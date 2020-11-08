5 самых оптимизированных игр 2020 года

В 2020 году сложно представить ААА-игры, которые бы не пугали своими требованиями. Каждая обязательно захочет, чтобы в вашем компе стояла видеокарта линейки RTX, вагон оперативной памяти и процессор стоимостью в одну зарплату. Однако есть исключения. Многие игровые студии понимают, что не у каждого геймера есть комп за тысячу или даже две тысячи долларов. Поэтому они стараются по-максимуму оптимизировать свои тайтлы. О таких мы и поговорим.

Дата выхода: 20 марта 2020 года

Видео опубликовано на YouTube-канале Gentleman.

Шутер id Software пестрит яркими спецэффектами, взрывами и огромным количеством кровищи. И вся эта красота прекрасно оптимизирована. Чтобы запустить игру с приемлемым FPS и на средних-высоких настройках, пригодятся самые стандартные 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня GeForce 1060. Согласитесь, такое уж точно есть почти у любого пользователя.



Что касается самой игры, то все прекрасно помнят, как новый Doom триумфально ворвался на сцену и вновь напомнил, кто тут у нас король шутеров. Адреналиновые перестрелки, куча оружия и модификаций, разнообразные противники — всё присутствует. Большего и не надо.



Минимальные системные требования:

Процессор: Core i5 / AMD Ryzen 3

GTX 1050 Ti / GTX 1650 / AMD Radeon R9 280 / AMD RX 470

Оперативная память: 8 ГБ

Место на диске: 50 ГБ

Рекомендуемые системные требования:

Процессор: Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 1800X

Видеокарта: GTX 1060 6 ГБ / GTX 1650 Super / AMD RX 480

Оперативная память: 8 ГБ

Место на диске: 50 ГБ

Дата выхода: 3 апреля 2020 года

Видео опубликовано на YouTube-канале Gentleman.

Ремейк третьей части Resident Evil оказался очень нетребовательным к вашему компьютеру, и одновременно с этим — чертовски красивым. Capcom прям удалось нащупать ту самую золотую середину в своих играх, когда они радуют глаз и не заставляют вас в слезах смотреть на системные требования. Что Resident Evil 2 Remake, что Devil May Cry V — все они отлично оптимизированы и не нагружают железо.



Да и сама игра получилась отличной. Да, много кто винит её в малой продолжительности. Дескать, пройти можно за шесть часов. Ну да, можно, зато это будут отличные шесть часов, полные экшена и адреналина. А потом можно и перепройти, благо есть дополнительные режимы и прочие плюшки. Ну вы же знаете этих японцев — их игры не заканчиваются после первого прохождения.



Минимальные системные требования:

Процессор: Core i5-4460 / AMD FX-6300

Видеокарта: GTX 760 / AMD Radeon R7 260X

Оперативная память: 8 ГБ

Место на жестком диске: 45 ГБ

Рекомендуемые системные требования:

Процессор: Core i7-3770 / AMD FX-9590

Видеокарта: GTX 1060 / AMD Radeon RX 480

Оперативная память: 8 ГБ

Место на жестком диске: 45 ГБ

Marvel’s Avengers

Дата выхода: 4 сентября 2020 года

Видео опубликовано на YouTube-канале ARTIS.

Экшен про «Мстителей» получился неоднозначным. Да, это первая неплохая попытка подружить сюжетное приключение с сессионным форматом. Боевая система радует разнообразием, а каждый герой обладает уникальными фишками. За Наташу можно комбить как в каком-нибудь слэшере, а сессия за Железного человека превращается в этакий Anthem, но в стиле Marvel.



Но, увы, недостатков и тайтла тоже хватает. Вы о них и сами прекрасно знаете — такой себе сюжет, однотипные задания, необходимость постоянно гриндить, серия мелких или крупных неудобств в игровом процессе. Продолжать можно долго, но стоит отметить, что оптимизация в список минусов не входит — игра запустится даже на компе пяти-шестилетней давности.



Минимальные системные требования:

Процессор: Core i3 4160

Видеокарта: GTX 950 / AMD Radeon R9 270

Оперативная память: 8 Гб

Место на диске: 75 Гб

Рекомендуемые системные требования:

Процессор: Core i7 4770K / AMD Ryzen 5 1600

Видеокарта: GTX 1060 / AMD Radeon RX 480

Оперативная память: 16 Гб

Mafia Definitive Edition

Дата выхода: 25 сентября 2020 года

Видео опубликовано на YouTube-канале Geralt.

Ремейк классической Mafia The City of Lost Heaven оставляет после себя не только приятные ностальгические чувства, но и восторг от графики. Инженеры Hangar 13 постарались наполнить игру хитрыми технологиями, которые не нагружают систему, но при этом выводят картинку на какой-то запредельный уровень. А приемы-то старые — грамотно расставленные источники света и упор на чистоту, а не мыло.



Для комфортной игры понадобятся Intel Core i5 и видеокарта GeForce GTX 660, а также 6 ГБ оперативной памяти. Если ваша система помощнее, то можно поиграться с настройками и добиться оптимальной картинки при хорошем счетчике FPS. Ну а про сам ремейк вы можете прочесть в моем обзоре. Кайфовая игра, которая стоит потраченного на нее времени.



Минимальные системные требования:

Процессор: Core i5 2550K / AMD FX 8120

Видеокарта: GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

Оперативная память: 6 Гб

Место на диске: 50 Гб

Рекомендуемые системные требования:

Процессор: Core i7 3770 / AMD FX 8350

Видеокарта: GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700

Оперативная память: 16 Гб

Место на диске: 50 Гб

Star Wars: Squadrons

Дата выхода: 2 октября 2020 года

Видео опубликовано на YouTube-канале Game Tester.

К моему собственному удивлению — Squadrons оптимизирована просто отлично. Для её запуска вам понадобится хотя бы i5 и видеокарта уровня GTX 660 или выше. Оперативки тоже надо немного, всего 8 ГБ. Но стоит признать, что и картинка в игре далеко не такая фантастическая, как хотелось бы. Особенно если сравнивать с Resident Evil 3 или Doom Eternal.

Но игра получилась достойной. Её точно стоит попробовать тем, кто любит авиасимуляторы. С ними в последнее время туговато. А если вы фанат «Звездных войн», то я вообще не понимаю, почему вы до сих пор не попробовали сыграть в Squadrons. Должный уровень атмосферы она держит отлично, а вариативный геймплей и наличие мультиплеера могут затянуть надолго.



Минимальные системные требования:

Процессор: Core i5 6600K / Ryzen 3 1300X

Видеокарта: GTX 660 / AMD Radeon HD 7850

Оперативная память: 8 Гб

Место на диске: 40 Гб

Рекомендуемые системные требования без VR:

Процессор: Core i7 7700 / Ryzen 7 2700X

Видеокарта: GTX 1060 / AMD Radeon RX 480

Оперативная память: 16 Гб

Место на диске: 40 Гб

Рекомендуемые системные требования с VR: