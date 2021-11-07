Лучший игрок в истории ни разу не выигрывал Major по CS:GO. Сегодня всё изменится?

В ночь на 8 ноября завершится PGL Major Stockholm 2021. В расписании главного турнира по CS:GO остался всего один матч: русскоязычный коллектив NAVI сразится против французской пятёрки G2. Победители получат $ 1 млн, всемирную славу и уютное местечко в истории киберспорта, а проигравшие — как обычно.
Явным фаворитом считаются именно NAVI. Нельзя сказать, что G2 плохо провела турнир: чего стоит только яркая победа над датчанами из Heroic во вчерашнем полуфинале. Французы располагаются на девятой строчке мирового рейтинга HLTV, но показывают невероятную игру как в плане коммуникации, так и в личных действиях: снайпер Никола NiKo Ковач порой творит чудеса.
Но Natus Vincere на этом турнире остановить просто невозможно. Команда выиграла семь карт из семи и ни в одной не испытала серьёзных трудностей. «Рождённые побеждать» катком прошлись по групповому этапу, уверенно выбили с мэйджора опытную Team Vitality, а вчера сверхлегко разобрались с Gambit в СНГ-дерби. Счёт 16:8 и 16:3 по картам, вот это разрыв!
К чемпионату мира коллектив подошёл в потрясающей форме — этот факт не удивляет. Одних результатов по ходу сезона (выигранный Intel Grand Slam, чемпионство на IEM в Кёльне и EPL Season 14) было достаточно, чтобы считать NAVI одним из главных фаворитов мэйджора. Но в Стокгольм команда прилетела ещё сильнее, и нивелировать такой гандикап не сможет, пожалуй, никто.
Жёлто-чёрные образцово действуют на карте Nuke (ни одного поражения за полгода) и способны уверенно отыграть на пяти других локациях. Выпадает только Vertigo, но её всегда можно забанить во время драфта. NAVI показывают новые раунды и фишки (будто не хватает хорошо работающих старых), а также способность быстро принимать нестандартные, но эффективные решения.
И, конечно, они очень круто стреляют. Невероятные хайлайты и достойную статистику показывает молодой талант Валерий b1t Ваховский, перешедший в «основу» из академии NAVI менее года назад. Способен подключиться в нужные моменты и Perfecto, и опытный electronic, и даже капитан Boombl4 — у всех прекрасный AIM, что парни не устают подтверждать.
Но не в обиду никому, в NAVI есть нечто большее. Совершенно особенное. Александра s1mple Костылева не зря называют величайшим игроком в истории Counter-Strike: такую точку зрения высказывали многие известные аналитики и киберспортсмены. В трудные моменты он тащил команду почти в одиночку, выигрывая «мёртвые» раунды и мотивируя этим команду.
По ходу PGL Major Stockholm 2021 этого не требовалось. Но если что-то пойдёт не так, именно Костылев может стать последним шансом NAVI на камбэк. Ведь если у него «летит», то справиться с ним не может ни один соперник. Команде же достаточно поддержать гениального снайпера.
Для s1mple этот финал особенно важен. Ни у кого нет сомнений, что он — лучший игрок в мире, который показывает невероятный перформанс в течение нескольких лет подряд. Но CS:GO — командная игра, и даже Костылев не может стать чемпионом мира в одиночку.
Первый раз он добрался до финала мэйджора в 18 лет, выступая за американскую команду Team Liquid. На ESL One: Cologne 2016 сильнее оказались бразильцы из SK Gaming, а молодого снайпера только утешали: мол, следующий точно будет твой.
Но сезон сменялся новым, а главный титул в Counter-Strike Александр не выиграл до сих пор. Казалось бы, переход в одну из лучших команд мира должен был исправить положение дел. NAVI выигрывают всё подряд, ставят рекорды, постоянно оказываются на вершине мирового рейтинга — но каждый раз оступаются на мэйджоре.
Конечно, это не последний шанс стать чемпионами мира: ни для легендарного s1mple, ни для Natus Vincere. Но это тот самый момент, когда не победить просто невозможно. У команды нет достойных соперников, даже сверхмотивированная G2 Esports вряд ли сможет остановить её. Тем более сейчас, когда до заветного трофея остался всего один шаг.
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