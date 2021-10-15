В сеть утёк код драйвера, отвечающего за новый античит в Call of Duty

В сети появилась часть кода драйвера, который связан с новым античитом от Activision под названием Ricochet. Программа призвана защитить шутеры издателя от читеров. Записи об этом появились в твиттере, их подтвердили многие аккаунты, так или иначе связанные с франшизой.
Утечка драйвера может негативно сказаться на работоспособности античита, поскольку через него злоумышленники узнают о слабых сторонах защиты. Скорее всего, за неё ответственен один из членов команды — это самый реалистичный сценарий. Activision никак не прокомментировала утечку.
Античит Ricochet представили 13 октября. Согласно заявлению Activision, новая защита поможет отслеживать читеров гораздо эффективнее, поскольку она мониторит манипуляции с файлами дистрибутива. Систему обещают активно дорабатывать.
Ricochet заработает 5 ноября в Call of Duty: Vanguard. Спустя некоторое время он должен появиться в Call of Duty: Warzone, которая очень страдает от наплыва читеров. Издатель регулярно отправляет в бан десятки тысяч аккаунтов злоумышленников.
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