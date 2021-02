Отечественный игропром принято критиковать и ругать. Нужно признать, что наши игроделы уже давно потеряли хватку и если выпускают что-то годное, то очень редко и в большинстве случаев — нишевое. Какие-то малобюджетные инди-проекты, различные квесты, мобильные аркады и платформеры. До больших серьёзных проектов, как правило, дело не доходит. Поэтому каждая новая игра от наших разработчиков, которая обладает интересной идеей и хорошим бюджетом, рассматривается общественностью буквально под микроскопом. А если таких игр нет, то мы надеемся на продолжения зарекомендовавших себя серий. Ведь не зря говорят, что всё новое — это хорошо забытое старое. В этой статье мы расскажем о 5 многообещающих игр от русскоязычных разработчиков, релиз которых состоится в ближайшие годы.

S.T.A.L.K.E.R. 2

Когда выйдет: неизвестно

Разработчик: GSC Game World (Украина)

Какая ещё игра, созданная на постсоветском пространстве, так полюбилась нашим игрокам, как S.T.A.L.K.E.R.? Первая игра в серии вышла как будто вчера, а между тем с момента её выхода прошло уже 14 лет. За это время выросло не одно поколение геймеров, игры превратились в сервисы, стриминг крепко осел в жизни игроков, а «Сталкер» до сих пор процветает благодаря верному комьюнити. Мододелы не только продлили жизнь игре, они возвели её в ранг культа. За это время было выпущено столько аддонов, что их не сосчитать. Фанатские моды, сюжет которых в некоторых случаях превосходит даже оригинал, сделали «Сталкер» уникальной игрой.

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

Но любая старая игра, даже если её поддерживать модами, устаревает технически. Нет, не подумайте, движок «Сталкера» держится бодрячком, но из него выжали уже все соки. S.T.A.L.K.E.R. 2 должен дать мододелам не только новую площадку для реализации всех творческих задумок, но и не растерять атмосферы оригинала. Как будет выглядеть продолжение культовой игры на движке Unreal Engine 4 — мы можем только догадываться, потому что полноценного геймплея разработчики до сих пор не показали. Не знаем мы и когда выйдет игра. У разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 уже есть дата выхода игры, но раскрывать её они не собираются. Остаётся надеяться, что релиз не задержится на целые годы. Впрочем, как показал пример «киберпанка», лучше попридержать неготовый проект, чем выпустить его сырым и забагованным.

Новая часть Metro

Когда выйдет: неизвестно

Разработчик: 4A Games (Украина)

Игровая вселенная Metro, сюжет которой основан на произведениях Дмитрия Глуховского, рассказывает не только о попытках человечества исправить ошибки прошлого, но и подкидывает игрокам богатый материал для обсуждения философских тем. «Это может быть конечная станция, но не твой пункт назначения». Эти слова, сказанные одним из персонажей игры, надолго впились в мою память. И по мере прохождения Metro вы подчеркнёте для себя ещё немало подобных строк.



На первом месте здесь стоит сюжет. Ты готов прослушивать каждую аудиозапись до изнеможения, тебе хочется сопереживать персонажам, ты пропитываешься атмосферой умершего мира и тебе не всё равно на судьбы главных героев. Атмосфера постапокалипсиса удачно дополняется отличной графикой и кропотливой работой художников. Да, здесь нет большого мира, а обещанный открытый мир в последней части серии оказался лишь иллюзией. Да, главный герой всё время молчит и создаёт впечатление немого парня. Да, в игре слишком много кат-сцен и коридорности. Ты не можешь поговорить или договориться с врагами или повлиять на события. Да, побочные задания порой очень скучные и бесполезные. В любой игре можно найти с десяток подобных минусов. Но несмотря на такое отношение минусов к плюсам игра оставляет после себя сильное впечатление. Настолько сильное, что заставляет рыдать.



Дополнения, вышедшие после релиза Metro Exodus под названием «Два полковника» и «История Сэма», доказывают, что обыграть историю интересно и со смыслом можно не только вокруг Артёма и Мельников. Финал последней части оставляет после себя чувство недосказанности. А что происходит в остальном мире, что известно о выживших в США и Европе, остались ли на планете ещё места пригодные для жизни? Надеемся, что на многие эти вопросы ответит следующая часть, которая, по словам авторов, уже находится в разработке. Возможно, разработчики захотят продолжить историю американца Сэма, который в одной из концовок дополнения (внимание, спойлер!!!) добрался-таки до Сан-Диего на подводной лодке, чтобы отыскать своего отца. А может акцент будет сделан на истории нескольких персонажей?

Видео опубликовано на YouTube-канале BartGameTV.

К сожалению, о новой части известно не так много. В августе 2019-го Дмитрий Глуховский сообщил, что начал писать сценарий для следующей части серии. Известно, что игра выйдет на PS5, Xbox Series X/S и компьютерах, при этом сыграть в ПК-версию смогут только обладатели видеокарт с поддержкой рейтрейсинга. Кроме того, разработчики планируют внедрить мультиплеер.

Atomic Heart

Когда выйдет: неизвестно

Разработчик: Mundfish (Россия)

Об этом многострадальном проекте говорят не только в России. Игра создаётся настолько долго, что игроки уже начали сомневаться, а выйдет ли она вообще. С анонса игры прошло уже три года, а о дате релиза до сих пор ничего неизвестно. В начале этого года разработчики сообщили, что им удалось привлечь инвестиции для разработки от трёх крупных партнёров — Tencent, Gaijin Entertainment и GEM Capital. Бесспорно, эта новость вселила надежду на благополучный финал. Мало того, разработчики нацелены на создание целой франшизы мирового уровня.

Atomic Heart — это шутер от первого лица с элементами RPG, действие которого происходит в альтернативном СССР. То есть, разработчики решили порассуждать, как бы мог выглядеть Советский Союз в качестве продвинутой сверхдержавы с андроидами и искусственным интеллектом. В ходе игры главный герой исследует предприятие, захваченное восставшими роботами.

При первом взгляде на Atomic Heart приходит мысль: какая же у разработчиков всё-таки бурная фантазия. Когда вы окажетесь на заводе, то обнаружите самых разнообразных, кхм, роботизированных монстров. Просто роботами этих тварей назвать язык не повернётся. Вам встретятся на пути мутировавшие растения, механические черви, вышедшие из-под контроля роботы-пылесосы, агрессивные андроиды, железные пчёлы, восстанавливающие поверженных вами противников, и другие механические твари. А в качестве вишенки на торте выступят гигантские монстры типа огромного дерева-мутанта. Что до открытого мира, то разработчикам пришлось немного поубавить свои амбиции. Полноценной свободы в духе S.T.A.L.K.E.R. ждать не стоит, но локации завода будут большими и разнообразными.

Видео опубликовано на YouTube-канале Play4Games.

Западная пресса окрестила шутер «русским Bioshock». При этом игра похожа не только на творение Кена Левина. Движения героя, ближний бой, способности персонажа (главный герой сможет пользоваться телекинезом) — всё это напоминает ещё и Prey. В любом случае, какой бы Atomic Heart не была сборной солянкой, не каждая игра удостаивается похвалы от создателя Bioshock, который назвал русскую игру потрясающей. К тому же в нашей индустрии не так много игр, которыми можно было бы восхищаться. Давайте просто скрестим пальцы и дождёмся её.

King’s Bounty 2

Когда выйдет: 24 августа 2021 года

Разработчик: 1C Game Studios (Россия)

В августе выйдет King's Bounty 2 — фэнтезийная ролевая игра с элементами пошаговой стратегии. Она должна была появиться в марте, но релиз отложили. По какой причине — не сообщается.



Поднимите руки, кто не играл в King’s Bounty Легенда о рыцаре? Вы многое пропустили. Вышедшая в 2008-м игра, получила положительный отклик в комьюнити, получив 8,6 баллов от игроков на Metacritic, что очень недурно для российской игры. К сожалению, да, именно к сожалению, разработчики решили развивать King’s Bounty 2 в другом направлении. Теперь это не цветастая пошаговая стратегия со смешными диалогами, где мы исследуем мир, сидя верхом на коне.

Видео опубликовано на YouTube-канале 1C Entertainment.

Теперь это серьёзное RPG с видом от третьего лица. Если в оригинальных частях камера была сверху, то теперь она стала более приземлённой и отправилась прямо за спину персонажа, как в каком-нибудь «Ведьмаке». Поклонников оригинальных King’s Bounty такое преображение может отпугнуть, однако разработчики считают иначе. По мнению авторов, благодаря камере от третьего лица, игроки смогут лучше погрузиться в мир и рассмотреть какие-то детали. А вот во время битв игра приобретает привычный вид — камера улетает наверх, поле разделяется на секторы, а армии располагаются напротив друг друга. Такое ощущение, что игра пытается усидеть сразу на двух стульях и угодить всем — и новичкам, и тем, кто ещё помнит оригинал, вышедший в 90-м.



Сложно судить о King’s Bounty 2 по закрытым показам и геймплейным роликам. Чтобы сделать окончательные выводы о перезапуске франшизы, нужно дождаться релиза. Просто выкиньте из головы красочную сказку «Легенду о рыцаре» и приготовьтесь к повзрослевшей и возмужавшей ролевой игре с элементами пошаговой стратегии, где основной упор будет сделан на глубоком сюжете, многочисленных диалогах и вариативности. А что из этого выйдет — посмотрим в августе.

The Day Before

Дата выхода: II квартал 2021 года

Разработчик: Fntastic (Россия)

При создании The Day Before авторы явно вдохновлялись The Division и The Last of Us. Даже можно привести параллель со State of Decay и Days Gone. Это видно невооружённым взглядом. Визуально и технически игра выглядит, как The Division. Геймплейно — как The Last of Us и Days Gone. С одной стороны, это неплохо. Игра смотрится очень здорово. С другой стороны, возникает вопрос: а что нового она сможет предложить игрокам?



The Day Before представляет из себя онлайн-шутер с элементами выживания в постапокалиптическом сеттинге. Авторы обещают большой открытый мир — вам предстоит путешествовать по заражённой опасным вирусом Америке. Большинство жителей превратились в зомби, города заполонили различные монстры и мародёры. Чтобы выжить, игрокам придётся обыскивать дома в поисках ресурсов, искать транспорт и взаимодействовать с другими игроками. В общем, заниматься типичными делами в умершем мире.

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

Игра разрабатывается в одном из самых «холодных» городов планеты — Якутске. Созданием игры занимается местная студия Fntastic, в послужном списке которой значатся несколько достойных проектов для мобильных платформ. Среди них — мобильный квест Radiant One, который стал популярен в США и Китае. По сути, The Day Before — это первый их большой проект для крупных платформ. Пока релиз планируется только на ПК во втором квартале этого года.