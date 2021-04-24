И так сойдёт! 8 игр с худшей оптимизацией

Когда ты покупаешь мощный компьютер, то ожидаешь увидеть от игр всю красоту местного мира, проработанных персонажей и крутое окружение с реалистично падающим светом. Выкручиваешь все ползунки на максимум, запускаешь игру и … не понимаешь, почему твой счётчик FPS скачет то вверх, то вниз. Замечаешь лёгкие подёргивания, зависания и думаешь, что тебя обманули. С компьютером может быть полный порядок, а вот с игрой…

В большинстве случаев все описанные выше проблемы происходят с играми, которые портируются с консолей на ПК, хотя таких ситуаций стало в разы меньше с приходом консолей нового поколения. Иногда разработчики ленятся подольше поработать со своей игрой, чтобы она адекватно работала на всех платформах, или под натиском нетерпеливых издателей спешат выпустить её на рынок побыстрее. А порой причиной ужасной работы игры служит сырой движок. Геймеры считают, что плохая оптимизация — это то, чего прощать нельзя, и то, что не должно оставаться безнаказанным. В этой статье мы перечислили игры, которые по тем или иным причинам были выпущены на рынок в ужасном виде. И хотя многие из них были доработаны патчами уже после релиза, осадочек, как говорится, остался.

Crysis

Детище Crytek до сих пор вспоминают с улыбкой и некоторой долей ностальгии. Ох-хо-хо, было же время, когда ни один компьютер на свете не мог потянуть этого монстра на максимальных настройках графики. Это было одновременно смешно, удивительно и печально. На протяжении многих лет оценкой мощности твоего компа была эта фраза: «А Crysis потянет?» И если твой компьютер всё-таки смог потянуть это чудо прогресса хотя бы на средне-высоких настройках, то твой железный друг считался ого-го каким!

Эта игра сильно опередила своё время. Тропические джунгли забытого богом острова выглядели просто великолепно, а отбрасываемые от объектов тени и свет смотрелись сказкой. Жаль, что полюбоваться этой красотой по-настоящему мы смогли только через несколько лет. И не столько по причине высокого уровня графики, сколько по причине отсутствия адекватной поддержки многопоточности. Когда в самых сложных сценах игра использовала максимум два процессорных ядра, то ни о каком комфортном FPS не могло идти и речи.

Gothic 3

Третья часть великой серии вышла в 2006-м и получила неоднозначный приём. У игроков возникли большие вопросы к боевой системе, которая сводилась к закликиванию врагов. Но ещё больше вопросов было к оптимизации. Готика 3 серьёзно прибавила в масштабах и стала больше. Отсюда и возникли проблемы со стабильностью. Разработчики вспоминают, что в пустом мире всё работало идеально, но стоило добавить в него NPC и скрипты, то всё рушилось. К тому же издатели очень сильно подгоняли авторов и те второпях выпустили неиграбельный кусок кода. Как сейчас помню, игра грузилась очень долго, были постоянные бесящие мелкие подёргивания и частые секундные зависания. Большой, открытый и красивый мир манил тебя, но ты не мог его нормально исследовать. После того как разработчики и фанаты серии выпустили с десяток патчей и модов, Готика 3 стала работать заметно шустрее.

GTA 4

Давайте вернёмся в 2008-й. Именно в этот год вышла GTA 4, которая перенесла игроков в Либерти-Сити, прототипом которого являлся Нью-Йорк. Счастливые обладатели консолей первыми смогли покайфовать от харизматичных персонажей, местной физики и достопримечательностей большого города. Но особенно впечатляли анимации и графика. Когда ты на вертолёте пролетал над залитым солнцем Либерти-Сити, то захватывало дух от детализации и масштабов города и его высоток. Когда ты взламывал машины, разбивая в них стёкла, а твой персонаж ковырялся в проводах для зажигания, то на тот момент ты думал, что более реальной симуляции жизни создать просто нереально. Спустя восемь месяцев игра перебралась на компьютеры, и вот тут игроков поджидал неприятный сюрприз. Даже на топовом железе возникали дико раздражающие фризы. Это был ужаснейший консольный порт с постоянными просадками FPS и отсутствием сглаживания. Как и в случае с Crysis, нормально поиграть в GTA 4 удалось лишь спустя несколько лет.

Cyberpunk 2077

Следующий проблемный проект вышел сравнительно недавно и уже по полной хапнул порции резкой критики со стороны игроков. «Киберпанк» стал жертвой завышенных ожиданий, непомерных амбиций руководства и нереалистичных сроков. Да, здесь целый спектр проблем. Инвесторы торопили разработчиков, и даже несмотря на то что релиз игры несколько раз переносился, авторам требовалось больше времени, чтобы убрать все шероховатости и оптимизировать свой огромный, красивый и крутой мегаполис. Естественно, этого времени им никто не дал, в итоге мы получили забагованный и жутко требовательный игровой мир, где определённые проблемы с фреймрейтом (особенно в центре города) испытывают даже самые свежие и мощные видеокарты. Про консоли старого поколения и вспоминать не стоит — в довесок к проседающему фреймрейту добавилась проблема с долгой прогрузкой текстур.

ARK: Survival Evolved

Когда какая-то игра имеет просто колоссальные системные требования, то её принято сравнивать с Crysis. Вот таким новым «Крайзисом» в своё время считалась ARK. Кстати, вполне интересная и увлекательная игра про выживание в мире динозавров, которую сгубила просто отвратительнейшая оптимизация. Первые два года, что она находилась в «раннем доступе», игроки наверняка запомнили навсегда. Играть в ARK было невыносимо больно: она постоянно крашилась, зависала, грузилась по две-три минуты и тормозила даже на самых мощных системах, хотя графика в ней далека от идеала. И после того как ARK всё-таки пережила ранний доступ и вышла на релиз, многие из этих проблем так и остались неисправленными.

Консольные версии игры чувствовали себя ещё хуже. Даже несмотря на то что картинка на приставках была сильно урезана по сравнению с ПК-версией, игра всё равно умудрялась безбожно тормозить. На Xbox One ARK не могла справиться даже с 25 кадрами, не говоря уже о стандартных 30-ти. А на Nintendo Switch она и вовсе вышла с какой-то пиксельной и мутной графикой. Даже первая часть Far Cry для оригинального Xbox выглядела намного приятнее.

Batman: Arkham Knight

Если вы посмотрите на количество отрицательных отзывов на Batman: Arkham Knight в Steam, то, наверное, немного удивитесь. Более 13 тысяч отрицательных отзывов, Карл! Дальше открываем Metacritic и видим следующее: консольная версия игры получила 7.9 балла от игроков, а ПК-версия меньше четырёх баллов. Как же так вышло? Ведь заключительная часть серии получилась одной из лучших игр по мотивам комиксов и про Бэтмена в частности. С идеальной атмосферой залитого дождём Готэма, который превратился из небольшого райончика в полноценный бандитский мегаполис, увлекательными дополнительными заданиями и крутецким бэтмобилем, на котором вам предстоит провести большую часть времени, разъезжая по улочкам мрачноватого городка. Однако все отрицательные отзывы объясняются тем, что разработчики решили просто не париться над оптимизацией порта с консолей и выпустили его в откровенно ужасном состоянии на ПК. Это привело к печальным последствиям. А именно — к микро-фризам, зависаниям, вылетам на рабочий стол и диким просадкам FPS. И хотя впоследствии все эти проблемы были исправлены будущими патчами, нервы игроков были изрядно подпорчены.

Dishonored 2

Ещё одна игра с громким именем, которая столкнулась со шквалом критики и негативных отзывов по причине халтурного подхода к оптимизации. Dishonored 2 — это увлекательное приключение с упором на сюжет и погружение, при прохождении которого может быть сгенерировано огромнейшее количество игровых ситуаций. Способов и путей прохождения одной миссии — до фига. Авторы взяли всё лучшее из первой части, ввели двух разных и интересных персонажей, подстроили локации под разный стиль прохождения, добавили красочный и яркий город с необычайно красивой архитектурой и дополнили его разнообразным способом устранения неприятелей. Но совершенно забыли подумать о самих игроках, выпустив на прилавки сырой релиз, который тормозил даже на самых топовых машинах. Сначала тебя ждали танцы с бубном, чтобы хотя бы просто запустить Dishonored 2. Если тебе это удалось, то дальше тебя встречал стандартный набор неоптимизированного продукта. При этом первая часть работала практически идеально и на широком спектре железа, хотя выглядела не намного хуже, чем вторая часть.

Quantum Break

Финская компания Remedy Entertainment — разработчик таких игровых серий, как Max Payne, Alan Wake и Control, — всегда была известна высоким качеством портов для ПК. Однако с Quantum Break получился прокол. Сама игра вышла достаточно интересной, с прикольной механикой перемотки времени, с бесшовными переходами от геймплея к катсценам и заставкам, с динамичным геймплеем, крутыми спецэффектами и уникальной атмосферой. В то время как на Xbox всё работало отлично, на ПК Quantum Break испытывала многочисленные проблемы с производительностью. На видеокартах от NVIDIA игра вылетала с ошибкой драйвера, а показатель FPS был нестабилен на протяжении всего прохождения. На видеокарте уровня NVIDIA Titan X (на то время это была самая мощная видеокарта) и мониторе с более высокой частотой обновления показатель FPS не поднимался выше отметки в 50 кадров, хотя на таком железе она должна была летать как минимум на 150 кадрах. Кроме того, игроки жаловались на замыленное изображение и пропадание текстур. Это была первая эксклюзивная игра с поддержкой DirectX 12, так что, возможно, разработчикам просто не хватило времени и опыта на создание качественного порта. Уж лучше бы эта игра оставалась эксклюзивом для консолей Xbox.

Другие игры, которые я бы очень хотел добавить в этот же список неоптимизированного «добра». Та же Mafia 3, которая умудрялась лагать на топовом железе при, мягко говоря, не самой крутой графике и была забагованным куском посредственности. Или Fallout 76, от которой не плевался только ленивый — играть с постоянными фризами и багами могли только самые преданные фанаты франшизы. Или можно ещё вспомнить Assassin’s Creed Unity — из-за слабой оптимизации и большого количества багов Ubisoft пришлось раздавать компенсационные выплаты всем владельцам игры.

А какие игры стали для вас примерами худшей оптимизации?