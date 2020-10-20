Овечкин без бороды, весёлый Сергачёв. Как выглядят российские звёзды в NHL 21

Как выглядят российские футболисты в симуляторе от EA, можно посмотреть по ссылке ниже. Но в этот раз мы решили сравнить хоккеистов с их копиями из игры. 16 октября вышла NHL 21. В отличие от FIFA, у хоккейного симулятора не будет отдельной некстген-версии для консолей нового поколения. Только обратная совместимость, а значит, на прорыв в графике рассчитывать не приходится. Движок, который используется в 21 части, всё тот же. Называется он Ignite. Впервые его можно было увидеть ещё в NHL 15. То есть графика в NHL не меняется уже на протяжении пяти лет. Из-за этого лица некоторых игроков, не только российских, выглядят откровенно плохо.

Лысеющий Гильерме и вечно молодой Жирков. Как выглядят игроки сборной России в FIFA 21 Всё могло быть намного хуже.

Мы отобрали всех россиян из Национальной хоккейной лиги. Не стали брать игроков, которые провели сезон в АХЛ. И без них список получился внушительным. Понять, как выглядят вратари в шлеме, достаточно сложно, однако без них, согласитесь, этот список был бы неполным. С ними как раз всё более-менее нормально — шлем закрывает лицо, и не замечаешь косяков. Но стоит только перевести камеру на полевых игроков, как всё скрытое становится явным.

Лучше остальных получились Овечкин, Ковальчук, Малкин, Кузнецов, Панарин, Радулов, Кучеров и, пожалуй, Тарасенко. Понятно, что главных действующих игроков симулятора прорабатывали получше, чем остальных. Или хотя бы пытались это сделать, несмотря на устаревшие технологии. По крайней мере всех перечисленных выше хотя бы можно как-то узнать.

Но если убрать фамилии с формы остальных игроков, переодеть их в обычные тренировочные майки, то мы уверены, что с распознаванием фамилий и имён хоккеистов у вас возникнут проблемы. Гусев, например, совершенно не похож на себя. Только посмотрите на его поникшие, опечаленные глаза. А что натворили с Зайцевым и Ничушкиным? И только посмотрите на Гаврикова — у него не только борода стала пышнее, но и сам он здорово прибавил в весе.