Паразитирование на GTA 5. Почему Rockstar не спешит с анонсом GTA 6

GTA 5 исполнилось больше восьми лет, но она по-прежнему популярна и даже не думает посыпаться песком и становиться реликтом прошлого. Поддерживать игру в актуальном состоянии помогают модеры и сверхуспешный режим GTA Online. Но это не значит, что фанатов серии всё устраивает — многие из них хотели бы увидеть новую часть прямо сейчас, однако у Rockstar иные планы на этот счёт. Так почему GTA 6 до сих пор так и не была официально представлена?

Первая причина — GTA 5 продолжает приносить неплохую прибыль

Фото: Rockstar

Авторы пытаются выжать из игры 8-летней давности все соки, но, казалось бы, сколько ещё можно мучить старика? Хотя если этот старичок остаётся полезным и по сей день, то почему бы не продолжать его беспокоить и дальше, действительно. Вот и в Rockstar, видимо, придерживаются такого же принципа.

Вы бы отказались от коровы, если бы она регулярно приносила вам хорошее, качественное, отборное молоко? Не думаю. Именно поэтому вместо анонса GTA 6 последовал анонс улучшенной версии GTA 5 для консолей нового поколения. По словам директора Take-Two Штрауса Зельника, им удалось реализовать уже более 140 млн копий GTA 5. А в 2020 году было продано больше копий, чем в любой другой год с момента запуска игры в 2013-м. Всё просто, как дважды два: пока GTA 5 несёт золотые яйца, с разработкой GTA 6 можно не торопиться.

Вторая причина — большой успех GTA Online

Фото: Rockstar

Вторая причина плавно вытекает из первой. Именно сетевой режим GTA 5 обвиняют в том, что Rockstar не спешит с анонсом GTA 6. И эти обвинения, надо сказать, небеспочвенны. Студия действительно создала идеальный конвейер для постоянного притока денег. Выбранная модель (игра как услуга) работает так, как и задумывалось: игроки покупают одну игру и после прохождения кампании получают другую, причём с постоянно обновляющимся контентом. Это выгодно как потребителям продукта, так и самой Rockstar. В этом и зарыт корень проблемы: Rockstar уже не имеет такого стимула, чтобы брать на себя новый многомиллионный проект, когда одна GTA Online ежедневно приносит им огромные деньги.

Третья причина — Rockstar не хочет предрелизной шумихи

Фото: CD Projekt RED

Пример CD Projekt RED и Cyberpunk 2077 показал: поспешишь — не только людей насмешишь, но ещё и подпишешься на бесконечный выпуск патчей. Игра от создателей «Ведьмака» раскручивалась почти восемь лет. Итогом масштабной (и безумно дорогой) пиар-кампании стал страдающий от многочисленных багов конечный продукт, который к тому же резко отличался от того, что нам обещали до релиза. Этот пример должен быть показателен не столько для обычных игроков, сколько для самих создателей игр. Не обещайте золотых гор, пока не сможете их реализовать на деле.

Вряд ли кто-то из разработчиков захочет наступить на те же грабли. Rockstar явно не из тех, кто сначала обещает, а потом делает. Они чаще всего честны перед игроками и обычно придерживаются такой тактики: пока игра находится на ранней стадии разработки, то и говорить о ней не стоит. Так что вряд ли они анонсируют GTA 6, пока все работы над ней не будут завершены.

Четвёртая причина — работа над GTA 6 находится в зачаточном виде

Игры серии — это фундаментальные, масштабные и очень сложные с точки зрения наполнения игрового мира проекты. Для проработки каких-то деталей типа реалистичного поведения жителей города, для создания живого и большого города требуются масса усилий и времени. А учитывая, что сюжет в играх Rockstar выходит за рамки обычной игры и может дать прикурить многим высокобюджетным фильмам, то и удивляться их долгим разработкам не стоит.

Возможно, GTA 6 находится лишь в начале своего пути. Хотя некоторые инсайдеры уже знают то, чего не знаем, например, мы с вами. Тот же игровой журналист Джейсон Шрайер и инсайдер Том Хендерсон. Ранее они сообщали, что релиз GTA 6 состоится не раньше 2024 года, что местом действия игры станет современный Вайс-Сити, что одним из героев будет женщина-хакер и что оплачивать счета в игре можно будет внутриигровой криптовалютой. Если бы игра находилась в зачаточном виде, то откуда они могли это взять? Хотя наговорить, конечно, можно что угодно, ведь проверить данную информацию (по крайней мере сейчас) просто не представляется возможным.

Пятая причина — Rockstar хочет дождаться того момента, когда спадёт дефицит на консоли нового поколения

А ещё вышеупомянутый Том Хендерсон назвал две причины, из-за которых Rockstar не спешит с выпуском GTA 6. Одна из них — это дефицит консолей нового поколения. Ещё далеко не все обзавелись PlayStation 5 или Xbox Series. И чтобы все желающие смогли насладиться игрой, нужно время — дефицит не пропадёт за несколько месяцев, к тому же уже порядком поднадоевший коронавирус вносит свои коррективы.

А вот вторая причина не связана с проблемами, вызванными вирусом. Том говорил, что Rockstar начала следить за физическим и психическим состоянием здоровья своих сотрудников после выпуска Red Dead Redemption 2. Мол, многие сотрудники компании тогда «перегорели», и начальство не хочет торопить их. Даже если это так, то руководству можно только поаплодировать — вот бы у всех были такие начальники.

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Какая из этих причин является поводом для задержки анонса GTA 6 — мы, похоже, так и не узнаем. Не хотелось бы воспринимать слова основателя и президента Rockstar Games Сэма Хаузера всерьёз. Недавно, отвечая на вопросы журналистов, он пошутил, что креативный директор GTA 6 ещё даже не родился. А потом он завершил свою речь словами, что, скорее всего, к тому времени, когда игра выйдет, нас больше не будут интересовать игры либо мы просто умрём. Отличная шутка, не правда ли?