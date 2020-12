Лучшие из лучших: 5 главных игр поколения

Вы только подумайте — целых семь лет прошло с тех пор, как на рынке появились PS4 и Xbox One. Много воды с тех пор утекло. Полноценное появление жанра soulslike, увеличившиеся бюджеты на разработки, крутейшие эксклюзивы Sony, Xbox Game Pass. А игр-то сколько было! Успели выйти тысячи тайтлов, которые как радовали нас, так и огорчали. Но сегодня мы поговорим о первых. Мы выбрали пять тайтлов, которые навсегда оставят свой след в истории игровой индустрии.

The Witcher 3: Wild Hunt

Дата выхода: 19 мая 2015 года

Ни одна статья на эту тему не обходится без знаменитого «Ведьмака». И это справедливо, пусть и банально — мало какая игра может похвастаться такой проработкой открытого мира, разнообразием квестов и целым океаном возможностей. Особый отпечаток на это наложила и дотошность поляков. Мало какая игровая студия будет настолько упорно поддерживать свой тайтл после релиза. CD Projekt RED выдала целую серию бесплатных обновлений, два крупных аддона и бесконечное количество патчей, которые сделали игру только лучше.

Видео опубликовано на YouTube-канале GameSpot.

Да, в чём-то «Ведьмак» неидеален. Например, только ленивый не пожурил авторов за однокнопочную боевую систему и неудобное управление лошадью. Но это все мелочи по сравнению с теми достоинствами, которыми обладает этот тайтл. Однозначно, это одна из лучших игр уходящего поколения. Мы будем советовать её не только нашим детям, но ещё и внукам.

Red Dead Redemption 2

Дата выхода:



— 26 октября 2018 года на PS4 и Xbox One,

— 5 ноября 2019 года на PC.

В мире есть всего несколько студий, выход каждой игры которых становится настоящим событием. Про них выпускают тысячи статей, они становятся предметом громких споров и обсуждений, а фанаты клепают ролики буквально сотнями. Всё это можно сказать про Rockstar Games и её последнюю на текущий момент игру Red Dead Redemption 2.

Видео опубликовано на YouTube-канале GTA Workshop.

Вестерн не просто получился отличным. Он задрал планку качества для всех игр в открытом мире на такую величину, что многим конкурентам можно просто сворачиваться. Каждые 40 секунд у вас обязательно произойдёт что-то интересное и необычное — вы или наткнётесь на случайного зверя или на какого-нибудь бандюгана, который перепутал салун. А качество сценария и постановка могут заткнуть за пояс любой голливудский фильм. И только Rockstar Games могла выпустить игру с таким огромным вниманием к мелким деталям.

The Last of Us Part II

Дата выхода: 19 июня 2020 года

Наравне с Rockstar есть ещё одна команда, которая угарает по перфекционизму и с рвением стремится рассказать интересную историю, только в линейном формате. Конечно же, это Naughty Dog. В 2020 году студия выпустила The Last of Us Part II — игру, которая не оставила равнодушным вообще никого. Кто-то считает её настоящим шедевром, а кто-то уже проклял Нила Дракманна и зарёкся никогда не покуать игры студии.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Можно сказать точно: выпустить хорошую игру — это одно, а вот выпустить игру, которая произведёт впечатление абсолютного на каждого — совсем другое. И только Naughty Dog смогла это сделать. Больше ни одна команда в мире не рискнула бы бросить такой вызов фанатам культовой первой части и попытаться повернуть сюжет в совершенно неожиданное русло.

Bloodborne

Дата выхода: 24 марта 2015 года

Ещё в 2009 году господин Хидэтака Миядзаки показал, что игры могут быть сложными и при этом популярными, когда выпустил Demon’s Souls. Со временем появилась Dark Souls, а потом добрался черёд и до Bloodborne — пожалуй, лучшей игры в жанре «умирай до тех пор, пока не научишься». Миядзаки не зря неоднократно признавался, что Bloodborne была и остаётся его самой любимой игрой. С таким вниманием к разным мелочам просто не могло не получиться плохо.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Bloodborne цепляет визуальным стилем, невероятно крутым арсеналом оружия, динамичной боевой системой и боссами, каждый из которых запомнится надолго. Эй, Миядзаки, давай может уже сиквел? Или хотя бы ремастер на PS5 с 60 FPS? Нам больше ничего не надо, правда.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Дата выхода: 3 марта 2017 года

Да-да-да, я уже предвещаю ваши высказывания типа «так она вышла на Switch, который ещё актуален!». Поймите правильно, у Nintendo испокон веков своя атмосфера, японцы вообще плевать хотели на эти консольные войны. У них своя экосистема, свои тайминги и вообще всё своё. Поэтому я возьму и назову The Legend of Zelda: Breath of the Wild одной из лучших игр уходящего поколения — потому что у неё вообще нет аналогов.

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

Это уникальное приключение, которое должен пережить каждый геймер. Каждый метр «Зельды» наполнен загадками и событиями, а количество механик переходит все разумные пределы. Если раздробить её на отдельные части, то из них можно собрать три полноценные ААА-игры, и ни у кого даже язык не повернётся назвать их плохими. Обидно, что она вышла только на Switch.