Бородатые работяги-умельцы: как изображают гномов в видеоиграх

Гномы — постоянные обитатели фэнтезийных миров. Эти невысокие коренастые существа с любовью к золотым украшениям и кузнечному делу ведут свою историю с германской и скандинавской мифологий. Постепенно небольшой народ наравне с остроухими эльфами перебрался на страницы книг, а оттуда на киноэкраны и, конечно же, в видеоигры. Теперь это важный элемент фактически любого фэнтезийного произведения.

С самого основания игровой индустрии разработчики знакомили игроков с великим множеством вариаций этой расы. Но как именно менялся образ сородичей Гимли и какие характерные черты подгорного этноса прослеживаются из игры в игру?

Создавая гномов, большинство разработчиков ориентируется на два главных источника: «Властелин колец» Джона Толкина и культовую настольную игру Dungeons & Dragons. Авторы этих произведений переработали мифологический образ, отсеяв всё лишнее и добавив нужное. Так и родился канон.

Неудивительно, что первая игра, в которой гномы представлены самостоятельной расой, считается Moria, выпущенная в 1983 году. Сеттинг проекта полностью заимствовался из великого эпоса «Властелин колец»: перед игроком стояла задача найти в подгорном королевстве Мория огненного демона Балрога и убить его. При этом сам образ невысоких созданий основывался на DnD, а не на литературном первоисточнике.

Вариация изображения гнома из DnD

За долгие годы существования в мифах и литературе подгорный народ обзавелся характерными и узнаваемыми чертами, выделяющими их на фоне фэнтезийных существ. Видеоигры позаимствовали эти расовые особенности практически без изменений. Даже когда некоторые студии выпускают собственный взгляд на небольших созданий, с древней историей и внешними различиями, почти всегда нововведения ограничиваются изменением лишь небольших деталей, тогда как основа остаётся практически нетронутой. Так или иначе, представителей подгорной расы легко узнать в любом тайтле.

Внешне среднестатистический гном выделяется небольшим ростом, плотным телосложением, густой растительностью на лице и любовью к золоту и сокровищам. Местом обитания расы почти всегда служат величественные подгорные города, соединëнные сетью туннелей и проходов. Наподобие Орзоммара или Стальгорна. Выбор народа на главную роль в Slaves to Armok II: Dwarf Fortress объясняется именно геологической тематикой и особенностями игрового процесса, под который лучше всего подошли эти невысокие создания.

Золтан из «Ведьмак 3»

Из игры в игру у гномов ровно два любимых занятия. Первое — постоянное рытьё глубоких шахт, откуда добываются ценные ресурсы. Второе ─ кузнечное и ювелирное дело, в чём с сородичами Золтана Хивая или Варрика Тетраса никто не может сравниться. Неудивительно, что лучшие образцы игрового оружия и доспехов выполнены именно низкорослыми мастерами. Вспоминаем того же «Ведьмака».

Любовь к созиданию, любознательный и пытливый ум, постоянные поиски ответов, склонность к изобретательству и влияние стимпамка перенесли гномов на передовую технического прогресса. Поэтому в разных игровых вселенных представителям именно этой расы с удовольствием создают удивительные механизмы, облегчающие их нелегкий труд и выживание. Успехи в науке и познания в алхимии позволяют мастерам создавать артефакты невероятной мощи. Поэтому персонажи редко прибегают к помощи магии, а если представители народа и творят волшебство, то обычно оно связано с землёй или камнями.

World of Warcraft

В мире Warcraft гномы – мастера инженерного и кузнечного дела, чей смысл жизни кроется в подчинении научных законов мира. Благодаря глубоким познаниям в технологиях члены Альянса достигли небывалых успехов на поприще изобретательства. Честолюбивые создания компенсировали небольшие габариты паровыми танками, вертолётами, ружьями и пушками. Интересно, что их общество характеризуется цельностью и единством, благодаря чему кланам удалось избежать раскола и внутренних конфликтов. Местные лидеры выбираются по общему согласию, опираясь только на реальные заслуги и подвиги.

В кооперативном шутере Deep Rock Galactic главные герои – космические гномы. И профессия у них простая — шахтёры. Игрокам предстоит исследовать планеты, сражаться с многочисленными чудовищами, добывать ценные ресурсы, и, конечно же, варить пиво, и развлекаться на танцполе.

Deep Rock Galactic

Во вселенной Warhammer 40000 гномы ─ одна из старейших рас, обитающих в неприступных горах. Некогда их колоссальные владения распространялись на многие километры: как в глубину, так и вширь. Тяжёлый физический труд превратил их в сильных и стойких существ, способных дни напролёт рыть туннели и шахты. Будучи великими мастерами, гномы не признают спешки, стараясь выполнить работу по высшему разряду. Потому среди их изделий невозможно отыскать халтуру или брак, а древние крепости по праву считаются неприступными.

Упрямые и непреклонные существа, уверенные в превосходстве собственной расы, с презрением относятся к достижениям других этносов. Будучи неспособными признавать поражение, их воины всегда бьются до последнего вздоха. Они никогда не забывают обид и нарушенного слова, даже спустя сотни лет, что легко подтвердят высшие эльфы.

Warhammer 40000

Йордлы из League of Legends сочетают в себе все возможные стереотипы о гномах. Низкорослые выходцы из Бандл-Сити известны как изобретатели, суровые воины и меткие стрелки. В Arcanum: Of Steamworks & Magick Obscura они передовики технологического развития, которые хотят превзойти чудеса, сотворённые при помощи волшебства и магии.

В Divinity: Original Sin гномы мало чем отличаются от коллег по бородатости из других фэнтезийных вселенных. Разве что дела у народа обстоят лучше обычного. Если во «Властелине колец» и в прочих сеттингах подгорная раса живёт лишь памятью о былом величии, а её древние подземные крепости населяют в основном орки и призраки, то местной гномьей Империи удалось справиться со смутой и восстановить стабильность.

Divinity: Original Sin 2

На видеоигровых просторах встречаются два взгляда на боеспособность расы. Одни студии представляют невысоких созданий как физически развитых существ, из которых получаются первоклассные воины, предпочитающие решать вопросы в рукопашной схватке. В других итерациях представители расы стараются компенсировать недостаток в габаритах за счёт технических наворотов.

В фэнтэзийной MMORPG Everquest гномы, созданные богом Бреллом Серилисом, на редкость худощавы и мелки даже по собственным меркам. Физическую немощность представители расы компенсирует знаниями, упорством, любопытством и живым умом. Их повседневный быт наполнен различными технологическими штучками, а их мастера изобрели различные механизмы. Всю тяжёлую работу выполняют их собственные железные копии. Постоянные изыскания привели к созданию уникального учения, совместившего в себе магию и науку.

Смуглокожие и тёмноволосые гномы из Baldur's Gate выделяются сильной связью с природой и неплохим чувством юмора. Но их любовь ко всему блестящему никуда не делась. Более того, представители местной расы – весьма хитрые существа, способные на обман, что большая редкость. Неудивительно, что единственный класс мага, доступный такому персонажу ─ иллюзионист.

Baldur's Gate 3

В Neverwinter Nights гномы известны как алхимики, изобретатели и техники. К чужакам невысокий народ со светлой кожей относится настороженно, редко идя на контакт. С куда большей симпатией этнос относится к различным животным. При этом они обожают розыгрыши и шутки. Всю незатейливую одежду они любят украшать руническими узорами.

Изображая гномов, разработчики часто отсылают к их мифологическому происхождению. Поэтому в некоторых проектах отчётливо заметны скандинавские и германские черты: характерное оружие, доспехи, руны, узоры, детали истории, устройство общества и многое другое. Наиболее яркие примеры — кузнецы Брок и Синдри из God of War 2008 года. Её события происходят как раз в Скандинавии. В их кузнице Кратос и Атрей могут улучшить своё снаряжение и оружие. К тому же, именно братья выковали топор «Левиафан», которым Бог войны крушит врагов налево и направо. А за их шуточками и постоянными подколами просто весело наблюдать.

God of War

Гномы из разных вселенных всегда с подозрением относятся к чужакам, а их общество характеризуется кастовостью и закрытостью. В Might and Magic одна из древнейших рас Асхана выделяется трудолюбием, знаниями о рунной магии и любовью к мореплаванию. Строгое патриархальное сообщество, построено на идее семейственности и преемственности. Молодёжь воспитывается в строгой системе взаимопомощи разных кланов вроде «Каменного кулака» или «Глубокого пламени».

В Dragon Age всё население Орзоммара жёстко поделено на касты знати, воинов, кузнецов, ремесленников, шахтёров, торговцев, слуг и наземников. Социальная роль передаётся от отца к сыну, от матери к дочери. Даже брак между представителями разных групп не меняет их изначального положения.

Dragon Age Origins

Единственным социальным лифтом, дающим власть и возможность основать собственный знатный дом, считается титул «Совершенного». Прижизненный статус «Бога» даруется правящей Ассамблеей только тем избранным, кто прославился своими изобретениями, мудростью, силой или храбростью. Происхождение претендента в данном случае значения не имеет.

Гномы из «Ведьмака» позаимствованы из книжной серии пана Сапковского, потому, за исключением отдельных представителей расы, более детальная информация о них отсутствует. Известно, что краснолюды очень древние существа, которых редко встретишь за пределами Махакама и гор Тир Тохаир. Талантливых рудокопов и умелых изобретателей отличает миролюбивая натура, что не мешает при необходимости отстаивать собственные интересы с оружием в руках.

А вот гномы из дилогии Pillars of Eternity любят путешествовать. В мире Эоры именно низкорослый народ всегда считался самым активным колонизатором. Неудивительно, что их поселения встречаются почти везде, где есть горные месторождения.