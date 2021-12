Вспоминаем лучшие ремейки и переиздания 2021 года. Всё новое — хорошо забытое старое

Переиздание старых (и не очень) игр — новая любимая забава игровых компаний. Иногда выходит что-то достойное, а иногда — совсем нет. В этом году мы успели посмотреть на оба варианта развития событий, причём часто это становилось сюрпризом.

Мы составили рейтинг из десяти игр, которым удалось удивить нас позитивным образом, потому что негатива в этом году и так хватило. В него попали как ремастеры, так и полноценные ремейки, которых в этом году было довольно мало. Впрочем, иногда грань между этими понятиями настолько стирается, что трудно отделить одно от другого.

10-е место. BloodRayne: Terminal Cut

Платформы: ПК, PS4, Xbox One, Switch

Временами в 2021-м было так тяжело, что становилось радостно даже от самых простых переизданий. Главное, чтобы работали и выглядели хоть чуточку лучше оригиналов. В число таких попала BloodRayne: Terminal Cut.

Разработчики из Terminal Reality проделали абсолютно стандартный набор процедур: подружили игру с высокими разрешениями, улучшили качество эффектов и текстур, добавили поддержку современных геймпадов и заставили работать на современных системах, будь то свежие Windows или консоли.

В общем, ничего особенного, зато ничего и не сломали (в 2021-м это уже достижение). Поэтому и десятое место в нашем топе.

9-е место. Final Fantasy VII Remake Intergrade

Платформы: ПК, PS5

А вот и редкий представитель настоящих ремейков. Впрочем, в случае с FFVIIR правильнее будет сказать, что это такой вычурный сиквел. Хотя нам это абсолютно неважно, потому что мы здесь смотрим на воссоздание классики. И когда игра занята именно этим, у Square Enix получается отменно!

Множество легендарных сцен воспроизведено с важными нюансами, углубляющими историю, а не самые удачные диалоги из 1997 года грамотно переписаны. Всё это потрясающе смотрится с новой, современной графикой. Не отстают и динамичные бои, которые пытаются привнести в слэшерный геймплей толику тактики и особенностей пошагового оригинала.

В прошлом году игра вышла на PS4, а в этом — на PS5 и ПК. Сейчас мы говорим именно о переиздании ремейка для PS5, где не так уж и много отличий: более высокое разрешение, исправленные текстуры (разработчики наконец-то «запилили дверь»), поддержка 60 FPS и особенностей DualSense. Вместе с этим появилось и дополнение про Юффи, которое хоть и стало полной отсебятиной, но хорошо вклинилось в события оригинала.

А вот порт на ПК подкачал. Помимо рекордного ценника (поражены даже в США и Европе), в компьютерном варианте совсем скудный набор настроек. Временами графика недотягивает не то, что до PS5, а даже до PS4-релиза. Поражены оказались даже эксперты Digital Foundry. За такой досадный прокол — только девятое место.

8-е место. Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition

Платформы: ПК, PS4, Xbox One, Switch

Как и оригинальный комикс, игра про Скотта Пилигрима была культовой в узких кругах. Этот классический двухмерный beat’em’up отлично отрисован в ретро-стилистике и хорошо играется, благодаря чему точно попал в аудиторию, ведь именно этого фанаты басиста-гика-раздолбая и ждали. Проект вышел исключительно в цифровом формате на PS3 и Xbox 360 — первых консолях, на которых это было возможно.

Но цифровая дистрибуция показала себя с худшей стороны, когда игру навсегда сняли с продаж. После этого оказалось, что поиграть в Scott Pilgrim vs. The World: The Game можно только благодаря пиратству, да и это сделать затруднительно, поскольку игра вышла исключительно на консолях. Переиздание исправило эту досадную оплошность, порадовав поклонниками нормальным переносом оригинала и дополнением в комплекте.

7-е место. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Платформы: Switch

Как и многие хорошие игры на Nintendo Switch, Super Mario 3D World изначально вышла на Wii U. От основной серии про Марио это ответвление отличается тем, что более активно сочетает в себе механики 2D- и 3D-платформера. Версия для гибридной консоли может похвастаться чуть улучшенной графикой и 60 FPS, но основная соль переиздания не в этом.

Помимо основной игры, оно предложило ещё и дополнение Bowser’s Fury, которое добавило в серию открытый мир и уникальные механики. Если оригинал вышел в 2011 году, то Bowser’s Fury разрабатывалось именно для ремастера и поэтому задействовало в том числе и механики из Super Mario Odyssey. Игроки оценили дополнительный контент, что сделало Super Mario 3D World + Bowser’s Fury одним из лучших переизданий в этом году.

6-е место. Disco Elysium: The Final Cut

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch

Оригинальная Disco Elysium вышла только на ПК ещё в 2019 году и собрала кучу наград. Постмодернистская RPG показала, что для увлекательного геймплея совершенно необязательны экшен, сражения и всё остальное. Эстонские разработчики сделали увлекательную игру, используя одни лишь диалоги.

И вот тут-то и кроется главное преимущество переиздания. В оригинале диалоги были скупо озвучены, а в The Final Cut проговаривают все реплики. Также к этому моменту подоспел и русский перевод, которого так не хватало на релизе. Ну и это не говоря уже о небольших улучшениях, паре дополнительных квестов и релизе на консолях.

5-е место. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Платформы: Switch

Хотя Nintendo иногда и выпускает откровенно ленивые порты с других своих приставок, кое-что она всё же делает на совесть. Например, переиздание Skyward Sword решило одну из основных проблем оригинальной игры, вышедшей в 2011 году на Wii.

Тогда разработчики вовсю экспериментировали с инновационным управлением, поэтому решили привязать вообще все действия к маханию руками. То есть для каждой атаки, толчка предмета, выстрела из лука и использования гаджетов приходилось испытывать хоть и небольшую, но физическую нагрузку.

Игроки, конечно, согласились, что разминка редко когда будет лишней, но даже от часовой сессии можно было порядком выдохнуться. К тому же точность контроллеров тогда была не на самом высоком уровне, поэтому многие движения считывались неправильно, и приходилось их повторять.

В Skyward Sword HD проблему исправили, переработав управление. Теперь все движения можно контролировать исключительно с помощью кнопок и стиков, хотя для спортсменов оставили и классическую схему с использованием более точных Joy-Con. Также стоит отметить, что это одна из немногих игр в серии, которая теперь работает в 60 FPS.

4-е место. Mass Effect: Legendary Edition

Платформы: ПК, PS4, Xbox One

Переиздание Mass Effect вышло отличным, и даже не слушайте недовольных из комментариев. Пускай первая часть оказалась лишь эталонным ремастером, а не полноценным ремейком, разработчики предоставили удобный и простой способ сыграть во всю трилогию, при этом убрав многие раздражающие факторы.

Так, например, все игры теперь нормально поддерживают геймпад на ПК, из третьей части вырезали спорный мультиплеер и перебалансировали систему с готовностью Галактики к финальной битве, а переносить сохранения теперь удобно как никогда. Часто упоминаемым недостатком была стоимость, но и это сейчас не так актуально — сборник уже продают за полцены, да и его наверняка скоро добавят в подписку EA Play.

3-е место. World of Warcraft: The Burning Crusade Classic

Платформы: ПК

В отличие от других претендентов в нашем списке, переиздание MMO — гораздо более оригинальное занятие, чем подтяжка текстур, озвучка или склеивание трёх игр в один сборник. Blizzard проворачивает это уже во второй раз, и, скорее всего, в обозримом будущем стоит ждать подобного с Wrath of The Lich King.

The Burning Crusade — дополнение для World of Warcraft, вышедшее в прекрасном и далёком 2007 году. Чтобы дать игрокам возможность вернуться в него, разработчики немного подретушировали оригинальный клиент игры и некоторые визуальные эффекты, но в остальном оставили всё как есть. Теперь не нужно развлекаться с пиратскими серверами и альтернативными клиентами, хотя за официальное удовольствие придётся заплатить.

Стоит отдельно отметить, что для самых ярых поклонников оригинала базовый World of Warcraft Classic оставили нетронутым. Теперь это две разных сущности, в каждую из которых можно с комфортом вернуться в любой удобный момент. А вот готовы ли вы к хардкорному геймплею MMORPG из 2007 года — вопрос открытый.

2-е место. Diablo 2: Ressurected

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch

Оригинальная Diablo 2 до сих пор остаётся одной из самых любимых в народе игр. Медитативный геймплей вкупе с готическим визуалом и атмосферой не устарели до сих пор. Blizzard очень грамотно подошла к созданию ремейка/ремастера (тут грань немного размыта), но поскользнулась в обычном для себя месте.

Как и другие игры компании, Ressurected требует постоянного подключения к сети, даже если играть в локальном режиме. А поскольку сервера Blizzard по недоброй традиции прилегли в первый день и не могли подняться довольно продолжительное время, игроки на релизе остались ни с чем. Позднее на это наложились ошибки, из-за которых пользователи теряли своих персонажей.

Не считая досадной оплошности с сетевым кодом и введёнными позднее очередями, Diablo 2: Ressurected представляет собой прекрасно отреставрированную классику, в которой визуальный стиль с небольшими оговорками отлично обновили, а геймплей не изменился ни на йоту. Впрочем, здесь же кроется и важный момент — новичкам будет действительно трудно влиться.

1-е место. NieR Replicant ver.1.22474487139…

Платформы: ПК, PS4, Xbox One

На заслуженном первом месте находится игра, которая претендует на титул «переиздание мечты». У Replicant ver.1.224… есть множество достоинств, о которых было трудно даже мечтать.

Во-первых, оригинал вышел в двух вариантах. NieR Replicant распространялась только в Японии, там главным героем выступал брат больной Йоны, который искал для неё лекарство. В западной же версии протагониста заменили на отца, а сестру — на дочку, с соответствующими правами в сюжете. Продюсерам такой вариант показался более подходящим для аудитории. В общем, благодаря переизданию каноническая Replicant впервые вышла в Европе и США.

Во-вторых, Йоко Таро закончил драматический сюжет, принёсший мир в души поклонников. Оригинал заканчивался на мрачной ноте, которая сама по себе и была концовкой. В Replicant ver.1.224… добавили ещё несколько часов геймплея и поставили окончательную точку.

Ну и нельзя не упомянуть различные улучшения «качества жизни», которые просто делают игру доступнее. Например, кривую боёвку из оригинала заменили на систему из NieR Automata, которую делала PlatinumGames. О значительном улучшении графики и производительности даже говорить не приходится.

В совокупности все эти аспекты и делают NieR Replicant ver.1.22474487139… лучшим переизданием 2021 года. На этом моменте можно пустить небольшую слезу — недавно Йоко Таро рассказал, что это последняя игра в серии. Впрочем, если ему дадут «очень много денег», то ситуация может измениться.