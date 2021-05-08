Тест. Как хорошо ты знаком с шутерами о Второй мировой войне?
Проверьте, сможете ли вы определить игру по одной лишь картинке.
Близится один из главных праздников нашей страны — 9 мая. В этот день мы отмечаем не только победу в Великой Отечественной войне, но и вспоминаем те миллионы отважных солдат, которые отдали свои жизни за счастливое будущее грядущих поколений. Память об их подвиге навсегда останется не только в наших сердцах, но и в видеоиграх, которых создано великое множество. Одни основаны на реальных событиях, другие — на вымышленных моментах, а в некоторых и вовсе представлен альтернативный исход войны, где победу одержал Третий рейх. Я уверен, со многими из них вы не просто знакомы, а даже не раз прошли в своё время. Однако сможете ли вы вспомнить названия этих игр по одной лишь картинке? Давайте узнаем!
Пройти тест можно по ссылке.
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