Что круче: ПК или консоль? Ваше мнение

Этой осенью полыхают не только костры рябин, но и с новой силой споры вокруг вечной темы – ПК или консоль?

Sony и Microsoft готовят к выходу новое поколение приставок и обещают революцию в гейминге. Владельцы компьютеров лишь опять смеются: сколько раз уже отправляли на свалку «ПК-бояр».

Мы попросили игроманов в специальной форме рассказать, что всё-таки больше подходит для игр: комп или консоль? Вот самые интересные мнения.

Дмитрий Силантьев:

Настоящее неподдельное погружение в игру – только на ПК. Помните соревнования в клубах, когда все шли со своими клавиатурами и джойстиками? В приставках нет души. Сел и смотришь в телевизор. Ничего не меняется и нет атмосферы. Даже если это происходит в клубах, посмотрите соревнования по FIFA и PES.

Наверное, ПК устарел, но действительное погружение в игру происходит, когда ты за своим (отдельным) монитором, за своим железом, за своей клавиатурой/джойстиком.

Раньше мы устраивали турниры (в 2005-2011 годах), играли человек по 30-40 в чемпионатах. Каждый играл дома, но игру должен провести за определенное время, потом устраивали соревнования в клубах. Было круто! Возможно сейчас, когда [компьютерные] клубы возвращаются, можно делать мегапопулярные события. Благо игроков в нашей стране хватает!

Комп собираю и собирал всегда сам. Особой надобности в мощном железе нет, но характеристики такие: шустрый SSD, Core i5-4460, 16Gb оперативки, Radeon RX580. Сколько сейчас все это стоит, я не знаю, но думаю, чуть дороже, чем топовая приставка.

Илья Колесников:

Лучше играть на консоли, и мой приоритет PlayStation. Другие консоли, впрочем, тоже будут лучше компьютера. ПК нужен для работы, а консоль – для развлечений!

Первая консоль, наверное, как и у всех, появилась у меня ещё в детстве. Это были «Сега и Денди», ну и, конечно же, «Плейстейшн первый». Предпочтение отдавалось консолям, но в подростковом возрасте я воевал на две стороны: компьютер тоже был играбельным устройством.

Сейчас выбираю PS. Аргументирую: она лучше рекламируется и продаётся, как и положено бренду. Доступные цены для всех, а главное – эксклюзивы (постоянные и временные), особенно те, которых нет не на одной платформе. Это главное в нашем цифровом веке: когда хочется узнать всё о персонаже, пройти все игры в линейке серий. Примеров много, например, Marvel's Avengers тоже выйдет на ПК, но на PS будет «Человек-паук».

Уже выработалось мнение, что для игр лучше приставка. На компьютере установлена только CS:GO, в которую я не заходил уже порядком года два.

Для работы я использую два девайса: ноутбук и обычный ПК. Не самые сильные по системным требованиям, но хорошие игры тянул года два назад, недавно проверил на RDR, стало интересно их сравнить. Но желание играть на ПК на постоянной основе не возникает.

Приставка больше располагает к играм, она удобнее, и на геймпаде лучше управляемость в те же симуляторы, а когда освоишься в шутерах, так вообще не захочется переходить обратно на ПК.

Евгений:

В зависимости от игр конечно, но ПК более универсален. В стратегии далеко не во все можно поиграть на консолях, плюс моды, без которых некоторые игры и покупать не стоит. Возьмите «Ведьмака», Skyrim, Fallout – навскидку, без модов менее удобны. В стратегиях – это игры от «парадоксов», та же Civilization, RimWorld.

Да, сейчас и стратегии появляются на консолях. Но в них играть, если только подключать мышь, на геймпаде быстрее сломаешь стики.

Свой комп я собирал сам: Ryzen-1200/16 gb/rx560 4gb/2 * ssd + hdd, системник 35-40к рублей, наверное.

Neyrow:

Всё зависит исключительно от игры и способа управления в ней. Например, в Diablo III, FIFA 2020 и многие аркады играть удобнее исключительно на приставке.

А вот в шутеры: CS, WOT, COD и так далее, имхо, удобнее играть на ПК. ПК – более гибкий инструмент, к нему можно купить море аксессуаров различных компаний, его можно апгрейдить, игры стоят дешевле (или чаще бесплатно). В общем, как по мне, лучше иметь и то, и другое.

Антон:

Играть лучше на консоли. И конкретно – PlayStation. PS4 Slim стоит 22 000 рублей, нормальный комп в районе – 40 000. Ноутбук ещё дороже.

За компьютером надо сидеть. А в случае с консолью – взял геймпад и в любом положении играешь. Крутить стики на геймпаде гораздо удобнее, чем тыкать клавиши на клавиатуре. Особенно чем стрелочки вверх-вниз-вправо-влево.

И вообще компьютер предназначен больше для работы. А если он будет совмещать в себе игру и работу, то во время работы человек всё время будет думать об играх. Исходя из третьего пункта, не нужно забивать комп играми. Лучше оставить больше памяти и процессора для рабочих программ и файлов.

Почему именно PS, а не Xbox: Как правило, найти компанию среди знакомых, чтобы вместе поиграть, легче на PS.Геймпад PS можно заряжать как телефон от сети, а для Xbox нужны батарейки.

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