8 игр с лучшей разрушаемостью

С развитием технологий в видеоиграх наконец-то появилась возможность разрушать окружающее пространство. Не во всех, конечно, поскольку это накладывает определённые ограничения на разработчиков и геймдизайнеров. Зачем продумывать интересный уровень и маршрут противников или способности главного героя, когда всю локацию можно сравнять с землей? Однако есть игры, где разрушаемость стоит во главе угла — как полноценная, так и частичная.

Control

В Древнейшем Доме, где разворачиваются события Control, случился большой переполох. Какая-то неведомая сила вырвалась из заточения, захватила над «домом» контроль (оцените мой каламбур) и превратила весь персонал в марионеток. Так туда ещё и заявилась Джесси Фейден — девушка, которая стала новым директором.



Благодаря своему оружию, способностью передвигать предметы силой мысли и продвинутой физике движка Northlight она может разнести практически всё, что находится в любой комнате. При этом каждый предмет честно разваливается на осколки и правильно ведёт себя с окружением.

Видео опубликовано на YouTube-каналеNeoGamer — The Video Game Archive.

Rainbow Six Siege

Если в Control разрушаемость больше служит развлечением, то в «Радуге» на ней завязана половина (если не больше половины) геймплейных механик. По кирпичикам разложить дом в ней нельзя, но зато можно пробить отверстие в любой стене и найти оппонента. Или даже создать полноценный проход, в который пролезет вооружённый до зубов оперативник.



Благодаря геймплею, завязанному на разрушаемости, R6 закрепилась среди киберспортивных дисциплин и набрала обширную базу фанатов в несколько десятков миллионов человек.

Видео опубликовано на YouTube-канале GhosT.

Red Faction: Guerrilla

Возможность разрушить всё и вся стала визитной карточкой Guerrilla. Физическая модель игры позволяет буквально по кирпичикам уничтожить каждое здание, выбив отдельные несущие конструкции или заложив бомбы в нужных местах. При этом разработчики дали игроку большой набор инструментов для развлечений. Помимо банальных C4 или ракетниц в шутере есть дезинтегрирующая пушка, растворяющая отдельные части домов или мостов.



Ну и нет ничего круче возможности взять тачку покрепче, разогнаться и со всей дури влететь в какой-нибудь дом. В этот момент все недостатки Guerrilla (а их, увы, хватает) растворяются.

Видео опубликовано на YouTube-канале SwiftyUnknown.

Игры серии Just Cause

Рико Родригес очень любит две вещи — солнечные архипелаги и разрушения. Так уж вышло, что события каждой Just Cause разворачиваются на тропических островах, а главному герою приходится свергать местные режимы. А как это лучше всего сделать? Правильно, уничтожить 500 заводов, сломать столько же статуй и других важных стратегических объектов. Как и в случае с Guerrilla, инструментов для наведения суеты у Рико хватает.



Можно, например, привязать к вертолёту огромный бетонный шар и качественно вмазать им по зданию. Или же можно нашпиговать машину взрывчаткой, разогнаться в нужный объект, красиво выпрыгнуть в последний момент и подорвать снаряд с парашюта.

Видео опубликовано на YouTube-канале StuhlDefekt.

Teardown

Teardown — одна из самых необычных игр последних лет. В ней игрок становится грабителем, который должен воровать ценные вещи. Ключевое отличие от той же PayDay заключается в полной разрушаемости всего и вся. Натурально всего и вся — при желании можно разложить по камушкам любой объект, который вы видите на экране.



Особого шарма добавляет визуальный стиль Teardown. Все элементы окружения выполнены из вокселей, небольших кубиков, которые реалистично разваливаются от взрывов или столкновений с тяжёлыми объектами.

Видео опубликовано на YouTube-канале JustGaming.

Серия Worms

Экшены Worms вообще очень похожи на Rainbow Six Siege. Изначально червяки появляются на красивой и детализированной локации, которую впоследствии можно уничтожить целиком. Это же открывает большой простор для тактики.

Противник стоит на мосту, а под ним вода? Меткий выстрел из базуки и вражеский червяк отправится на корм рыбам. Оппоненты собрались вместе перед обрывом? Серия мощных взрывов кассетной бомбы быстро выбьет почву из их ног.

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

Mercenaries 2: Worldin Flames

Достаточно старая игра, которая появилась ещё на PS2. В центре внимания оказывается отряд наемников, который действует в Венесуэле и выполняет любую пыльную работу за деньги. Методы при этом остаются на усмотрение бандюганов, а это открывает большие возможности для веселья. Если цель закрылась в каком-то здании, то его просто можно сравнять с землей с помощью авиаудара. Или же сделать проще — угнать где-нибудь танк и разнести к чертям всю локацию.

Видео опубликовано на YouTube-канале Giordgames.

Игры серии Battlefield

Ну и куда же без Battlefield? В отличие от относительно камерной Call of Duty шутер всегда делал ставку на масштабы и размах. А с появлением новых технологий у DICE появилась возможность козырять и другой фишкой — частичной или полной разрушаемостью. Одной из самых эффектных игр с подобной механикой стала Battlefield 4 — да, с тем самым небоскребом, который падал прямо посреди матча. Будет интересно посмотреть, что EA приготовила в следующей части. В ней, по слухам, будут природные катаклизмы, а сеттинг будет напоминать ту самую четвёртую часть.

Видео опубликовано на YouTube-канале MrNovosel0405.