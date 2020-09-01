Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Сразу трёх тренеров забанили за использование бага в CS:GO

Сразу трёх тренеров забанили за использование бага в CS:GO
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

ESL и DreamHack забанили тренеров команд Hard Legion Esports, Heroic и MIBR на своих турнирах за использование бага в CS:GO. Наставники получили разные сроки блокировки: от шести месяцев до двух лет.

Выяснилось, что Александр zoneR Богатырёв, Николай HUNDEN Петерсен и Рикардо dead Синигалья пользовались багом с режимом наблюдателя как минимум в одном раунде официального матча. Указанная ошибка позволяла им перемещать камеру по карте вне зависимости от положения их игроков. Самым злостным нарушителем оказался zoneR, который пользовался уязвимостью CS:GO на шести картах в трёх матчах ESL One: Road to Rio. Его забанили на два года.

Представители ESL и DreamHack уточнили, что с багом сталкивались и другие команды, однако их наставники не злоупотребляли его преимуществами.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020