Как Resident Evil 7 спасла серию и весь жанр хорроров

Сложно представить, но буквально несколько лет серия Resident Evil пребывала в глубоком творческом кризисе. Издатель Capcom то делал бюджетный соревновательный шутер (позорная Umbrella Cops), то дорогущий блокбастер (Resident Evil 6), то жалкую попытку клонировать Left 4 Dead (Resident Evil: Operation Raccoon City).

Относительно успешной в глазах компании неожиданно стала лишь небольшая Resident Evil: Revelations для портативной Nintendo 3DS — это был неторопливый хоррор, который по духу был куда ближе к истокам жанра. Несмотря на скромные продажи, издатель нашёл кое-что важнее — будущее для всей франшизы.

В честь выхода экранизации Resident Evil — «Обитель зла: Раккун-Сити» — мы вспоминаем извилистый путь серии.

Между Resident Evil 6 и Resident Evil 7 всего пять лет, но они были крайне необычными для серии. В этот период практически ничего не выходило — разве что очередные переиздания предыдущих частей и экспериментальное продолжение Revelations с эпизодической системой.

А на самом деле в Capcom всё это время пытались переосмыслить серию, вернуть её к корням. Как бы многие ни относились к Resident Evil 6, она привела франшизу в тупик — это был огромный боевик с четырьмя сюжетными кампаниями и девятью (!) играбельными персонажами, но без собственного лица. Продюсерский проект с колоссальным бюджетом, который ещё и не понравился игрокам. Они требовали вернуть серию к истокам. Издатель и сам понимал, что привлекать внимание аудитории нужно как-то иначе.

Так и началась многолетняя эпоха экспериментов, которая потихоньку привела Capcom к современному аналогу оригинальной Resident Evil — вновь «особняк», уровни-лабиринты, ставка на ужасы, надобность разбираться в инвентаре, разные ключи для разных дверей, бессмертный преследователь — местный аналог Мистера Икс и Немезиды.

Однако не всё было так радужно сразу. Первые показы седьмой части стали неожиданными для людей, а главное нововведение игры — перспектива от первого лица — намертво выжгла ассоциации с Outlast. Демоверсия не переубедила людей. Как станет известно позже, общего между Outlast и другими инди-хоррорами из Steam у Resident Evil 7 мало.

Resident Evil 7 же оказалась чуть ли не ремейком оригинальной Resident Evil — разве что видов врагов тут было совсем немного, что для настолько богатой на монстров вселенной выглядело особенно странно. Это стало чуть ли не единственной проблемой мягкого перезапуска — ну ещё многие припомнят последнюю пару часов, где от хоррора традиционно отказывались в пользу бомбезной пробежки с уничтожением сотни болотных тварей.

Игра же запоминалась другими моментами: жуткими прогулками по скрипящему дому семьи Бейкеров, где в любой момент мог появится папаша семейства и до победного начать преследовать игрока. Как и Немезиду из третьей части, его можно было повалить, но это лишь ненадолго останавливало его.

И глава семьи Бейкеров — лишь верхушка местного Айсберга. Вот, например, мамаша семейства

Вместе с этим в серию вернулась надобность следить за счётчиком патронов и взвешивать шансы. Может, лучше попытаться обойти врагов, рискуя потерять здоровье, но сэкономив патроны? А ещё надо было наперёд думать, что лучше положить в рюкзак: побольше аптечек или побольше оружия. И какое вообще оружие. А может, вообще лучше не брать лекарства и снарядиться передовым вооружением? Подобный подход пленил раньше и пленит сейчас.

Вместе с этим к сражениям с боссами разработчики подошли с особым креативом. Во многих ситуациях есть какие-то дополнительные особенности: в гараже можно сесть в машину, в подвале — взять бензопилу, а в доме у болота босс периодически прячется. Подобное запоминается и делает сражения особенно увлекательными.

Даже над сюжетом в Capcom поработали. Все Resident Evil создаются по одному принципу — опять какой-то вирус, опять какие-то корпорации, опять вспышка. Если посмотреть глобально, то и в RE7 ничего не поменялось, но за счёт масштабов и саспенса впечатления совершенно другие.

Главный герой — самый обычный человек. Он просто ищет пропавшую девушку и попадает в особняк семейства Бейкеров, где сразу же начинается какая-то дичь. Долгое время создаётся впечатление, что вокруг происходит паранормальщина, даже призраки вроде бы есть. В самом конце всё, к сожалению, объясняется очередным вирусом, но попытка всё равно засчитана.

Сами локации зачастую держат в напряжении куда больше, чем противники

Resident Evil 7 неидеальна. И ладно эти немногочисленные виды врагов, ничего страшного, — иногда сами уровни становятся противниками. Традиционные для серии загадки также вернулись, что не может не радовать. Тут и оммаж на первую Resident Evil, где надо найти сломанный дробовик для получения рабочего, и отличные испытания в стиле «Пилы».

Спустя примерно 12 лет после Resident Evil 4 компании Capcom удалось создать по-настоящему отличную часть серии. Многим, включая меня, нравится Resident Evil 5 — но найдутся и те, кто назовёт её безвкусным повторением идей «четвёрки». В RE7 так не выйдет — это игра, которая не только спасла Resident Evil, но и вернула целый жанр из потёмок одинаковых инди-хорроров, где надо только бегать и прятаться от монстров. Никакой изюминки.

Resident Evil 7 продалась огромным тиражом и даже спустя пять лет остаётся бестселлером Capcom. Сейчас количество проданных копий превышает 10 млн. Это самый успешный хоррор в истории. Нельзя преуменьшать влияние RE7 на будущее жанра, ведь даже консервативная EA на фоне успеха японцев решила вернуть Dead Space. А Konami, по слухам, делает сразу две Silent Hill.

При этом RE7 поставила рекорды продаж не сразу, она шла к этому медленно. Вот RE6 в первые дни после выхода продалась гигантским тиражом, но сразу после всё быстро пошло на убыль. В Capcom же теперь и вовсе куда больше заинтересованы в качестве финального продукта.

Вот что в 2018 году сказал операционный директор Capcom Стюарт Тёрнер.

В какой-то степени для Capcom отличные оценки так же важны, как и многомиллионные продажи. Если честно, мы предпочитаем игру на «девятку» с более скромными продажами [RE7], чем игру на «шестёрку» с лучшими продажами [RE6].

Ставка сработала, эксперимент удался. После Resident Evil 7 в Capcom стали куда увереннее работать над ремейком Resident Evil 2 — наверное, лучшей части в истории, которая многим обязана именно «семёрке». Ей удалось совместить всё лучшее и фактически избавиться от всех недостатков. Разве что хотелось бы более интересного переплетения между кампаниями за Леона и Клэр.

Тем обиднее, что после этого издатель пару раз оступился. Ремейк Resident Evil 3 не зря лишился подзаголовка Немезис, ведь маскот оригинала здесь не представляет особой опасности, да и сама игра оказалась на удивление короткой, а от многих локаций почему-то отказались.

Resident Evil Village зачем-то решила подражать Resident Evil 4. И ладно схожий сеттинг, но зачем было упрощать систему прокачки до смешных циферок у торговца, отказываться от менеджмента инвентаря и ресурсов, делать противников настолько живучими и в целом ускорять динамику? Понимаю, что многим восьмая часть пришлась по душе, но, как по мне, Capcom опять может пойти не по той тропинке.

Посмотрим, что там будет с ремейком Resident Evil 4 через года полтора.