Косплей: сногсшибательные работы по Cyberpunk 2077, Genshin Impact и BloodRayne

В каждой подборке косплея мы стараемся уделить должное внимание качественным и интересным работам. И будьте уверены, сегодняшняя не станет исключением! На сцене появятся героини из Cyberpunk 2077, BloodRayne и многих других игр.
Каждый автор сумел идеально передать отличительные черты выбранного героя, а обработка в некоторых случаях делает фото настолько фантастическими, что волей-неволей задумываешься: а точно ли это реально существующий человек? Всё, хватит прелюдий, давайте смотреть.
Genshin Impact
Редко встречается настолько детализированный и действительно сногсшибательный косплей, как эта работа Веры Оити. Девушка создала костюм злодейки Синьоры из Genshin Impact. Хотя по персонажу и не скажешь, но его терзает горе — ещё за 500 лет до событий игры она потеряла возлюбленного и разгневалась на богов.
Чтобы утолить свою ненависть и стать сильнее, Розалина прошла через серию превращений и научилась повелевать стихиями. Ещё героиня известна своим высокомерием, и это неудивительно — посмотрите, как она выглядит! Оити смогла передать всю статусность и невероятное могущество девушки.
Cyberpunk 2077
Выбор Ольги Хаку пал на весьма необычного героя — простую фейсершу из клуба «Облака» из Cyberpunk 2077. Девушка в вызывающе открытом топике и с кислотно-фиолетовыми волосами сторожит вход в заведение и старается не пускать туда непрошеных гостей. В качестве аксессуара и, видимо, последнего аргумента она использует бейсбольную биту. Хаку показала, что с героиней лучше не встречаться в тёмном переулке.
Final Fantasy 15
Синди — автомеханик, который помогает главным героям FF15 с их тачкой. С виду обычная девушка обладает весьма экстравагантной внешностью и добрым нравом. По ней и не скажешь, но на самом деле она один из лучших специалистов в своей области и способна починить абсолютно любую машину. Косплеер Helly Valentine показала Синди в неформальной обстановке с весьма вызывающим продолжением.
BloodRayne
Вампирша Рейн славится своим пылким характером и вызывающей внешностью с латексным костюмом. Шутка ли, она способна уничтожить целую армию таких же кровососов и даже пальцем не повести. В этом ей помогает стильный и деликатный подход, а также парные клинки на руках. Очаровательная Кристина Волкова идеально подошла под образ героини и показала её с самых лучших и красивых сторон.
«Игра в кальмара»
Сложно представить человека, который бы не слышал об «Игре в кальмара». Один из самых хайповых сериалов 2021 года повествует о бедняках, втянутых в смертельную игру на выживание за огромные деньги. Чтобы соблюдался порядок, всех участников сторожат охранники в фиолетовых комбинезонах и чёрных масках с разными символами. Под таким обмундированием может скрываться кто угодно, но вы явно будете ждать именно Алису. Посмотрите на фото, чтобы убедиться в моей правоте.
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