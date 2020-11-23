«WoW помогла мне в реальной жизни». Интервью с главой гильдии «Экзорсус»

23 ноября World of Warcraft отмечает 16-летие. Как бывший рейдер, смело могу заявить: эта игра, о которой приятно вспоминать спустя много лет, подарила миллионам игроков тысячи незабываемых часов, рейдов, сражений, а кто-то нашёл в ней отличных друзей или даже создал семью.
Все знают про Лироя, про дуэль и фаер резист, да что там говорить, есть даже серия Южного парка, посвящённая World of Warcraft. Нет ничего удивительного, что игра выходит и по сей день, а уже на этой неделе увидит свет и новое дополнение Shadowlands. О грядущем патче, освоении рейдов и даже о «Доте» мы поговорили с главой гильдии «Экзорсус» — Александром Каретиным.
Александр Каретин
— Ты уже наверняка успел опробовать Shadowlands, какие первые впечатления?
— Да, мы достаточно много времени провели на альфа-серверах беты. Я бы сказал, что Shadowlands в текущем виде — огромная работа над ошибками после BFA, который вышел крайне своеобразным дополнением. Если большая часть BFA была потрачена разработчиками для введения интересных систем кастомизации персонажа, то в Shadowlands мы получаем их сразу же.
— Какие минусы и плюсы есть у дополнения на первый взгляд?
— Из плюсов я бы выделил Торгаст — новую «фишку» дополнения в стиле roguelike подземелий, очень красивые и проработанные локации, повышенную вариативность персонажей за счёт системы ковенантов и медиумов, уменьшение обязательного гринда, неплохую доработку многих классов и уход от системы «кованых титанами» вещей.
В качестве минусов я бы выделил сильное разделение контента (система ковенантов фактически режет количество сюжетного контента в 4 раза) и отсутствие каких-либо революционных нововведений в дополнении.
— Как думаешь, история Сильваны может закончиться в этом дополнении?
— Думаю, да. По крайней мере это было бы логично. Но, возможно, сценаристы удивят нас каким-то другим развитием её сюжета.
— Сколько часов в день гильдия планирует тратить на освоение в этот раз?
— Я полагаю, если вычесть все перерывы и прочее, то получится примерно 11 часов в день.
Фото: Встреча гильдии
— Скажи, кем ты работаешь, что можешь спокойно проводить по 11 часов во время выхода нового патча?
— Я примерно с 2014 года в основном занимаюсь инвестициями, либо в роли консультанта. Или же сам занимаюсь развитием проектов. Сейчас я дополнительно занимаю позицию CBDO (директором по развитию бизнеса. — Прим. «Чемпионата») в паре проектов.
Хочу развеять популярный миф, что на это уходит постоянно всё свободное время. Да, действительно примерно раз в 6 месяцев надо выделить на это пару недель «full-time», однако в оставшееся время это отнимает 1-2 вечера в неделю максимум. Для меня это уже давно превратилось в хобби, которое позволяет получить уникальные эмоции и сменить обстановку.
— Как отпрашиваются с рабочих мест согильдиецы?
— Все по-разному: кто-то берёт больничный, кто-то отпуск, а кто-то уже полноценно зарабатывает на жизнь за счёт стриминга и прочих возможностей, которые предоставляются в современных онлайн-играх.
— 5 качеств лучшего рейдера?
— Я бы выделил мотивированность, стрессоустойчивость, реакцию, интеллект и коммуникативность.
К рекрутингу мы относимся серьёзно. Я провожу собеседования — насколько человек коммуникабелен, я понимаю его цели, понимаю, насколько он рисковый для нас. Например, ты возьмёшь человека, а он студент 4–5 курса и потом у него работа. Или человек не понимает, чего сам хочет в жизни. Конечно, такие ситуации были и люди быстро отваливались, но мы редко рекрутим прямо или во время освоения. Обычно есть время понять, что за человек такой и что мы будем с ним делать.
— Ты лидер сильнейшей гильдии региона. Ощущаешь дополнительную ответственность на себе, если не удалось, допустим, войти в топ-1?
— Мы два раза занимали первое место в мире и сейчас я бы сказал, что главными целями являются максимальное медиа присутствие, удержание имеющегося состава и демонстрация лучших возможных результатов в этих условиях. С точки зрения региона мы стабильно занимаем первую позицию, а на мировом уровне остаёмся в десятке сильнейших гильдий мира.
Фото: Убийство Гул'дана
— Поддерживаете контакты с другими топовыми гильдиями?
— Мы переписываемся, но я бы не назвал это постоянным общением. Бывает мы вместе доносим некий фидбек до разработчиков или же вместе продумываем некие мероприятия.
— Blizzard уделяет вам особое внимание в связи со статусом лучшей гильдии региона?
— Blizzard очень аккуратно относится к подобным вещам. Да, нам доступны некоторые дополнительные возможности, но они скорей связаны с нашим медийным статусом или же различной кооперацией. Но данные возможности предоставляются любым активным членам коммьюнити. Никаких исключений для нас не делается.
— Вы впервые заняли первое место в гонке прогресса. Какие были эмоции?
— Первый раз это произошло в подземелье «Изумрудный Кошмар». Эмоции были зашкаливающие и, по сути, это то, ради чего мы и играем. Для подавляющего числа гильдий это та единственная цель, ради которой они принимают участие в этой гонке уже много лет, однако получилось подобное лишь у примерно 5 гильдий за последние 6 лет.
Видео опубликовано на YouTube-канале ExorsusMovies.
Убийство Ксавия
— Эйфория от убийств боссов не выветривается со временем?
— Конечно выветривается, но это даёт и свои плюсы. Ты значительно более собран, меньше поддаёшься эмоциям и обладаешь более критическим мышлением.
— Мне всё надоело, хочу уйти из игры. Были ли такие мысли?
— Как я уже сказал, для меня это уже давно стало своеобразным хобби. Кому-то нравится гольф, кому-то сафари, кому-то клубы, а кто-то мучает трёхмерных монстров в онлайн-игре. Для меня это своеобразный способ отдыха, и он позволяет мне переключиться от ежедневных забот, связанных с бизнесом. Ну и самое главное, для меня большинство людей внутри Экзорсуса давно стали приятелями. Именно коммьюнити удерживает меня в этой игре. Полагаю, похожая ситуация и у многих других.
— Какой патч был лучшим на твой взгляд?
— Legion как дополнение для меня является лучшим. В игре появилось огромное количество крутых нововведений, все классы были переделаны с нуля, был добавлен новый класс и мы получили очень красивые зоны, артефакты и много чего ещё. На втором месте я бы выделил Mists of Pandaria — там были лучшие классовые механики за всё время.
— Как тебе фильм по вселенной 2016 года?
— В сравнении со многими фильмами по играм, он вышел достаточно удачным. Вообще говоря, тяжело совместить кассовый фильм и угодить фанатам вселенной. Я не сказал бы, что это в полной мере удалось и в этом случае, но глобально я получил положительные впечатления.
— Как девушка относится к твоему увлечению?
— Мы с ней познакомились в этой игре, поэтому, думаю, ответ очевиден. Как мне кажется, достаточно трудно иметь отношения с человеком, который не разделяет или осуждает твои увлечения.
Александр со своей девушкой
— У тебя есть фото с первого EPICENTER по Dota 2. Играешь в неё, следишь за про-сценой?
— Да, я слежу за «дотой». Более того, некоторое время назад я являлся совладельцем киберспортивной команды по Dota 2 — она называлась «Effect». Мы даже съездили на пару мейджоров, но, к сожалению, без особых успехов. Имею коллекцию рошанов из компендиума и люблю поиграть со знакомыми, если удаётся собраться.
— Какие ещё игры присутствуют в твоей жизни?
— Если честно, предпочитаю кооперативные игры. Из синглов я играю только в самые культовые игры — в «Ведьмака», Mass Effect, Dark Souls и Ori. Из кооперативных я бы выделил Dota 2, Path of Exile и Lost Ark.
Фото: EPICENTER по Dota 2 / фото Александра
— Если бы ты оказался в прошлом и тебе снова предложили поиграть в WoW, ты бы согласился?
— Конечно да. WoW во многом помогла мне с управленческими скиллами в реальной жизни и позволила мне узнать много людей, которые сильно повлияли на мою жизнь. Не буду утверждать, что в обратном случае моя жизнь сложилась бы менее удачно, но не будем говорить об истории в сослагательном наклонении.
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