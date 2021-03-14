10 самых сексуальных злодеек в видеоиграх

Обычно разработчики видеоигр сосредотачиваются на том, чтобы сделать главных героев более привлекательными, а их злодеев — более устрашающими и жуткими. Симпатичный герой сражается с уродливыми или невзрачными злодеями. Знакомая картина? Да, и в этом нет ничего плохого. За главных героев игроки проводят десятки и сотни часов, а злодеи появляются в определённое время и на определённом этапе игры. Некоторые могут даже не обратить внимание на внешность босса во время схватки. Да и какая разница, как он выглядит. Его убьёшь и пойдёшь дальше. Но если в качестве главного антагониста игры предстаёт персонаж женского пола, то это меняет дело. Накаченного блондинистого мужика с голубыми глазами в качестве злодея игроки явно не поймут, а вот если девушке-злодейке нарисуют красивую фигуру и большой бюст, то это может здорово поднять игре рейтинг. За примером далеко ходить не нужно. Вспомните, какой фурор произвела леди Димитреску — главная злодейка предстоящей Resident Evil Village. Игроки делали фан-арты и мемы с ней, признавались злодейке в любви и обсуждали её рост и бюст. В общем, именно она сподвигла меня вспомнить самых сексуальных злодеек из видеоигр.

Горячие и манящие. 10 самых сексуальных героинь из игр Вспоминаем соблазнительных женских персонажей из самых разных видеоигр.

Сара Керриган (серия игр StarCraft)

Она же Королева Клинков, которой не посчастливилось оказаться во власти насекомоподобных зергов. Именно они превратили молодую и красивую девушку с нефритово-зелёными глазами и ярко-рыжими волосами в злобное существо. Уже в детстве Керриган могла читать мысли людей. Военные узнали о способностях девочки и использовали её в своих целях. Годы изнурительных тренировок и использование нейроимплантатов сказались на её характере. Она стала замкнутой и нелюдимой. Мутация в этом плане помогла раскрыться ей, как личности: девушка превратилась в более хитрого, расчётливого и самоуверенного в себе хищника. Это сказалось и на её внешнем виде. Она покрылась блестящим панцирем, её глаза поменяли цвет с зелёного на ярко-жёлтый, а рыжие волосы превратились в сегментированные, напоминающие лапы насекомых. Но именно этот образ полюбился фанатам серии больше всего. Сара не только не растеряла своей сексуальности, но стала более колоритным и запоминающимся персонажем.

Женщина-кошка (серия игр про Бэтмена)

Дружба для этой коварной и хитрой девушки ничего не стоит. Сегодня она может быть твоим союзником, а завтра — преследующим свои цели врагом. Но при этом нельзя сказать, что Женщина-кошка презирает или как-то ненавидит Тёмного рыцаря. Скорее наоборот — она испытывает к нему лёгкую симпатию и любит играть с ним в кошки-мышки. Бэтмен знает о её тёмных делишках, но ничего не может с этим поделать. Или же просто закрывает на это глаза. Как и многие эффектные девушки, она очень любит драгоценности, кошек и деньги. Причём своих пушистых друзей она ставит выше людей. В играх и фильмах Женщина-кошка предстаёт в виде соблазнительной женщины в кожаном обтягивающем костюме чёрного цвета.

Харли Квинн (серия игр про Бэтмена)

Лучшая подруга для маньяка — это девушка-маньяк. Бывшая гимнастка Харли Квинн, психолог по профессии, отправляется в психиатрическую лечебницу Аркхэм для прохождения практики, где встречает свою будущую любовь — безумного психопата, маньяка и главного противника Бэтмена — Джокера. А любовь, как известно, способна изменить человека до неузнаваемости. И в жизни такое случается нередко, когда девушки влюбляются и в маньяков, и в психопатов, и даже выходят за них замуж за решёткой. Само перевоплощение Харли из гениального психолога в главную любовь маньяка гораздо интереснее всего остального. А про её внешность можно говорить бесконечно. За красивой и хрупкой оболочкой скрывается пробивная и сильная особа, которая готова сделать для своего возлюбленного всё, что он пожелает.

Ядовитый Плющ (серия игр про Бэтмена)

Да, так уж вышло, что большинство красивых злодеек вместила в себя одна игровая серия. Это уже третий антагонист в этом списке, существующий в рамках одной вселенной. Настало время поговорить про Памелу Лилиан Айсли, для которой растения важнее людей, как пушистые комочки важнее человеческих судеб для Женщины-кошки. Только в отличие от Женщины-кошки, Памела одевается гораздо вульгарнее. Её повседневный гардероб — это нижнее бельё зелёного цвета, поверх которого она надевает красную тонкую кофту с растёгнутыми почти до груди пуговицами. Памелу прозвали Ядовитым плющом неслучайно. Она способна околдовать любого парня благодаря своим феромонам, а потом использовать своих марионеток в корыстных целях. Но какой бы опасной она не была, женщины могут только позавидовать её безупречной фигуре.

Элексис Синклер (игра SiN Episodes: Emergence)

Злодейка SiN Episodes: Emergence — эффектная бизнес-леди Элексис Синклер с большим бюстом, который пикантно подчёркивается при помощи откровенного декольте. В ней идеально сплелись ум, красота и хитрость. Ещё в раннем детстве Элексис серьёзно занялась изучением наук, а уже после трёх лет обучения в университете получила дипломы по химии и биологии. После окончания учёбы она устроилась на работу в компанию своего отца и через некоторое время поднялась на передовые позиции в медицинском и научном сообществе, шокировав общественность блестящими и инновационными решениями. Когда человек добился всех высот, то что он начинает делать? Правильно, обдумывать план, как поработить весь мир. Синклер создаёт армию мутантов и планирует запустить процесс насильственной эволюции на планетарном уровне, изменив облик человеческой расы. Помешать осуществлению её корыстных целей можете только вы.

Кайлина (серия игр Prince of Persia)

Без этой девушки, пожалуй, не может обойтись ни один подобный топ. Под её волшебной красотой скрывается сверхъестественное создание, существующее с начала времён. Её ещё называют Императрицей Времени и могущественной повелительницей Острова времени. Кайлина способна искажать реальность, создавать временные порталы, превращать людей в песок, замедлять время и путешествовать в другие миры. Настоящий бог в обличье девушки! Гордая, сильная и независимая женщина, которую способен удивить только самый могущественный и смелый воин.

Милина (серия игр Mortal Kombat)

Лучше сто раз подумать, прежде чем связываться с этой опасной и жестокой дамой. Да, её фигура способна свести с ума, но что касается её лица … Любой фанат Mortal Kombat легко раскроет её главный недостаток во внешности, который скрывается под её маской. Просто напомню, что Милина является искусственно-созданным клоном Китаны по просьбе императора Внешнего Мира Шао Кана. В ходе создания Милины колдун Шан Цзун использовал кровь Китаны и кровь таркатанов — расы свирепых мутантов. В результате эксперимента произошла ошибка и лицо Милины оказалось изуродованным огромной пастью, усеянной острыми зубами, которые чем-то напоминают зубы пираньи. Впрочем, этот недостаток нисколько не помешал ей стать одной из самых сексуальных злодеек из Mortal Kombat. Её изуродованное лицо, безупречная атлетичная фигура и большая грудь создали потрясающую комбинацию.

Экселла Джионне (Resident Evil 5)

Экселла Джионне из Resident Evil 5 чем-то напоминает Элексис Синклер. У них даже имена начинаются с одной и той же буквы. Как и Элексис, девушка воспитывалась в благополучной семье, поступила в университет и успешно его закончила, прекрасно себя проявила в области генной инженерии и грезила мечтами о мировом господстве. В общем, стандартный набор для умного и хитрого злодея в юбке. При этом Экселла — очень элегантная и обаятельная девушка. Свою женственность и утончённость она подчёркивает через красивые лёгкие платья, слегка прикрывающие её грудь. Что касается её характера, то с такой красоткой лучше не связываться. Её хрупкая внешность обманчива, потому что Экселла — стерва похлеще Ады Вонг!

Ультимеция (Final Fantasy VIII)

Могущественная волшебница из будущего, которая стремится стать божеством во плоти при помощи сжатия времени и пространства. Она способна манипулировать людьми, подчинять их своей воле и оживлять неодушевлённые предметы. Наверное, самая яркая злодейка в списке: девушка не любит быть серой мышью, предпочитая одеваться в облегающие красные платья с глубоким вырезом на груди, и использовать в своих нарядах крылья, перья и длинные когти.

Альсина Димитреску (Resident Evil 8: Village)

Ох, при одном взгляде на неё кровь стынет в жилах. Новая часть Resident Evil выйдет в мае и леди Димитреску — одна из главных причин, чтобы в неё поиграть. Эта злодейка уже породила столько мемов и обсуждений, что про неё уже наслышаны даже те, кто в хорроры не играет. Игроки восхищаются её роскошной пышной грудью и запредельно высоким ростом. По словам разработчиков, рост этой злодейки с учётом шляпы и высоких каблуков, которые скрыты под длинной юбкой, составляет примерно 290 сантиметров. Почти 3 метра! Да она была бы выше любого баскетболиста в мире! Статная женщина, ничего не скажешь, ещё и аристократка, которая была заражена неизвестным вирусом. Игроки надеются, что она будет преследовать их по всему замку как Немезис или Мистер X, и топтать их шпильками шестнадцатого размера.