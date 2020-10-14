Лысеющий Гилерме и вечно молодой Жирков. Как выглядят игроки Сборной России в FIFA 21

В FIFA 21, в отличие от новой части PES, российских футболистов представлено не так много, как хотелось бы этого российским болельщикам. И этому есть вполне логичное объяснение: ещё в мае 2018 года разработчики футбольного симулятора Pro Evolution Soccer объявили о заключении трёхлетнего эксклюзивного контракта с Российской Премьер-Лигой. Поэтому фанатам FIFA приходится довольствоваться малым — тремя российскими клубами, которые представлены в Лиге Чемпионов, да Сборной России. И если в PES ведущие российские игроки выглядят вполне реалистично, то как их изобразили в FIFA? На примере Сборной России мы решили это проверить, сравнив внешность виртуальных футболистов с их реальными прототипами.

Мы взяли практически всех ведущих российских футболистов, привлекающихся в сборную. Посмотрели и на главного тренера. И если Станислав Черчесов похож на себя реального, то внешность некоторых российских футболистов Electronic Arts «состряпала» как будто в спешке.

Начнём с вратарей. Если Антон Шунин ещё как-то похож, то на месте Гилерме мы бы задали разработчикам несколько вопросов. Вместо пышной шевелюры Маринато наградили залысиной и короткой стрижкой, к тому же наложив на него, как и на Шунина, приличный автозагар. И ведь такого «странно выглядящего» Гилерме мы наблюдаем в FIFA уже на протяжении нескольких лет.

А как дела обстоят с полевыми игроками? Лучше всего у разработчиков получились Черышев, Жирков, Жиров и Зобнин. А вот на внешность Дзюбы без слёз не взглянешь. Если бы не номер 22 и капитанская повязка, то мы бы в жизни не догадались, что перед нами лидер атак «Зенита». Может всё дело в том, что разработчики изобразили российских футболистов какими-то напыщенными, суровыми, серьёзными, а где-то даже расстроенными. Только чем?