Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

EA отменила бета-тест FIFA 22 из-за многочисленных утечек

EA отменила бета-тест FIFA 22 из-за многочисленных утечек
Комментарии

Фанаты FIFA 22, ожидающие первого бета-теста или демо-релиза, могут пока забыть об этом и поиграть в демо-версию PES 2022. Electronic Arts решила приостановить бета-тест — разработчикам не понравилось, что первые избранные тестеры, получившие доступ к тестированию игры раньше всех, начали сливать скриншоты и другую информацию об игре.

Electronic Arts планировала рассказать о своей новой игре на мероприятии EA Play Live 2021, которое пройдёт в онлайне 22 июля. Но из-за всплывших утечек они вынуждены отменить все приглашения на бета-тест. Большая часть из этих утечек публиковалась на странице KingLangpard в «Твиттере».

Игроки узнали, что цветовая тема игры будет оформлена в салатовом цвете и что в FIFA 22 появится женщина-комментатор Алекс Скотт.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021