Авторы FIFA 22 показали геймплей с новой технологией HyperMotion

Electronic Arts Sports провела конференцию в рамках EA Play. На этом мероприятии разработчики впервые показали геймплей FIFA 22.

EA Sports продемонстрировала технологию HyperMotion. Она добавляет в игру 4000 новых анимаций. Разработчики уделили внимание общему передвижению команды на поле, тактическим решениям искусственного интеллекта, противостоянию между футболистами в воздухе, контролю мяча, а также другим новшествам игрового процесса.

Подробности о FIFA 22 разработчики расскажут 22 июля в рамках EA Play Live. Релиз — 1 октября 2021 года. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Google Stadia. Ранее сообщалось, что в ПК-версию FIFA 22 не добавят новую технологию HyperMotion. Она будет доступна только на PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S и Google Stadia.

«У нас есть информация о мощности компьютеров пользователей по всему миру. Мы увидели, что для запуска игры пятого поколения понадобились бы такие минимальные системные требования, которые оставили бы многих игроков за бортом. Они бы не смогли играть в FIFA», – рассказал исполнительный продюссер Аарон Макхарди.