Топ-10 главных стран мирового киберспорта

Как и в любом виде спорта, соревнования по видеоиграм обрели большую популярность в конкретных странах, обходя стороной другие. Росту интереса к киберспорту способствуют множество разных факторов, среди которых скорость и стоимость Интернета, а также технологическое развитие и интерес аудитории к играм.



Спустя 20 лет в киберспорте определились несколько сильнейших государств. Игроки и команды из этих стран доминируют в самых популярных дисциплинах, а в крупнейших городах проводятся турниры мирового уровня, привлекающие внимание тысяч зрителей.

10 место – Бразилия

· Количество профессиональных игроков: 2 858

· Количество выигранных денег за всё время: $ 21 891 851

Трудно поверить, что в солнечной стране из Южной Америки теперь любят киберспорт не меньше, чем футбол. Звезда «ПСЖ» Неймар всё чаще запускает стрим и играет в CS:GO, а дотеры были готовы отказаться от просмотра домашнего чемпионата мира 2014 года ради подготовки к квалификации The International.



Основные достижения бразильцев в киберспорте связывают с доминацией SK Gaming по CS:GO в 2016-2017 годах, когда команда FalleN победила на двух мэйджорах подряд. Однако бразильцы время от времени способны удивлять и в других дисциплинах – от Dota 2 и League of Legends до Rainbow Six Siege, Fortnite и даже карточной Magic: The Gathering.

9 место – Украина

· Количество профессиональных игроков: 980

· Количество выигранных денег за всё время: $ 16 484 007

Интерес к соревновательному геймингу в стране возник ещё на заре развития киберспорта. С начала 2000-х Киев стал одним из главных центров киберспорта не только в СНГ, но и во всей Европе. Украинские геймеры традиционно становились одними из фаворитов на World Cyber Games и других мировых турнирах того времени, особенно хорошо проявляя себя в Counter-Strike.



Самый известный командный шутер популярен на Украине и сейчас: для подтверждения высокого уровня игры достаточно назвать имя Александра s1mple Костылева. Не менее успешны геймеры из этой страны в Dota 2. После победы Natus Vincere на первом чемпионате мира The International 2011 на первый план вышли Resolut1on, финалист TI6, и No[o]ne, чемпион пяти мэйджоров. Киевский клуб NAVI считается одним из самых титулованных и популярных в мире.

8 место – Германия

· Количество профессиональных игроков: 4 583

· Количество выигранных денег за всё время: $ 28 594 373

Немецкие киберспортсмены впервые заявили о себе в начале 2000-х, побеждая на крупных ивентах по самым известным шутерам того времени. Первые европейские клубы появились именно там: многие слышали о MYM или mTw, а созданный в 2002 году mousesports способен бороться с командами мирового уровня и сейчас.



Особое спасибо стоит сказать местному турнирному оператору ESL, благодаря которому в Кёльне и других городах Германии ежегодно проходят чемпионаты мирового уровня по популярным играм.



Главной звездой страны в киберспорте почти десять лет остаётся Куро KuroKy Салехи Тахасоми, который вырос из талантливого саппорта в опытного капитана и выиграл The International 2017 по Dota 2. В CS:GO претендентом на самые высокие места в течение долгого времени остаётся BIG.

7 место – Франция

· Количество профессиональных игроков: 4 075

· Количество выигранных денег за всё время: $ 32 183 387

Париж принимал самые первые киберспортивные турниры в Европе, в том числе и ежегодный фестиваль ESWC. Тогда же появились первые киберспортивные команды, способные навязать борьбу на мировом уровне. Сейчас Франция остаётся лидером в CS:GO благодаря Vitality и лучшему игроку в мире Матьё ZywOo Эрбо, а также чуть менее успешному составу G2.



Наряду с League of Legends и Dota 2 (тут нельзя не вспомнить двукратного чемпиона мира Ceb из OG) во Франции очень популярен киберфутбол – игроки в FIFA традиционно входят в мировой топ вместе с немцами и итальянцами.

6 место – Дания

· Количество профессиональных игроков: 1 617

· Количество выигранных денег за всё время: $ 38 809 236

Как и в других европейских странах, больше всего датчане любят Counter-Strike и Dota 2, в которых показывают определённые успехи более 15 лет подряд. Хотя достижения всех других игроков в той же CS:GO не идут ни в какое сравнение с доминацией Astralis – команда с 2017 года выиграла четыре мэйджора и десятки других чемпионатов, да и сейчас остаётся в топе мирового рейтинга.

Самые успешные составы за всю историю соревновательного CS:GO Скандинавская гегемония и постоянные попытки NAVI закрепиться на вершине.

В Dota 2 таким же недостижимым лидером остаётся Йохан n0tail Сундштейн, который два раза выиграл The International и благодаря этому стал лучшим киберспортсменом мира по заработанным призовым – это почти семь миллионов долларов!



Кроме того, стоит отметить поддержку киберспорта в Дании на государственном уровне. Благодаря субсидиям от правительства продолжает существование ежегодный международный фестиваль Copenhagen Games, также помощь получают местные клубы, за которые выступают датчане.

5 место – Россия

Количество профессиональных игроков: 3 816

Количество выигранных денег за всё время: $ 30 443 157

В нашей стране культура киберспорта также зародилась около 20 лет назад: уже на первых WCG россияне выигрывали медали в Quake и CS, а затем по Warcraft III и гоночным симуляторам. Геймеры со стажем любят вспоминать регулярные турниры от ASUS, альтернативы которым в других регионах почти не было.



Несколько лет назад в страну вернулся мировой киберспорт: чемпионаты серии EPICENTER собирают у экранов сотни тысяч зрителей по всему миру. Клуб Virtus.pro входит в десятку самых популярных в мире, а результатами способны радовать Gambit, Team Spirit и многие другие.



Вопреки распространённому мнению, киберспорт в России – это не только CS:GO и Dota 2, хотя в этих популярных дисциплинах наши игроки и команды нередко оказываются лучшими. В тактическом шутере Rainbow Six отлично выступает Team Empire, на высокие места претендуют игроки в PUBG или Apex Legends, есть свои чемпионы в карточной стратегии Hearthstone, а Дмитрий Happy Костин остаётся одним из лучших игроков в мире по WarCraft 3.

10 самых ярких побед русскоязычных киберспортсменов в 2020-м Киберспорт перешёл в онлайн, а Virtus.pro и NAVI ничем не уступали своим зарубежным коллегам.

4 место – Швеция

· Количество профессиональных игроков: 2 642

· Количество выигранных денег за всё время: $ 39 644 946

Местные киберспортсмены любят шутить: мол, в стране слишком холодный климат, чтобы заниматься чем-то ещё. Так или иначе, Швецию справедливо считают киберспортивным лидером Европы. Эта страна заслужила это звание и глобальными турнирами, и звёздами мирового уровня, и, разумеется, вниманием аудитории.



Известный всем DreamHack появился в начале 1990-х как собрание друзей-геймеров в подвале, чтобы потом стать самым крупным киберспортивным фестивалем. Ещё несколько лет назад приехать в Йёнчёпинг мог любой желающий – некоторые ивенты собирали более 20 000 участников. Сейчас DreamHack остаётся одним из главных киберспортивных турниров в мире.



Наиболее успешны шведы в Counter-Strike: можно вспомнить легендарные серии от Ninjas in Pyjamas или Fnatic. В других шутерах скандинавы не так сильны, зато они круто играют во многие другие игры. Например, в Dota 2, где местные The Alliance стали чемпионами The International 2013. А ещё шведы традиционно сильны в League of Legends, Rocket League и Fortnite.

3 место – США

· Количество профессиональных игроков: 18 867

· Количество выигранных денег за всё время: $ 161 703 105

По данным портала EsportsEarnings, в Соединённых Штатах живёт более 18 тысяч киберспортсменов, которые хотя бы раз выигрывали призовые – это в два с половиной раза больше, чем в любой другой стране. А общая сумма недавно перевалила за $ 160 миллионов.



В США чаще всего проводятся мировые турниры по топовым дисциплинам. Частично так происходит из-за того, что там располагаются штаб-квартиры разработчиков игр, таких как Valve и Blizzard. Частично – из-за отличной инфраструктуры, которая помогает провести ивент высшего уровня в любом из 10-15 разных городов.



И хотя киберспортсмены из США почти всегда представлены на мировом уровне, о лидерстве в конкретных дисциплинах речи не идёт. Были только стремительные взлёты Evil Geniuses в Dota 2 или Cloud 9 и Team Liquid в CS, но стабильностью тут и не пахнет. Лидером по призовым, например, остаётся Кайл Bugha Гирсдорф, который 96% от общей суммы своих призовых получил за победу на одном турнире Fortnite Cup 2019.

От 18 и младше. Юные звёзды российского и мирового киберспорта Самые известные киберспортсмены, которым не больше 18 лет.

2 место – Южная Корея

· Количество профессиональных игроков: 4 060

· Количество выигранных денег за всё время: $ 98 189 859

Нередко страну называют родиной киберспорта. Культура компьютерных клубов на старте XXI века превратилась в полноценную индустрию при поддержке правительства и в один из самых популярных видов спорта в стране.



И раньше, и сейчас мы имеем довольно известные дисциплины, в которых преимущество корейских спортсменов не вызывает никаких сомнений. Местные геймеры не дают ни шанса представителям других регионов в Overwatch или StarCraft II. В таких играх, как League of Legends и PUBG бороться с корейцами чуть проще, но получается это далеко не всегда.

1 место – Китай

· Количество профессиональных игроков: 4 743

· Количество выигранных денег за всё время: $ 125 244 066

Другая азиатская страна также доминирует в киберспорте, оставаясь мировым лидером с самых первых межрегиональных турниров. По разным исследованиям, в Китае проживает более 250 миллионов человек, которые принимают участие в турнирах или регулярно смотрят трансляции.

В отличие от корейцев, в Поднебесной пул популярных дисциплин намного шире: они также сильны в League of Legends и PUBG, но остаются мировыми лидерами в Dota 2 и Hearthstone и пытаются развивать шутеры, открывая составы по CS:GO и другим играм. Почти в каждой дисциплине есть сильная китайская команда или игрок, способный бороться за титулы.



Киберспорт в Китае давно превратился из простого развлечения в полноценную индустрию, которая продолжает развиваться на самом высоком уровне. Другим странам до этого ещё далеко.



* — статистика предоставлена порталом esportsearnings.com