Город в GTA 6. Каким он будет?

Take-Two — издатель, владеющий студией Rockstar Games, не представил на прошедшей в середине июня E3 2021 ничего. Ни одной игры, кроме странноватой презентации, на которой обсуждали гендерные стереотипы. Это вовсе не означает, что Rockstar сидит без дела. Наверняка в стенах студии уже вовсю кипит работа над шестой частью. А анонсировать её можно любым способом и в любое время — необязательно для этого использовать игровые выставки и прочие мероприятия. Пока настало время затишья, самое время поразмышлять, в каких городах может происходить действие GTA 6.

Либерти-Сити

Этот вымышленный мегаполис, основанный на реальном Нью-Йорке, долгое время был столицей серии GTA. Впервые появившись в оригинальной игре, Либерти-Сити стал главной действующей площадкой ещё для нескольких игр серии, включая GTA 3, GTA 4, GTA Episodes from Liberty City и GTA Chinatown Wars. Какова вероятность возвращения Либерти-Сити в серию? Я бы назвал шансы на появление этого города в GTA 6 минимальными. Просто согласитесь, он уже порядком поднадоел. Хотя если он появится и в шестой части, то это, думаю, не будет большим сюрпризом для кого-либо.

Вайс-Сити

А вот появление Вайс-Сити в GTA 6 — уже более вероятный вариант, учитывая, что Либерти-Сити и Сан-Андреас уже получили своё внимание в недавних частях серии. Определённо, пришло время вновь отправиться в солнечный Майами, натянуть на себя яркую цветастую рубашку и надеть солнцезащитные очки.



Бывший президент Rockstar Лесли Бензис ещё в 2012 году говорил, что однажды его студия захочет создать современную версию Вайс-Сити, которая бы была частью целого мира, состоящего из всех крупных городов франшизы.



«Конечно, в какой-то момент мы хотели бы иметь один большой мир, содержащий все наши города, и позволить игроку летать между ними и посещать любимые районы, и вот в этом контексте переосмысление Вайс-Сити было бы идеальным», — заявил он в интервью Digital Trends. Несмотря на то что Бензис больше не работает в компании, его задумка с несколькими городами франшизы и современной версией Вайс-Сити имеет право на жизнь.

Рио-де-Жанейро

А если разработчики сделают GTA 6 яркой, красочной и солнечной, совместив два жарких города, таких как Майами и Рио? Да, крупный бразильский мегаполис тоже мелькал в различных слухах, как один из городов, вокруг которого планируют создать новую историю.



В удалённом посте на форуме Reddit утверждалось, что Rockstar работает над следующей частью GTA, которая получит кодовое название Project America. Пользователь утверждал, что действие игры будет проходить в двух городах — в Вайс-Сити и аналоге Рио. При этом история будет сосредоточена на торговле наркотиками, а главный герой будет предводителем одного из картелей.

Лондон

Столица Англии была представлена в самой первой игре. Вернее, во втором дополнении для оригинальной игры, которая вышла с подзаголовком London 1969. В отличие от оригинала, действие которого разворачивалось в наши дни, дополнение перенесло серию в 60-е годы, придав ей уникальный стиль.



В одной из утечек сообщалось, что GTA 6 покинет США и может возвратиться в Лондон 60-х годов. Даже соучредитель Rockstar Дэн Хаузер как-то отмечал в интервью, что Лондон — это место, в котором его студия заинтересована. «‎Мы бы хотели разработать игру про Лондон, но не уверен, что это будет GTA. Я думаю, что есть много замечательных историй, которые мы могли бы рассказать о Великобритании», — говорил он в интервью The Guardian.



Хаузер также отмечал в интервью Polygon 8-летней давности, что франшиза GTA не привязана исключительно к американским локациям. «‎Современная GTA является американской и англоязычной, потому что так оно и было раньше. Но мы не ограничиваемся лишь американской историей».

Токио

В 2016-м, в отчёте, опубликованном Tech Radar, было сказано, что Rockstar рассматривала возможность переноса серии GTA в Токио. По словам издания, студия даже посетила город с целью сфотографировать его достопримечательности, познакомиться с местными жителями и чужой культурой. Но в конце концов Rockstar приняла решение, что Токио не самый подходящий вариант для GTA 6 из-за проблемной транспортной системы.



В декабре 2003 года Take-Two зарегистрировала товарные знаки GTA: Tokyo, Grand Theft Auto: Sin City и GTA: Bogota. Но идею с переносом серии в Японию отвергла, сконцентрировавшись на американской культуре. Не думаю, что загруженная и запутанная транспортная система Токио могла бы стать большой проблемой для современной игры. Поэтому вариант со столицей Японией я бы отбрасывать не стал, хоть он и кажется маловероятным.

Мексика / Мехико

GTA 6 может отправить игроков не только в Майами, но и в один из мексиканских городов. Например, в Мехико. В марте прошлого года разработчики выпустили гоночную трассу для GTA Online. Некоторые её участки копировали реальные локации, а именно Флориду и Мексику. Игроки предположили, что это как-то связано с GTA 6. Мол, в игре будет сразу несколько городов, перемещаться между которыми можно будет на самолёте.

Лас-Вегас

Лас-Вегас уже присутствовал в одной игре серии. В San Andreas он назывался Лас-Вентурас и представлял более сжатую версию города грехов. А вот если воссоздать полноценный Вегас, со всеми его достопримечательностями, яркими отелями и казино. Да, город не настолько большой, чтобы ограничиваться лишь одним им, но если сделать его в качестве одной из нескольких локаций, где могут происходить некоторые миссии. Почему бы и нет? Позволить игрокам сыграть в казино, прокатиться на аттракционах и пофоткаться на фоне надписи Fabulous Las Vegas. Думаю, игроки бы точно запомнили этот яркий и никогда не засыпающий город тысячи огней и сотен казино.

Сан-Паулу

А этот бразильский мегаполис с 12 миллионами жителей уже появлялся в играх Rockstar. Только не в GTA, а в последней, третьей части серии Max Payne. Почему бы Сан-Паулу не вписать в мир GTA? Ведь это идеальный город с точки зрения контраста. В центре города стоят большие высотки, находятся банки, дорогие отели и финансовые компании. А по краям расположились настоящие трущобы — фавелы и бедные кварталы. На фоне постоянных протестов, различных коррупционных скандалов с участием чиновников и беспорядков можно было бы идеально вписать этот город в историю GTA 6.

Чикаго

Вместо того, чтобы возвращаться к тем же самым городам, которые фанаты серии уже видели в других частях серии, Rockstar могла бы попробовать создать ещё одну интересную вымышленную версию другого крупного американского города. И тогда Чикаго был бы самым вероятным кандидатом из всех, поскольку это огромный мегаполис с высоким уровнем бедности (в городе слишком много безработных) и преступности.

В этот же список можно было добавить тот же Гонконг, хотя весь его колорит отлично раскрыли в серии Sleeping Dogs. Или же можно вспомнить ещё Париж. Хотя я слабо представляю, как можно вписать этот красивейший европейский город в историю с бандитскими разборками. Впрочем, Лондон же как-то вписали. Если же не уходить за границы США, то помимо Чикаго хотелось бы увидеть Новый Орлеан или Детройт. Или посмотреть на высокополигональный Сан-Фиерро. А какой город хотел бы увидеть в GTA 6 ты?