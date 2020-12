5 лучших игр 2020 года без Cyberpunk 2077

Ну вот и подходит к концу 2020 год. Он был невероятно сложным как из-за пандемии коронавируса, так и из-за многих других мировых проблем. Но нам повезло — у нас есть игры, в которых мы можем спрятаться (хоть и ненадолго) от всех невзгод и проблем. И этот год не стал исключением. Вышло много нереально крутых тайтлов, а мы выбрали только пять самых лучших.

Пятое место. Spider-Man: Miles Morales

Сложно сказать что-то новое про Miles Morales. По сути, это та же самая игра, что и два года назад, только с новым пауком и не таким громоздким количеством дополнительных заданий. Однако она замечательная. Летать на паутине всё также приятно и весело, а сражения получились гораздо разнообразнее и динамичнее благодаря уникальным способностям Майлза.



Хочется отметить и сюжет. Он простой, даже немного клишированный, но несёт в себе важный месседж — нужно уметь прощать близких людей и быть добрее, чтобы не поддаться внутренней тьме. Это короткая, но трогательная история о дружбе, предательствах, откровениях и теплоте.

Четвёртое место. Assassin’s Creed Valhalla

Я редко когда ставлю в топы игр представителей Assassin’s Creed, однако вышедшая в этом году Valhalla просто украла моё сердце. У Ubisoft наконец-то получилось довести до ума скрещивание просторов «Ассасинов» с исследованием из «Зельды» и квестами из «Ведьмака». Игра получилась масштабной, зрелищной и, самое главное, совсем не скучной.



Во время исследования Англии и насилования англосаксов я заметил, что в этот раз на карте нет огромного количества значков с вопросами, как это было в «Одиссее». Вместо этого игра предлагает интересные истории и небольшие зарисовки, которые приятно и интересно открывать. Это может быть молодая пара, которая занимается сексом только в очагах пламени, или милая девочка, тщетно ожидающая отца с войны. И за каждым поворотом вас ждёт что-то новое.

Третье место. Half-Life: Alyx

Half-Life триумфально вернулась, но не с тройкой в названии, а с подзаголовком Alyx и только для VR-очков. Чем она в итоге стала? Лучшей VR-игрой всех времён? Идеальным продуктом для тех, у кого есть очки? Главной причиной купить эти чёртовы очки? Да, да и ещё раз да. Alyx вобрала в себя всё самое лучшее, за что мы когда-то любили (и любим до сих пор) серию Half-Life, и представила всё это в совершенно новом амплуа.



Alyx наглядно показала две вещи. Первая — для VR-очков уже давно можно создавать мощные ААА-игры, которые определённо найдут свою аудиторию и выстрелят в чартах продаж. И вторая самая важная — она показала, что аудитория до сих пор любит и ждёт Half-Life. Ту самую, с Гордоном Фрименом, монтировкой и хэдкрабами. Гейб, ну пора бы уже!

Второе место. Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima заслуженно занимает высокие строчки рейтингов благодаря выверенной боевой системе, интересной истории и просто сногсшибательной графике. Высокое качество картинки объясняется вовсе не наличием каких-то навороченных технологий, а талантом дизайнеров и мастерством художников. От видов острова Цусима действительно захватывает дух.



Да, некоторые элементы игры уступают конкурентам, однако одного у «Призрака» не отнять точно — он дарит незабываемые ощущения как во время прохождения, так и во время обсуждений.

Первое место и наша «Игра года». The Last of Us Part II

Да, и тут нечему удивляться. Сиквел The Last of Us надолго войдёт в историю как одна из самых противоречивых игр уходящего поколения, которая разделила фанатов на два лагеря. Одни всей душой ненавидят Нила Дракманна и хотят его смерти, а другие — наоборот, боготворят геймдиректора за то, что тот решился на столь смелый шаг. Только Naughty Dog способна вот так смело выйти против всей индустрии и чётко отстаивать свою позицию, а в современном мире это дорогого стоит.



Ну и давайте вкратце перечислим основной список достоинств самой игры, чтобы не быть голословными. Потрясающая графика, которую смогли реализовать на железе семилетней давности. Динамичный геймплей, не знающий себе равных. Сюжет и диалоги, которые дадут фору любому голливудскому фильму. У игры много достоинств и мало недостатков. Можете ненавидеть меня, если не видите этого.

Почему в рейтинге нет Cyberpunk 2077?

Потому что она вышла не тогда, когда должна была выйти. Потому что CD Projekt RED решила, что в текущем состоянии игру можно допустить до игроков и продавать за полную стоимость. Потому что нас банально обманывали все эти месяцы. Я не считаю Cyberpunk полноценной, законченной игрой. Это скорее бета-версия, за которую вы заплатили от 2 до 4 тыс. рублей.



Она станет игрой года, обязательно, но не в 2020-м, а только тогда, когда на неё выпустят океан патчей. Когда в неё включат все то, что нам наобещали. Когда ей смогут насладиться абсолютно все, а не только обладатели мощных компов. Вот тогда она ей станет. Но сейчас, увы, не её время.