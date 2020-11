Как выгодно продать PlayStation 4 перед покупкой PlayStation 5

19 ноября в России и во всём мире выйдет новая консоль PlayStation 5. И тут же возникает вопрос: а что делать со старой консолью? Если вы не хотите, чтобы она пылилась у вас на полке, то самое время её продать. Кто-то подумает, а зачем её продавать сейчас, когда весь рынок буквально забит PlayStation 4, а самое главное — кто её купит перед выходом PS5. Поверьте, покупатели найдутся — не все могут отдать за консоль больше 40 тысяч, к тому же PlayStation 4 будет ещё актуальной как минимум в течение двух лет, так как сама Sony планирует поддерживать систему до 2022 года. Вот несколько советов, как подготовить консоль к продаже и не нарваться на мошенников.

Но что сложного в продаже консоли? Сфотографировал её, выложил и продал

С такой логикой вы можете легко нарваться на мошенников или рискуете вообще не продать консоль. Скучное объявление с отсутствием фотографий, либо с присутствием фотографий плохого качества не вызовет никакого интереса и быстро исчезнет в пучине других объявлений.

Ладно, тогда с чего начать?

Для начала приведите свою консоль в порядок — очистите её от пыли и грязи. Для этого я бы посоветовал вам воспользоваться не только салфетками, которые не очистят всю забившуюся пыль внутри системы, а баллончиком со сжатым воздухом. Снимите задние винты — в этом вам поможет обычная отвёртка, после удаления винтов освободите консоль от крышки. Потом вам нужно снять блок питания, после чего можете смело выдувать пыль с радиатора и вентиляторов. Но зачем чистить консоль внутри, если покупатель не увидит, что там находится, — спросите вы. Для того, чтобы консоль, в первую очередь, не издавала сильный шум и не перегревалась.

Консоль почистил, а дальше?

Сделайте на всякий случай синхронизацию, чтобы не потерять игровые сохранения и данные о своих трофеях. Если у вас есть активная подписка PS Plus, то зайдите в призы, нажмите на контроллере кнопку Option и выберите синхронизацию с сетью Playstation Network. Для сохранения игровых сейвов нужно зайти в настройки, далее нажать на управление сохранёнными данными приложений, перейти в сохранённые данные в памяти системы, нажать на загрузку в сетевом хранилище, выбрать все сейвы и нажать на загрузить в сеть.



Если же подписки нет, то можно сохранить все данные на флэш-накопитель. Зайдите в настройки, перейдите в управление сохранёнными данными приложений, нажмите на сохранённые данные в памяти системы, выберите копирование в USB, выделите все сейвы и нажмите на копировать.



Если у вас было включено автопродление подписок, то не забудьте отключить их. Для этого нужно зайти в настройки, в управление учётной записью, нажать на данные учётной записи, выбрать подписки PlayStation, напротив подписки выключить автоматическое продление подписки.



Кроме того, не забудьте отвязать все свои банковские карточки перед продажей. Зайдите в настройки, управление учётной записью, данные учётной записи, нажмите на бумажник и перейдите в раздел платёжная информация. Выберите все свои карты и нажмите кнопку удалить.



Вытащите свой SSD, если вы покупали его дополнительно для увеличения свободного пространства. Но вы можете продать консоль и с SSD. Естественно, дороже. Это уже ваш выбор.

Всё сохранил и удалил. Что делать дальше?

А дальше нужно деактивировать консоль. Зайдите в настройки, нажмите на управление учётной записью. Увидели пункт активировать PS4 как основную систему? Жмите на деактивировать. Если деактивация консоли не прошла, то можно это сделать на сайте store.playstation.com. Перейдите на сайт, зайдите в свой аккаунт, далее в настройки учётной записи и в управление устройством. Перейдите в системы PlayStation и нажмите на деактивировать все устройства.

Окей, деактивировал. Это ещё не всё?

Нет. Далее нужно провести инициализацию. Простыми словами — сбросить консоль до её заводских настроек. Зайдите в настройки, вы увидите пункт инициализация. Нажмите на инициализировать систему PS4, выберите полную инициализацию. Когда вы соберётесь делать инициализацию, то запомните одну простую вещь — эта процедура не быстрая. Она может занять от 2 до 2,5 часов, так что принимайтесь за неё заранее.

Как подготовить PS4 к продаже?

Если у вас сохранилась коробка, да ещё и в неплохом состоянии — это будет только плюсом. Найдите все провода от консоли, которые шли при покупке. И постарайтесь собрать хотя бы приближенный к магазинному состоянию комплект — так вы сможете продать консоль чуть дороже. Но а если, помимо стандартной комплектации, вы предложите, например, два геймпада вместо одного, то можете поднять стоимость консоли ещё на немного. Только не переусердствуйте. Если у геймпада нет проблем с потёртостями и стиками, то можете смело поднимать ценник на 1 000 — 1 500 рублей. Так вы зададите задел для будущего торга.



Отдельно стоит сказать про специальные версии консоли. Если вы обладатель PS4 с уникальной гравировкой, то такую консоль заберут с руками. Таких консолей мало, в этом их и уникальность, помимо красивого рисунка. Мне бы такую консоль было бы жалко отдавать, но если вам нужны срочно деньги, то не забудьте накинуть несколько тысяч рублей сверху за красивый внешний вид.

Специальная версия PlayStation 4 Pro, посвящённая игре The Last of Us II

Как сфотографировать консоль?

Не стоит ставить в объявление фотографии, скачанные из Интернета. Такие объявления вызывают подозрение — люди начинают думать, что человек, продающий консоль, что-то скрывает.



Вместо этого сделайте несколько хороших фотографий. Хватит и 2-3 качественных фотографий. Нет, для этого не нужно покупать дорогой фотоаппарат — достаточно будет телефона с хорошей камерой. Предварительно очистите консоль и протрите её тряпочкой или влажным салфетками. Расположите PS4 в красивом и чистом месте, можете сфотографировать консоль на столе — как самый банальный и простой вариант. Включите больше света, если фотографируете консоль в тёмное время суток. Не зря говорят, что встречают по одёжке. Покупатели оценивают сначала внешний вид товара, а потом уже всё остальное.



Многие продавцы стараются не фотографировать дефекты — и в этом их ошибка. Всё равно покупатель их увидит, когда будет осматривать консоль на месте. Будьте честны с самого начала.

Что написать в объявлении?

Не стоит писать эмоциональных словечек или слезливых слов о том, как вам сложно расставаться с консолью. Эта информация ничего в себе не несёт. Зато стоит написать, в каком состоянии консоль, в какой комплектации вы её продаёте, какого она года и где была куплена.

Объявление будет выглядеть примерно так:



Название: PlayStation 4, 500 Гб, 2013



Полный комплект, консоль в отличном состоянии, без внешних дефектов. Не прошита, не банена, не шумит и не греется. Любые проверки. Вместе с консолью продаю подставку для консоли, зарядное устройство для геймпадов, дополнительный геймпад и диски с The Last of Us II, Uncharted 4 и Marvel's Spider-Man. Была куплена в М.Видео в декабре 2013 года. Обмен не интересует. Продаю в связи с покупкой новой консоли.



Можете дополнительно указать, что PS4 будет актуальной ещё на протяжении двух лет — до 2022 года многие игры, появляющиеся на PS5, будут выходить, в том числе, и на старой консоли.

За какую цену продать свою консоль?

Проанализируйте рынок. Например, в среднем за PS4 Slim на 500 Гб в Москве просят 15 000 рублей. А за PS4 Slim на 1 Тб — 22 000 рублей. Тут два варианта: поставьте на 1 000 рублей выше средней цены и приготовьтесь её скинуть при торге. Либо поставьте на 1 000 рублей ниже средней цены, но напишите, что не торгуетесь — мол, цена и так «вкусная». Однако будьте готовы пойти покупателю на уступки, если он будет стоять на своём и попросит скинуть ещё 500-1000 рублей. Тогда вы сможете ответить ему тем, что если он хочет скидку — пусть приезжает за консолью сегодня в назначенное время и место. Если покупатель ответит, что сегодня занят, то можете сказать, что скидка уже не будет действовать завтра. В крайнем случае можете пойти на обман и сказать, что на неё претендует несколько человек. Помните, что вы не должны заламывать цену — так вы рискуете никогда не продать свою консоль. Но и снижать её до смешных цифр не стоит.

Стоит ли платить за объявление?

Это делать необязательно, но желательно, чтобы побыстрее продать консоль. Объявлений о продаже PS4 сейчас — множество. Если не повысить охват своего объявления хотя бы на сутки, вы рискуете быстро улететь вниз. Вы можете поступить иначе — не платить за размещение объявления в начале, но поднять его через несколько дней, если на вас никто так и не вышел.

Как совершать сделки?

Сделка — последний этап в продаже. Чтобы она прошла успешно, стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, встречи лучше назначать в людных местах — в торговых центрах или кафешках. На сделки обязательно нужно брать друга или брата. Это вовсе не означает, что нужно брать толпу — одного или максимум двух крепких ребят хватит. Если покупатель оплачивает товар наличкой — назначьте встречу возле банкомата, чтобы проверить подлинность купюр.



Перед этим можете проверить купюры на наличие всех водяных знаков. Но если вы положите купюры в банкомат, предварительно их не осмотрев, то можете остаться ни с чем. Дело в том, что в России появились мошенники, которые научились подделывать машиночитаемые признаки денег для обмана банкоматов. Узнают о них сотрудники банков только после инкассации, когда внесённые средства уже засчитаны банком как настоящие. Успокаивает только одно: обычно такие банкноты грубо изготовлены и обычный человек обман заподозрит сразу же.

Если оплата будет происходить через банковское приложение — дождитесь зачисления суммы на ваш счёт и только после этого отдавайте товар. Соглашайтесь только на перевод денег с карты на карту — межбанковские переводы можно отозвать в день сделки.



Не приезжайте к покупателю сами. Это вы продаёте товар и это вы решаете, где вам удобнее это сделать. Совершать сделки дома вы можете только в том случае, если помимо вас в квартире находятся ваши близкие или друзья, а перевод денег будет осуществляться с карты на карту.



Вы можете продать консоль удалённо через тот же «Авито». В этом случае транспортировку оплачивает сам покупатель, а платформа следит за правильностью сделки — замораживает сумму до получения товара и возвращает вам деньги за утерю или поломку товара во время доставки.

Надеюсь, эти советы помогут вам продать консоль и обойти мошенников. Удачных вам сделок! Пишите в комментариях, а как вы продавали свою консоль.