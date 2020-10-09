Идеальное убийство: как побеждать за предателя в Among Us

1. Действуйте быстро
Тактика «блицкрига» всё еще жива, и до сих пор работает. Так как убить сразу девять членов экипажа будет проблематично, остается действовать в логике саботажа. Нарушить подачу кислорода или запустить процесс разрушения реактора можно уже в самые первые минуты игры – главное, конечно, постарайтесь сделать это без свидетелей. Сбитая с толку команда не всегда успевает отреагировать на такие дерзкие действия, и победу из рук «crewmates» вырвать можно буквально сразу же после отправления в космос.
Вариант рискованный, да, зато он до сих пор работает. Единственное, что может по-настоящему нарушить ваш коварный план – нежеланные спутники или слишком расторопные игроки.
2. Всегда двигайтесь
Несмотря на то, что это позиционное правило, скорее, подходит для шутеров, двигаться в Among Us – это значит всё время расширять свои тактические возможности. Во-первых, движением можно хорошо имитировать бурную деятельность, что важно для Imposter’а. Во-вторых, только двигаясь, вы сможете подловить немало игроков, которым не повезло оказаться с вами один на один.
Более того, смешавшись в толпе во время обнаружения трупа, вы сможете отодвинуть от себя ненужные подозрения. Вашим девизом должна стать фраза: «в нужное время, в нужном месте». В нужное время совершаете убийство, в нужном месте устраиваете саботаж.
3. Выбирайте правильные «задания»
Все знают, что одной из ключевых задач предателя является максимальная мимикрия под обычного члена экипажа. И важная составляющая этого образа – выполнение заданий, которые помогают команде продвигаться к победе.
Однако к некоторым точкам на карте лучше не подходить, ведь там опытные игроки вас быстро вычислят. К таким, например, относятся астероидные пушки в оружейной – в процессе выполнения задания активируется анимация стрельбы. Также не стоит стоять в медпункте у сканера и щитов – они загораются, когда отремонтированы. Впрочем, когда щиты активированы, подходить к ним можно – здесь анимация работает только один раз.
4. Будьте молчаливым
Несмотря на многочисленные советы по «психологической атаке», лучшей тактикой в чате остаётся спокойное молчание. Казалось бы, мысль очевидная: чем меньше ты выступаешь, тем меньше на тебя обращают внимания. Однако в процессе игры забываются даже самые хорошие мысли, а желание повлиять на оппонентов в чате приводит к неожиданным последствиям.
Прикинуться «валенком» – одна из самых действенных стратегий дотянуть до «лэйт-гейма», а, значит, приблизиться к победе, если вы не выбрали агрессивный стиль игры. После первого трупа лучше всего писать даже не «кто?» и «где?», а банальный «скип». Особенно, если остальные игроки совсем не могут определиться с кандидатурой на выбывание.
5. Помните про свои возможности
По сравнению с остальной командой предатель является настоящим сверхразумом. Умеет отключать электричество, портить коммуникационную сеть и (даже страшно сказать) закрывать двери! Активное передвижение и безжалостные убийства – это хорошо, но ваш богатый арсенал не только внесёт в игру разнообразие, но и существенно её облегчит.
В заключение хочется отметить важность ситуативных решений и способности к адаптации. Не всегда нужно играть по правилам, даже если это правила прирожденного ассасина. Важнее видеть возможности и не стесняться их реализовывать. Иногда рискованное устранение нерасторопного члена экипажа или яростная поддержка обвинения в чате бывает полезнее тихого терпения.
Также не убивайте в коридорах – это легко вскрывается. Помните, что при выключении света обзор остаётся у игрока на охране. И лично я бы оспорил стопроцентную полезность вентиляции: она не кажется мне абсолютным благом, и у неё неинтуитивная логистика перемещений. Более того, за неосторожное топтание у люков могут вылететь проветриться в космос даже невиновные новички, которым не повезло нарваться на бдительного соратника, что уж говорить про предателей.
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