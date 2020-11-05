Самые необычные варианты игры в Among Us

Это руководство для самых искушённых, для тех, кто устал от обычной mafia-like игры и хочет разнообразить досуг с друзьями чем-то новеньким. Специально для вас мы собрали самые необычные варианты того, как можно играть в Among Us.

«Амнезия»

Сетап:

• Длиннее «кулдаун» на убийства для импостера.

• Меньше заданий для «мирных».

Вся игра строится вокруг коммуникационного модуля, который ломается с самого начала игры. Естественно, чинить его нельзя, иначе пропала бы вся пикантность режима. Также в первые секунды матча команде необходимо запомнить свои задания и выполнить их быстрее, чем все члены экипажа окажутся мертвы. Карта и камеры окажутся недоступны, что добавит игре азарта. Почувствуйте амнезию по полной, если, конечно, осмелитесь.

«Чужой»

Сетап:

• «Кулдаун» на убийства – одна минута.

• Большая дальность действия импостера.

• Убрать время на обсуждение.

• Поставить 5 заданий.

Это достаточно известная вариация игры, поэтому тем более стоит о ней рассказать. Особенно тем, кто ещё почему-то не слышал про «чужого». Изюминка этого режима в том, что импостерам разрешено передвигаться только по вентиляции, а команде запрещено сообщать об убитых или устраивать экстренное совещание. Они должны победить благодаря выполненным заданиям. Выжившим, правда, разрешается общаться в голосовом чате. В общем, чтобы оказаться в шкуре знаменитой Эллен Рипли, теперь достаточно просто запустить Among Us.

Видео опубликовано на YouTube-канале Zombak Top.

«Прятки»

Сетап:



• Зрение экипажа ставится в пределах от 3 до 5.

• Зрение импостера уменьшается до минимума.

• Скорость выше обычной.

Один из самых беспощадных режимов игры для предателя. Он почти ничего не видит и очень медленно убивает. Однако, как и в игре «Чужой», тут мирному экипажу запрещается обнаруживать трупы и экстренно собирать всю команду. Команда должна выиграть благодаря своему собственному труду. Кроме того, каждый из космических исследователей должен буквально прятаться от преследователя. Благо, он почти ничего не видит. Когда-нибудь играли в прятки на выбывание? Обязательно попробуйте.

Видео опубликовано на YouTube-канале ViteC ► Play.

«Без света»

Сетап:

• Зрение экипажа от 0,25 до 0,5.

• Зрение предателя 0,5.

• Скорость передвижения до единицы.

Принцип похож на предыдущий режим, но теперь зрение пропадает и у мирных членов экипажа, и у импостера. Электричество должно быть выключено на протяжение всей игровой партии, «мирным» нельзя пользоваться камерой и картой. Как и в «Прятках», нельзя обнаруживать убитых товарищей, зато нажимать на экстренную кнопку – всегда пожалуйста. Впрочем, каждому импостеру тоже разрешено совершить только один саботаж за игру. Как думаете, сможете выиграть практически «наощупь»?

«Защита короля»

Сетап:



• Обязательно оставить только одного предателя.

• Лучше не играть этот режим на карте Polus.

Один из самых странных и абсурдных режимов для Among Us, который, тем не менее, имеет некоторую популярность. Во-первых, среди участников игры наугад определяется «король». Во-вторых, все остальные члены экипажа должны везде сопровождать и защищать своего правителя. В-третьих, импостеру запрещено специально убивать короля – при идеальном раскладе свита должна его защитить.

У этого режима есть ещё одно усложнение: «король», как главное действующее лицо, должен по кругу обходить собственные «владения», обязательно посещая абсолютно все комнаты. Идеально для этого подойдёт, например, карта Skeld. Совершив несколько обходов и сохранив жизнь «королю», «мирные» выиграют. Количество кругов, конечно, обговаривается игроками до начала матча. Активности здесь урезаны у всех: нельзя устраивать саботажи, пользоваться вентиляцией, устраивать собрания и обнаруживать трупы. Впрочем, это и не нужно, ведь убийца известен сразу.