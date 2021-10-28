Что нужно знать о Call of Duty: Vanguard до релиза

Шутер вновь возвращается в окопы Второй мировой, но на этот раз — с советской снайпершей Полиной.

Уже 5 ноября на прилавках появится новая Call of Duty. Игра 2021 года получила подзаголовок Vanguard, а в качестве сеттинга вновь выбрали Вторую мировую войну. В сети уже есть очень много информации о шутере, да и дата релиза не за горами, поэтому мы собрали о нём всю доступную информацию в одном месте.

Сюжет игры охватит все фронты войны

Да, франшиза снова вернулась в популярный сеттинг. Мы побываем в довоенном Сталинграде, повоюем в Северной Африке и даже окажемся в Тихом океане. География шутера располагает к разным климатическим зонам и миссиям.

Sledgehammer постаралась сделать ставку на приземлённость и даже иммерсивность происходящего. Нет, масштабные сражения с немцами тоже будут, однако рядом с ними будут и весьма нестандартные для франшизы эпизоды. Например, во время миссии в Сталинграде игрок застанет город буквально за считаные мгновения до атаки фашистов.

Главными героями истории стали пятеро персонажей, у каждого из которых есть своё имя, реальный прототип и прописанный характер. К примеру, советская девушка-снайпер Полина Петрова. В основу её образа легла Леди-смерть — так американские СМИ называли легендарную Людмилу Павлюченко, одного из самых смертоносных снайперов советской армии. За время службы она отправила на тот свет аж 309 немецких солдат, 36 из которых тоже орудовали снайперской винтовкой.

Сюжет начнётся незадолго время до окончания войны. Главные герои объединятся в элитный международный отряд и отправятся в самое сердце противника, чтобы прекратить реализацию проекта «Феникс» по поиску преемника Гитлера. Основным злодеем шутера станет руководитель Гестапо Генрих Фрейзингер.

Авторы неоднократно предупреждали, что история не столько основана на реальных событиях, сколько вдохновлена ими. После релиза мы узнаем, насколько в Sledgehammer внимательно читали учебники истории.

Сюжетный трейлер

Прохождение миссии в Сталинграде

У Vanguard тот же самый движок, что и в Modern Warfare 2019

Однако он сильно модифицирован. Инженеры постарались сделать ставку на детальную разрушаемость окружения и то, как игрок может использовать его в бою.

В сюжетной кампании уже показали один такой эпизод: главная героиня нашла оружие и убила фрица, а затем с силой пробила хрупкую стену, чтобы застать врасплох другого противника.

В мультиплеере это вроде бы должно открывать новые тактические возможности… Но открытая бета показала, что это, скорее, маркетинговый трюк. Нет, на картах полно разрушаемых объектов, а брошенная в гостиную граната разметает по углам мебель и прочее. Под конец матча локацию практически не узнать.

Но на геймплей это не влияет никак. Лишь однажды у меня получился практически голливудский момент: стоя на крыше, я увидел нескольких противников в коридоре под собой, расстрелял стекло под ногами и обрушился прямо на них. Но это был ровно один момент за несколько часов игровой сессии.

Как вообще играется мультиплеер? Злые языки (даже в нашей редакции) говорят, что это фактически рескин Modern Warfare 2019. Вернулась механика двойного бега, ТТК настолько низкий, что для убийства противника хватает трёх выстрелов, а оружие можно прижимать к занятой позиции. Но я с подобными заявлениями чертовски не согласен, ибо нововведений тоже хватает.

Теперь персонаж научился стрелять вслепую, для этого нужно засесть перед укрытием, немного вывести камеру из-за него и зажать кнопку стрельбы. Самое интересное, что точность при этом точно такая же, как при выстрелах от бедра, поэтому приём может оказаться очень эффективным при защите помещений. Один раз у меня получилось убить одной такой очередью сразу четверых противников — уж слишком глупо они ломились в проход, который я держал.

Также можно выбрать темп игры, который вас устраивает. Если коротко, то в специальной настройке разрешают выбрать число участников матча. Если любите размеренный и тактический геймплей, вам подойдёт формат 6х6. Если же предпочитаете массовые сражения с десятками противников, то включите режим 12х12. Третий — что-то среднее между первым и вторым.

Плюс появятся новые режимы, один из которых даже дали опробовать в бете. Грубо говоря, это как опорный пункт, нужно захватить точку и удерживать её, чтобы зарабатывать очки. Однако нужная область не стоит на одном месте, а «ездит» по карте, из-за чего динамика боёв как никогда высока. Нужно постоянно контролировать подходы к точке и умудряться держать её.

Прокачка оружия, классов и прочее — всё на месте. Но в этом плане Vanguard даже немного смущает. Видно, что авторов в первую очередь заботит то, сколько удовольствия игрок получит от процесса, а не следование исторической достоверности. Иначе как можно объяснить, что к местному ППШ можно прицепить коллиматорный прицел?

В остальном контент мультиплеера обещает быть очень богатым. Оружия даже на этапе теста было предостаточно, и каждое можно прокачать с помощью нескольких десятков обвесов, а игровых карт будет аж 20!

Трейлер мультиплеера

Ну и куда же без зомби-режима?

Да, он в Vanguard тоже будет, и у него своя сюжетная линия. Согласно лору, нацисты нашли способ возрождать умерших на поле боя солдат и превращать их в послушных зомби. Игрокам же предстоит остановить нашествие мертвечины и предотвратить уничтожение всего живого. Помимо традиционных видов оружия, в арсенале появятся уникальные реликвии с различными эффектами.

При этом за зомби отвечают создатели Black Ops или студии Treyarch. Фактически в Vanguard продолжится история ходячих мертвецов из Cold War.

Трейлер зомби-режима

В игре используется уникальный античит, однако случилась проблема

Читеры всегда были головной болью Call of Duty, но с запуском бесплатной Warzone проблема стала актуальной как никогда. Как бы Activision не старались избавиться от недобросовестных игроков, они всегда находили способ обойти защиту и играть так, как им хочется.

И вот в начале октября издатель анонсировал собственный уникальный античит, с которым, по идее, эти проблемы исчезнут. Однако вот незадача — спустя несколько дней после презентации в сеть частично утёк код от его драйвера. Из-за этого злоумышленники уже сейчас могут искать новые способы обойти защиту. Если уже не нашли, конечно.

Сама Activision при этом отметила, что утечка произошла во время специального тестирования античита.

Королевская битва Warzone

Интеграция Vanguard с Warzone произойдёт уже 2 декабря — тогда начнётся первый сезон шутеров и появится общая линия прогресса для Modern Warfare, Black Ops Cold War, Vanguard и Warzone. Покупатели последней версии игры также смогут изучить новую карту батл-рояля на 24 часа раньше остальных. Подробнее об этом в отдельной заметке.

Новость по теме Интеграция Call of Duty: Warzone и Vanguard произойдёт 2 декабря — все детали

Где купить Call of Duty: Vanguard?

Всего у игры два издания — обычное и ультимативное. На консолях ещё доступно то, которое позволит играть на обоих поколениях, но набор бонусов идентичный. Есть ли смысл доплачивать за дорогую версию? Не особо. Переплата составит больше 2 тыс. рублей, а получите вы за это только несколько лишних скинов и боевой пропуск на один сезон.

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