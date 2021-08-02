S1mple — о скандале с Крымом: я люблю Украину. И горжусь, что я украинец
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Снайпер Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев ответил на многочисленную критику в свой адрес из-за ситуации, которая произошла на его стриме в 2019 году. Тогда на вопрос одного из зрителей «Crimea is Ukraine or Russia?» (Крым — Украина или Россия?) Костылев ответил: «Russia».
После того как отрывок стрима опубликовали украинские политические активисты, Костылев получал оскорбления и угрозы в комментариях под фотографиями в «Инстаграме».
Сегодня s1mple опубликовал несколько «сториз» в том же аккаунте в «Инстаграме». Приводим полный текст его обращения:
Второй день я получаю негатив в своих соцсетях. Просто из-за клипа с трансляции, прошедшей два года назад, который вырван из контекста. Без понимания происходящего мои слова могут задеть чувства людей. Поэтому лучше объяснюсь.
Я за целостность своей страны. Я люблю Украину. И я горжусь, что я украинец и представляю страну на мировой сцене, и не один раз выходил с флагом своей страны на самых крупных чемпионатах, потому что для меня это важно. В своё время я ушёл из американского клуба Liquid, чтобы вернуться на Украину и продолжить свою карьеру здесь.
На видео из трансляции я разминаюсь на тренировке с ботами и просто на автомате отвечаю на сообщения в донате. Люди спрашивают – я отвечаю «да» или «нет», в таком духе. И на этот вопрос я ответил не особо задумываясь, просто предполагая, что человек, который спрашивает на английском, уточняет о ситуации в Крыму на данный момент: например, какие законы сейчас там по факту действуют для иностранцев, приезда и так далее.
«Почему же ты тогда развёрнуто не ответил?» – к сожалению, на английском я не мог ответить так развёрнуто, как мне хотелось бы, параллельно отвлекаясь на игру. Но я говорил неоднократно на своих трансляциях, что за целостность Украины. Эти же клипы не форсят, а предпочитают зацепиться за оговорку и называть меня предателем. Хорошо, что большинство всё прекрасно понимают и следят за мной, чтобы не обращать внимания на такое.
И помните – не стоит зависеть от мнения чужих людей. У каждого своя голова на плечах, будьте собой и стремитесь к высшему развитию человечества. Обнял.
На момент публикации материала по-прежнему неизвестно, ждут ли Костылева какие-либо штрафные санкции.
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