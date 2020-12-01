«Когда Dota 2 перестала мне нравиться, решил, что вернусь в WoW». Интервью с Illidan

Уже неделю тысячи игроков по всему миру осваивают новое дополнение Shadowlands для одной из самых популярных MMORPG World of Warcraft. Среди них не только обычные игроки, но и киберспортсмены. Одним из таких является профессиональный игрок в Dota 2 Илья Illidan Пивцаев, который бороздит просторы Азерота уже много лет. Именно он и расскажет нам о впечатлениях от нового дополнения и немного о доте.

«WoW помогла мне в реальной жизни». Интервью с главой гильдии «Экзорсус» Глава одной из лучших гильдий рассказывает о грядущем дополнении и не только.

— Сложная прокачка в Shadowlands? Уже успел взять 60-й уровень?

— Самая простая из всех аддонов. Я за первые три дня прокачал четыре персонажа. Но очевидно, что я не новичок в этой игре. Даже для человека, видящего WoW впервые, прокачка займёт не более 20 часов игры. И это потолок.

— Можешь назвать 5 крутых особенностей нового дополнения?

— Ковенанты, отсутствие титан-форджа (вещь рандомно может апгрейднуться сама по себе. — Прим. «Чемпионата»), невероятно красивый Арденвельд, интересные механики в данжах, интересный по абилкам 10-боссовый рейд.

— Стоит ли Shadowlands того, чтобы вернуться в WoW, если не заходил в неё много лет?

— Это каждый должен решить сам, но WoW уже давно для комфортной и приятной игры не требует тонну времени. Достаточно двух часов в день на одном персонаже и рейдовое время. Если выбирать из последних аддонов, какой был бы хорош для возвращения, то это точно Legion. Shadowlands был бы на втором месте после золотой тройки аддонов.

— Как ты оказался в Экзорсус?

— Я рейдил там ещё до того, как попал в Virtus.pro в 2013 году. Меня позвали туда по worldoflogs.com. Я был одним из или лучшим СНГ мункином на то время в PvE. Если смотреть по факту плейсмента в контенте, то делил это место с Локке. Почти каждый аддон, выходящий в WoW, у меня была возможность туда вернуться и попытаться снова. Но я дал себе обещание играть в Dota 2, пока игра мне не перестанет нравиться. Как только перестала, я решил, что из пары дисциплин, которые мне нравятся, я вернусь в WoW.

— Рассматривал ли другие гильдии? Возможно, из других регионов?

— Нет, не рассматривал. Даже когда играл казуально в Legion, я ходил в рейды с ребятами, но моим условием было не ливать с этой гильдии, ибо у меня там много хороших знакомых как минимум, с которыми я хорошо общался и вне игры в WoW. Думаю, я мог бы рейдить в других гильдиях, но желания такого у меня не возникало.



— К тебе есть особое отношение в гильдии из-за твоей медийности?

— Из-за медийности, думаю, нет. Но вот ожидания моих результатов и требования довольно высокие, но это вполне адекватно. Надеюсь, что справлюсь с давлением.

Фото: Virtus.pro

— Какое дополнение было лучшим на твой взгляд?

— Безоговорочно для меня Legion. Цитадель ночи — лучший рейд, который я когда либо видел в своей жизни.

— WoW с годами становится лучше? Или же наоборот?

— Игра меняется. Всем не угодишь. Одних устраивает то, что происходит в ключе изменений в игре, других не особо. Я считаю, что она стала лучше, сложнее и интереснее.

— Что думаешь о Dota 2, игра воскреснет в следующем году?

— Она и не умерла. Пока что. Мотивация игроков, думаю, воскреснет с первыми успешно проведёнными ланами.

— Что думаешь о новом составе Just Error‎?

— Ничего толком не думаю. Не люблю лезть туда, где ничего не понимаю и при этом не общаюсь ни с одним из игроков. Очевидно, что каждый из них силён. Будет ли у них командная химия, умение встать в один ряд и прогрессировать вместе как команда — покажет время. Да, это банальный ответ, но больше сказать нечего.

— Valve анонсировала новый DPC сезон в январе. Думал ли о возвращении?

— Нет, ибо то, что меня в игре не устраивает, не поменяется от слова совсем, а это 3 вещи. Первая: поощрение соло игры и, по сути, убийство пати рейтинга для хай ммр игроков в одной из самых командных игр в мире. Это просто невероятный бред.



Вторая: исключение ролей на рейтинге, где игра на своей роли как раз имеет самое большое значение. Для тех, кто вдруг не знает, ролей в рейтинге выше 7500 не существует, ты просто не можешь их выбрать, так же как не можешь выбрать не находить игру против пати игроков. Это просто банально не работает. У меня стоит эта опция, и я продолжаю играть с двух и трёхтысячниками в пати, несмотря на её наличие.



Третья: Valve не хочет активно вмешиваться в какие-то проблемные дота ситуации, пока всё не выйдет из-под контроля. Касается это и DPC сезона, и 140 миллионов, которые они получили с компендиума и могли бы раскидать на время не DPC турнира. Или хотя бы 10 из них на несколько турниров в течение года.



Не поймите меня неправильно, я всё ещё считаю, что Valve — это лучший из релизеров игр, которые занимаются киберспортом. С их успехом сравнимы Riot. У Valve подход противоположный подходу Riot. Да только такие подходы — это крайность и экстрим вариант. Если бы обе эти компании двигались к золотой середине, это действительно было бы здорово. А пока у нас каждая компания, связанная с выпуском киберспортивных игр, имеет свои огромные недостатки. Но я бы лучше выбрал демократию Valve, чем диктатуру Riot.