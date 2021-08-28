5 самых знаковых персонажей в GTA Vice City

Помните это прекрасное, беззаботное время, когда мы оценивали и обсуждали все игровые новинки в больших и дружных компаниях, сидя при этом в душных компьютерных залах? Мы просто приходили в клуб, включали новую GTA и начинали убивать всё, что движется, не задумываясь о персонажах и их истории. И только со временем мы научились играть в GTA правильно. У Rockstar талант в создании огромных живых миров и интересных персонажей. И в этой статье я хотел бы выделить пять знаковых и незабываемых личностей, с которыми ассоциируется самая солнечная игра серии.

Томми Версетти

Фото: wallpaperaccess.com

Главный герой игры в бирюзовой рубашке и джинсах, а также парень, который не умеет плавать. Критикам зашёл настолько, что многие называют Томми одним из лучших персонажей серии. Но чем он так зацепил всех? Начнём с того, что Томми — это первый говорящий герой GTA. И что отличает Версетти от других персонажей, так это его напористость и амбиции. Он действует исключительно ради личной выгоды.

А ещё он безжалостен к своим врагам. Он принимал правду и встречал своих врагов без страха и сожаления. Как правило, если он сталкивался с предательством, то не забивался в угол, а продолжал убивать. Яркая гавайская рубашка с принтом в виде пальм, красивый закат в пастельных тонах, залитые неоном клубы Майами… Все эти незначительные на первый взгляд элементы добавляли и формировали личность сильного персонажа, который не желал быть чьей-то шестёркой.

Кен Розенберг

Фото: wall.alphacoders.com

Кен Розенберг — трусливый и закомплексованный наркоман, у которого нет ни капли морали. Образ персонажа основан на адвокате Дэвиде Клейнфелде из фильма «Путь Карлито», которого превосходно сыграл Шон Пенн. Несмотря на свой скверный характер и сомнительные привычки, Кен — один из немногих людей, на которых Томми мог положиться. Он никогда не замолкал, даже если всё было плохо.

Помните, когда он угрожал полицейским судебными исками, если те не освободят Томми из тюрьмы? В конце концов, именно Кен втянул Томми в криминальный мир и никогда не отворачивался от него. Уже постаревшего и отчаявшегося Розенберга можно встретить в GTA San Andreas, но мы всегда будем помнить его дерзким засранцем в забавном костюме.

Лэнс Вэнс

Фото: rockpapershotgun.com

Стильный и дерзкий наркодилер с большими амбициями, предпочитающий носить дорогие костюмы и толстую цепь на шее. Большую часть игры Лэнс выступает нашим союзником. Потеряв брата Виктора во время сделки по продаже наркотиков, Лэнс поклялся вычислить предателя и отомстить. Спустя некоторое время Лэнс знакомится с Томми и выясняет, что он тоже ищет виновника срыва сделки. Они начинают работать на Диаса, после чего узнают, что это именно он виноват в случившемся.

Они объединяются, свергают Диаса и… Если бы существовала альтернативная концовка, зависящая от выбора, то в ней бы Лэнс и Томми стали хорошими партнёрами и управляли преступным миром вместе. Но в реальности всё оказалось не так оптимистично. После смерти Диаса отношения Томми с Лэнсом резко ухудшаются. Лэнса начинают раздражать разговоры о величии Томми, он считает, что Томми его ни во что не ставит, и решает предать его. Завышенные амбиции и жажда славы в итоге и погубили его.

Хуан Кортес

Фото: pinterest.ru

Среди всех бандитов и предателей Хуан Гарсия Кортес — как светлый лучик в тёмном царстве преступного мира. Это второстепенный персонаж. Но какой! Элегантный, статный и хорошо воспитанный полковник в отставке с очень запоминающейся внешностью. Неудивительно, что он снискал большую популярность среди фанатов. Именно он (помимо Кена) помог нам как следует обосноваться в Вайс-Сити и даже познакомил со смертоносным оружием (сейчас будет шутка, если что) — бензопилой.

Чем занимается Кортес? Конечно же, торговлей на чёрном рынке. Только не наркотиками, а серьёзным оружием. Он всегда говорит с Томми спокойно, подкидывает идеи, приглашает пообедать, и вообще заставляет чувствовать себя желанным гостем на его роскошной яхте. Кстати, он был приговорён к смертной казни аж девять раз, но каким-то образом сумел избежать столь печальной участи. Даже как-то жаль, что столь колоритный персонаж покинет нас уже в начале игры.

Рикардо Диас

Фото: pinterest.ru

Хотя Сонни Форелли и считается главным антагонистом, большинство фанатов уверено, что именно Рикардо Диас получился самым интересным злодеем. За его смешной внешностью скрывается чрезвычайно опасный человек с комплексом Наполеона. Он считается крупным игроком в наркобизнесе, который при первом удобном случае готов обворовать кого-нибудь из семьи Форелли или Вэнсов.

Но вся исходящая от него агрессия вызывает только смех. Он забавно разваливается на диване, почёсывая пушкой своё достоинство, а в порыве ярости готов разбомбить свой роскошный особняк и всю дорогую аппаратуру внутри него. В общем, псих ещё тот. Но весёлый. Его маленький рост, неуклюжая походка, лишний вес и смешной голос прочно врезаются в память. А ещё он страдает чрезмерной потливостью. Бинго!

А какие персонажи стали для вас лучшими в Вайс-Сити?