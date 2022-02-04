Dread Hunger уже штурмует Steam. Разобрались, почему она так популярна

26 января студия Slowdrive официально выпустила Dread Hunger — игру, в которой смешалось несколько жанров, создающих уникальный и захватывающий геймплей. Кооперативный survival horror от первого лица с крафтинг-системой сочетается с главной фишкой продукта — социальной дедукцией. Как вы знаете, концепцию классической «мафии» с поиском предателей уже успешно использовали в Among Us. Ну а Dread Hunger развивает идею, предлагая кучу интересных механик.

Важны каждая секунда и кусок мяса

Действие игры происходит в середине XIX века. Британская экспедиция из восьми человек исследует суровые воды Арктики на корабле. Сейчас в Dread Hunger доступно три карты («Подступ», «Вершина» и «Просторы»). Выжившие объединены одной целью — покинуть залив, выход из которого заблокирован огромным айсбергом. Реализацию этой, казалось бы, простой задачи, усложняет целая серия факторов.

Ограниченное время

Команда начинает миссию с загрузки последних запасов топлива в паровой котёл. Естественно, его слишком мало, чтобы доплыть до конца. Поэтому бравый экипаж всю игру занимается поиском раскиданного по карте горючего — в основном угля и дерева. Увы, на взрыв айсберга и выход из залива у игроков есть всего три дня. Дальше начинается снежная буря, которая грозит мучительной гибелью всем выжившим.

Холод

Так как действие Dread Hunger разворачивается не в Сочи, экипажу постоянно приходится решать проблему обогрева. По ночам температура сильно падает, поэтому собирать ценные ресурсы необходимо в светлое время суток. Костры, плиты, буржуйки и даже фонарь штурмана могут спасти команду в самый последний момент. Но часто случается так, что члены экипажа в очередной вылазке тратят весь необходимый лут и замерзают ночью, ползая по снегу на последнем издыхании. Следить за своим состоянием можно на специальной шкале в левом нижнем углу экрана.

Голод

Помимо традиционных индикаторов здоровья и «холода», есть ещё одна важная шкала. Она показывает уровень сытости персонажа. Конечно же, она постоянно убывает, поэтому поиск провианта становится ещё одной важной задачей. Голодающий член команды постепенно теряет HP и умирает. Карту населяют тюлени, зайцы, волки и медведи, чьё мясо можно готовить на плитах и кострах. В самых крайних случаях в дело идёт человечина. Собрать её можно с трупов бедняг из предыдущих экспедиций, чьи тела раскиданы по карте. Также для разделки подходят тела погибших товарищей.

Каннибализм, кстати, в Dread Hunger фигурирует не просто так. Разработчики вдохновились романом Дэна Симмонса «Террор», в котором автор фантазирует о судьбе реально существовавшей экспедиции Джона Франклина. В 1845 году 129 человек под его командованием отправились в сторону Канадского Арктического архипелага и пропали без вести. Исследователи этой трагической истории пришли к выводу, что участники экспедиции ели человеческое мясо в критических условиях, но не выжили.

Дефицит ресурсов

С топливом и провиантом разобрались. Сбор этих ключевых ресурсов отнимает время и силы, но для успешного выполнения миссии нужен и другой лут. Железо, свинец, порох, шкуры и жилы животных идут на создание ценных вещей и оружия. Последнее нужно не только для противодействия предателям, но и для ликвидации айсберга. Для подрыва преграды пригодится взрывчатка. Она лежит ближе к концу каждой карты, и, конечно же, её охраняют злющие медведи или волки. Чтобы убить сильного зверя, необходим целый арсенал из луков, огнестрела и капканов.

Кстати, на корабле есть оружейная комната с мушкетами и боеприпасами. Но просто так её не откроешь — дверь защищена цифровым кодом, обрывки которого раскиданы по карте. Поэтому по дефолту проще собирать комплектующие для создания своего оружия. Задача усложняется тем, что у игроков ограничены ячейки инвентаря. Все ценные шмотки на корабль даже при всём желании не унесёшь.

Взаимодействие

Так как в Dread Hunger играют живые люди, на первый план выходит вопрос слаженной командной работы. Без адекватной коммуникации и реакции на происходящее экипаж, скорее всего, погибнет. Простой пример: группа не договаривается заранее и убегает за ресурсами, но все приносят только уголь, воды и еды нет. Наступает голодная ночь, игроки теряют здоровье и ценное время, что заметно ухудшает шансы на победу.

Хищники и каннибалы

Доблестные охранники всех ключевых точек с ресурсами. Члены экипажа в Dread Hunger слабенькие, плюс постоянно мёрзнут и хотят есть. Поэтому можно в любой момент стать лёгкой добычей для разозлённого мишки или стаи обезумевших каннибалов, которые прячутся в пещерах. Особенно если вы пришли в одиночестве. А это происходит достаточно часто.

Предатели

Самый важный элемент игры — наличие двух съехавших с катушек членов экипажа. В Dread Hunger их называют «одержимыми», игроки используют термин «маф» или «импостер». Ничем не отличаются от других участников экспедиции и могут прикидываться полезными деятелями до последнего. Чтобы, к примеру, в нужный момент взорвать нитроглицерин, пустить на дно корабль или просто расстрелять экипаж.

Весь геймплей Dread Hunger держится на импостерах, как и в Among Us. Из-за наличия двух предателей и получается создать уникальную атмосферу недоверия внутри команды, что отлично подходит под контекст игры. Кто же в итоге эти выжившие?

«Хорошие» против «плохих», недоверие и паранойя

Так как в Dread Hunger важен правильный командный баланс, разработчики дали каждому члену экипажа уникальную роль. Всего их восемь.

Капитан . Офицер британского Королевского военно-морского флота в модном мундире с саблей и кружкой чая наперевес. Капитан нужен у штурвала корабля, он лучше всех маневрирует между айсбергами.

. Офицер британского Королевского военно-морского флота в модном мундире с саблей и кружкой чая наперевес. Капитан нужен у штурвала корабля, он лучше всех маневрирует между айсбергами. Корабельный кок . Вооружённый тесаком усатый и обаятельный повар, задача которого заключается в оперативном приготовлении пищи. Он кашеварит быстрее всех, поэтому при правильном использовании может на всю игру решить проблему с голодом.

. Вооружённый тесаком усатый и обаятельный повар, задача которого заключается в оперативном приготовлении пищи. Он кашеварит быстрее всех, поэтому при правильном использовании может на всю игру решить проблему с голодом. Охотник . Девушка с луком. Быстрее всех разделывает животных, поэтому действует в плотной связке с поваром.

. Девушка с луком. Быстрее всех разделывает животных, поэтому действует в плотной связке с поваром. Штурман. Мрачный мужик с подзорной трубой и фонарём (который играет роль портативного обогревателя). Отлично подготовлен физически и бодро носится по снегу, поэтому важен для оперативного сбора ресурсов.

Королевский морпех . Харизматичный усатый солдат в красном мундире, у которого сразу есть пистолет и боеприпасы. Быстро перезаряжает оружие, что становится весомым аргументом в спорах с медведями и «неправильными» участниками команды.

. Харизматичный усатый солдат в красном мундире, у которого сразу есть пистолет и боеприпасы. Быстро перезаряжает оружие, что становится весомым аргументом в спорах с медведями и «неправильными» участниками команды. Доктор . Если вы упали на морозе, то этот галантный джентльмен быстрее кого-либо из экипажа донесёт вас до спасительной койки, где можно отоспаться и прийти в себя.

. Если вы упали на морозе, то этот галантный джентльмен быстрее кого-либо из экипажа донесёт вас до спасительной койки, где можно отоспаться и прийти в себя. Капеллан . Молодой священник, которого зачем-то понесло в Арктику. Вооружён лопатой и ключом, что позволяет в самом начале игры найти ценные ресурсы в закрытых ящиках и покрытых снегом могилах. Также у капеллана выше рандомный шанс найти что-то полезное при поиске лута (детали пистолета, уголь и так далее).

. Молодой священник, которого зачем-то понесло в Арктику. Вооружён лопатой и ключом, что позволяет в самом начале игры найти ценные ресурсы в закрытых ящиках и покрытых снегом могилах. Также у капеллана выше рандомный шанс найти что-то полезное при поиске лута (детали пистолета, уголь и так далее). Инженер. Брутальный лысый работяга с рыжими бакенбардами и усами. На старте игры получает топор и бочку, в которую можно складывать уголь. Также быстрее всех делает предметы на верстаке.

Ни у одной роли нет явного имбалансного преимущества, но при грамотной командной игре мелочи, описанные выше, резко повышают успех экспедиции. Правда, из восьми человек сразу двое получают статус «одержимых». Поэтому вас не должно удивлять, если капитан вместо того, чтобы вести корабль, быстро убегает в неизвестном направлении. Скорее всего, им уже овладели демоны.

Кстати, перед началом игры экипаж корабля играет в быстрый покер, в котором разыгрывается ключ от капитанского сундука. Там можно найти полезный лут. Поэтому знание покерных комбинаций приветствуется.

А теперь об импостерах. Сценарий каждого матча в Dread Hunter крайне непредсказуемый — это зависит от уровня игроков, правильности принимаемых решений, ну и просто от стечения обстоятельств. А также от логики игры предателей. У одержимых одна задача: сорвать экспедицию. Для достижения этой цели могут использоваться различные методы.

Изготовление взрывных бочек для подрыва корабля (появляются пробоины с течью).

Создание яда, которым можно отравить еду либо незаметно уколоть кого-нибудь из членов экипажа.

Выкидывание ценных ресурсов в воду.

Уничтожение нитроглицерина, необходимого для ликвидации айсберга.

Диверсионное управление кораблём, который можно направить в препятствие или вообще развернуть.

Саботаж работы парового котла (можно незаметно подбросить порох).

Расстрел команды из всего доступного оружия.

Подлое убийство со спины в ситуациях, когда ничего не подозревающий «мирный» остаётся без поддержки.

Прикидываться новичком и тратить время команды.

Настроить экипаж против «мирного» участника игры.

Чёрная магия.

Последний пункт заслуживает отдельного внимания, так как эта механика позволяет предателям постоянно держать экипаж корабля в страхе и напряжении. У каждого импостера есть магическая кость, с помощью которой активируются заклинания.

Мир духов. Предатель на время становится невидимым и с огромной скоростью перемещается по карте. Полезно, когда нужно незаметно добраться до корабля для диверсии или скрыться от подозревающих игроков. Или же просто найти безопасную точку на карте, чтобы гадить оттуда.

Атака каннибалов. Дистанционный призыв отряда злобных зомби. Они атакуют мирных игроков (хотя иногда могут по ошибке напасть и на второго предателя). Если есть поддержка, то атаку отбить довольно легко. Но любителей гулять в одиночестве импостеры обычно уничтожают достаточно быстро.

Снежная пелена. Плотный туман, в котором ничего не видно. Полезен, например, при запуске парового котла. Игрок, находящийся у штурвала, не понимает, куда плыть, и вслепую может напороться на айсберг. Последствия: пробоины и вопросы друзей: «Где железо, почему на корабле нет гвоздей? Где доски? Куда вы дели все доски?»

Понятно, что одержимые не могут постоянно использовать заклинания. Есть отдельная шкала, которая заполняется со временем. Для улучшения динамики предатели возводят магические тотемы в укромных местах (делаются из костей и дерева). Ещё одно преимущество импостеров — умение видеть сквозь стены с помощью отдельной кнопки. Это сразу превращает их в очень опасных противников.

У каждого игрока есть одна жизнь. После первой гибели персонаж попадает в корабельную тюрьму — его могут освободить с помощью ключа. Если, конечно, докажет свой мирный статус. Вторая смерть выводит игрока из строя до конца миссии.

Разнообразие игровых механик в сочетании с человеческим фактором позволяет Dread Hunger постоянно подкидывать интересные и порой комичные ситуации. Все находятся под подозрением, а паранойя приводит к междоусобицам. В каждой игре возможен арктический ремейк финала фильма «Бешеные псы», но доживают до него далеко не все.

Китайцы, высокая цена и небольшое русское комьюнити

Ещё один плюс — Dread Hunger хорошо оптимизирована. Игра может запуститься на компьютере 5-летней давности без каких-либо проблем. Тут нет перегруженного графона, а главное преимущество заключается в механике. Нормально работает голосовой чат, плюс разработчики допиливают игру постоянными патчами.

Сейчас цена в Steam составляет 834 рубля. Если сравнивать с ААА-играми за 2000-5000 рублей, которые тоже рассчитаны на сотни часов, то это очень дёшево. Однако Dread Hunger не лишена проблем, которые могут подпортить общее впечатление.

Не самая удобная система стрельбы, ключевые промахи могут повлиять на ход всей игры. Патронов мало, стрел мало, противники хитрые и манёвренные. Возможно, механику немного улучшат в будущем, но сейчас её реализация оставляет желать лучшего.

Нет системы штрафов для игроков, покидающих игру во время прохождения карты. Таких товарищей сейчас не так много, но потеря даже одного члена команды серьёзно влияет на выполнение миссии.

Мало русскоязычных игроков. Понимающие английский спокойно играют в иностранном лобби. Для наглядности каждая доступная комната в окне поиска обозначается языком. Если вы заходите к русскоязычным, то на поиск команды уйдёт какое-то время (не пара минут, как в CS:GO). А иногда бывает вообще так, что в Сети сидят одни китайцы. В этом случае создавайте комнату сами и ждите. Но лучше всего подсадить на Dread Hunger друзей или поискать их в тематических сообществах. После официального релиза количество игроков из СНГ постепенно растёт.

Прямо сейчас Dread Hunger входит в топ-40 продаж по всему миру в Steam и возглавляет список самых популярных новинок. Самое время погрузиться в жуткое путешествие по арктическим льдам, во время которого вы потеряете доверие даже к самым близким людям.