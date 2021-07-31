Жозе Моуринью: Fortnite — дерьмо. Футболисты играют в неё ночами, даже если завтра матч!

Тренер футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью дал небольшое интервью после заступления на должность наставника команды. Оно опубликовано в твиттере клуба. В нём португалец ответил на самые разные вопросы, в том числе о королевской битве Fortnite. Он назвал её «дерьмом» и «кошмаром», потому что из-за ночных каток футболисты нарушают режим сна и могут плохо выступить на матче.
Fortnite? Это кошмар. Футболисты всю ночь играют в это дерьмо, даже если на следующий день у них матч!
Зато Моуринью, судя по всему, очень любит Инстаграм. Он назвал социальную сеть с фотографиями «Весёлой». Из любимой итальянской еды португальский тренер выделил равиоли помодоро, а вообще он уважает самые разные блюда этой кухни.
Многие известные спортсмены не скрывают своей любви к Fortnite. Королевской битвой увлекаются Златан Ибрагимович из «Милана», Неймар из ПСЖ и другие. А Epic Games подхватывает это и привлекает к игре фанатов футбола через специальные ивенты. Например, в апреле 2021-го в шутере появился скин Неймара, а также был проведён уникальный турнир.
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