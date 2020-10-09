Идеальное убийство: как побеждать за предателя в Among Us

1. Действуйте быстро

Тактика «блицкрига» всё еще жива, и до сих пор работает. Так как убить сразу девять членов экипажа будет проблематично, остается действовать в логике саботажа. Нарушить подачу кислорода или запустить процесс разрушения реактора можно уже в самые первые минуты игры – главное, конечно, постарайтесь сделать это без свидетелей. Сбитая с толку команда не всегда успевает отреагировать на такие дерзкие действия, и победу из рук «crewmates» вырвать можно буквально сразу же после отправления в космос.

Вариант рискованный, да, зато он до сих пор работает. Единственное, что может по-настоящему нарушить ваш коварный план – нежеланные спутники или слишком расторопные игроки.

Что такое Among Us и почему она так дико популярна Мафию изобрели заново.

2. Всегда двигайтесь

Несмотря на то, что это позиционное правило, скорее, подходит для шутеров, двигаться в Among Us – это значит всё время расширять свои тактические возможности. Во-первых, движением можно хорошо имитировать бурную деятельность, что важно для Imposter’а. Во-вторых, только двигаясь, вы сможете подловить немало игроков, которым не повезло оказаться с вами один на один.



Более того, смешавшись в толпе во время обнаружения трупа, вы сможете отодвинуть от себя ненужные подозрения. Вашим девизом должна стать фраза: «в нужное время, в нужном месте». В нужное время совершаете убийство, в нужном месте устраиваете саботаж.

3. Выбирайте правильные «задания»

Все знают, что одной из ключевых задач предателя является максимальная мимикрия под обычного члена экипажа. И важная составляющая этого образа – выполнение заданий, которые помогают команде продвигаться к победе.



Однако к некоторым точкам на карте лучше не подходить, ведь там опытные игроки вас быстро вычислят. К таким, например, относятся астероидные пушки в оружейной – в процессе выполнения задания активируется анимация стрельбы. Также не стоит стоять в медпункте у сканера и щитов – они загораются, когда отремонтированы. Впрочем, когда щиты активированы, подходить к ним можно – здесь анимация работает только один раз.

4. Будьте молчаливым

Несмотря на многочисленные советы по «психологической атаке», лучшей тактикой в чате остаётся спокойное молчание. Казалось бы, мысль очевидная: чем меньше ты выступаешь, тем меньше на тебя обращают внимания. Однако в процессе игры забываются даже самые хорошие мысли, а желание повлиять на оппонентов в чате приводит к неожиданным последствиям.



Прикинуться «валенком» – одна из самых действенных стратегий дотянуть до «лэйт-гейма», а, значит, приблизиться к победе, если вы не выбрали агрессивный стиль игры. После первого трупа лучше всего писать даже не «кто?» и «где?», а банальный «скип». Особенно, если остальные игроки совсем не могут определиться с кандидатурой на выбывание.

5. Помните про свои возможности

По сравнению с остальной командой предатель является настоящим сверхразумом. Умеет отключать электричество, портить коммуникационную сеть и (даже страшно сказать) закрывать двери! Активное передвижение и безжалостные убийства – это хорошо, но ваш богатый арсенал не только внесёт в игру разнообразие, но и существенно её облегчит.



В заключение хочется отметить важность ситуативных решений и способности к адаптации. Не всегда нужно играть по правилам, даже если это правила прирожденного ассасина. Важнее видеть возможности и не стесняться их реализовывать. Иногда рискованное устранение нерасторопного члена экипажа или яростная поддержка обвинения в чате бывает полезнее тихого терпения.



Также не убивайте в коридорах – это легко вскрывается. Помните, что при выключении света обзор остаётся у игрока на охране. И лично я бы оспорил стопроцентную полезность вентиляции: она не кажется мне абсолютным благом, и у неё неинтуитивная логистика перемещений. Более того, за неосторожное топтание у люков могут вылететь проветриться в космос даже невиновные новички, которым не повезло нарваться на бдительного соратника, что уж говорить про предателей.