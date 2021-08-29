Обзор Humankind, самой дружелюбной глобальной стратегии из всех

Я очень боюсь 4Х-стратегий, честно. Мне всегда было страшно во время запуска очередной Civilization или другой игры с похожим геймплеем. На меня моментально вываливали тонну информации, каких-то таблиц и десятки вкладок, в каждой из которых я должен что-то нажимать. Так это ещё и делать нужно правильно и вовремя! В общем, этот жанр мне никогда не заходил и я всегда старался избегать его. Но все мы понимаем, что иногда нужно делать исключения. И в моём случае это произошло с Humankind.

С ней могло бы случиться то же самое, что и с другими похожими играми. Выглядит это так: я сажусь, играю несколько часов, стараюсь всё запомнить и внимательно слушать внутриигровые инструкции, но хватает меня так на несколько партий. А вот с Humankind ситуация совершенно иная — она будто создана для таких казуальных хомячков, как я.

Переживи рассвет цивилизации

Humankind кажется очень сложной, если вглядываться в скриншоты, но на деле она предельно простая. Она показывает свои отличия от других подобных игр буквально с первых же шагов. Например, в начале любой партии у вас есть только одна группа юнитов — этаких кочевников, которые ищут своё место в жизни (и на карте). Первое время локацию нужно исследовать на предмет ресурсов. Они помогут основать колонию и после этого превратить её в город. Выбирать место стоит качественно, чтобы захватить побольше клеточек с ресурсами.

После этого открывается ключевое отличие Humankind от конкурентов — остов вашей цивилизации можно сделать приверженцем одной из нескольких культур на выбор. Например, начать играть за египтян или вавилонян. При выборе культуры ваш народ получит определённые бонусы, уникальных юнитов и особенный перк. Во время дальнейшей экспансии и достижения новой исторической эпохи можно остаться на уже выбранной нации и улучшить бенефиты от неё. Или выбрать абсолютно другую. То есть ничего странного, что ваши египтяне внезапно станут греками или дальними потомками русских. При этом у вас останутся некоторые пассивные особенности от предыдущей.

Эта механика — олицетворение идеи Humankind. В роду каждого из нас есть представители очень древних культур, и они ведь необязательно были точно такими же, как мы. Мы пронесли в себе их гены через сотни и тысячи лет, прежде чем достичь текущей точки. Поэтому подобная механика не вызывает никаких вопросов с точки зрения логики. Напротив, она гораздо логичнее идеи выбрать одну нацию и следить за её развитием, от камней и палок до интернета и радио, как это сделано в Civilization.

Развитие через исследование

Итак, город построили, путь развития цивилизации выбрали, что дальше? А дальше начинаем выполнять специальные задачи, которые позволят нашему народу процветать и достигать новых технологических высот. Для этого нужно выполнять специальные задания, список которых есть в левой верхней части экрана. Они делятся на несколько типов — предстоит изучать новые технологии, побеждать в битвах, копить ресурсы и захватывать новые территории. При этом совсем не обязательно выполнять сразу все. Достаточно достигнуть успеха хотя бы в трёх, чтобы получить возможность шагнуть в следующую эру.

Это тоже выгодное отличие Humankind от других тайтлов. Победа здесь достигается множеством способов, но путь всегда один — заработать больше очков, чем остальные народы на карте. Для этого можно вообще не выходить за пределы своей империи и мирно существовать, изучая новые технологии или осваивая новые земли. Воевать для победы совсем не обязательно. Настоящий рай для пацифиста!

Развитие самого города элементарное. Он вырабатывает четыре местных типа ресурса. Еда способствует возможности содержать больше жителей, промышленность отвечает за скорость производства, за деньги покупаются разные апгрейды, а наука определяет, как быстро ваши аборигены научатся добывать огонь или изобретут колесо. Есть и ещё один важный ресурс — влияние. За него приобретаются важные апгрейды и строятся города. Потом их можно соединить между собой, чтобы захватить ещё большее количество территории и существенно расширить свою империю.

Сложности начнутся чуть дальше. Ключевой ресурс, за которым нужно постоянно следить — стабильность поселения. Она уменьшается на 5% за каждый ход, постепенно приближаясь к своему собственному исконному значению. Грубо говоря, стабильность всегда будет снижаться. Если проморгать этот момент и довести свой город до шаткого состояния, из-за чего закроется возможность строить промышленные здания. То есть народ бунтует и ему явно не до ваших заводов, жалкие тираны! Чтобы поддерживать стабильность на приемлемом уровне, нужно строить специальные сооружения, которые увеличат её на определённые несколько пунктов. Да, это существенно замедляет общее развитие цивилизации, и в этом фишка — во время партии нужно стараться находить баланс.

Во время исследования новых территорий и роста цивилизации у вас тут и там будут возникать локальные истории. Они здорово разнообразят геймплей и позволяют лучше определить настроение вашей империи. В городе возникли беспорядки, и у вас есть три способа их исправить — каждый даст определённый бонус, который потом может сыграть решающую роль. Последствия вашего выбора видно практически сразу, буквально на следующие десять ходов.

Расслабься и получай удовольствие

Наверное, главное, чем Humankind отличается от других глобальных стратегий, её барьер входа. Он настолько низкий, что игру можно рекомендовать даже тем, кто до этого всегда боялся жанра или утопал в огромном числе информации. В главном меню есть встроенный раздел с обучением, где заботливый диктор объяснит все основные фишки местных механик и буквально разжуёт всё что можно. Дальше – больше.

Во время любого хода игра даёт множество подсказок. Прямо на интерфейсе вам объяснят, какие отряды ещё не израсходовали очки действий, в каких городах нет запущенного производства или что простаивает ветка исследований. Из-за этого здесь практически невозможно пропустить важный момент или не заметить законченный апгрейд. Сама в себя Humankind, конечно, не играет, она скорее помогает держать ситуацию под контролем и быть уверенным, что ничего важного ты не упустил.

Humankind очень простая и в то же время привлекательная. Она не пугает вас огромным количеством информации, но при этом держит в тонусе за счёт множества локальных факторов. Необычное происшествие, внезапный вызов со стороны другой цивилизации, только что закончившаяся постройка нового Чуда света. У вас всегда есть чем заняться.

Системные требования Humankind