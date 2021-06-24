EA отменила бета-тест FIFA 22 из-за многочисленных утечек

Фанаты FIFA 22, ожидающие первого бета-теста или демо-релиза, могут пока забыть об этом и поиграть в демо-версию PES 2022. Electronic Arts решила приостановить бета-тест — разработчикам не понравилось, что первые избранные тестеры, получившие доступ к тестированию игры раньше всех, начали сливать скриншоты и другую информацию об игре.

Electronic Arts планировала рассказать о своей новой игре на мероприятии EA Play Live 2021, которое пройдёт в онлайне 22 июля. Но из-за всплывших утечек они вынуждены отменить все приглашения на бета-тест. Большая часть из этих утечек публиковалась на странице KingLangpard в «Твиттере».

Игроки узнали, что цветовая тема игры будет оформлена в салатовом цвете и что в FIFA 22 появится женщина-комментатор Алекс Скотт.