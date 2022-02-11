Косплей: красавицы из «Ведьмака», «Скайрима» и Dragon Age

В нашей сегодняшней подборке косплея собрались красавицы из, пожалуй, самых любимых франшиз геймеров. Это и невероятные зимние просторы «Ведьмака», и суровые реалии «Скайрима». При этом есть и другие интересные образы. Например, к нам в гости заглянула сама Мисс Марвел!

«Ведьмак»

София Katssby предстала в образе Керис ан Крайт — той самой суровой девушки, которая становится избранной королевой Скеллиге в «Ведьмаке 3». Особенно впечатляет детализированная броня косплеера, её острый меч и щит. Фотографии подготовил Николай Жаров.

Dragon Age

Давненько в наших подборках не было персонажей из культовой вселенной Dragon Age. Александра Реил в кооперации с KIRA photoarts создала невероятно обворожительный фотосет Морриган. Той самой, что разговаривает стихами.

«Скайрим»

Одна из самых известных косплееров в мире Джессика Нигри продолжает радовать нас своими работами. Недавно она снова решила посмотреть на The Elder Scrolls 5: Skyrim — поистине легендарную игру, которой недавно стукнуло аж 11 лет. От девушки очень трудно оторвать взгляд, хотя она и воплощает образ убийцы.

«Призрак в доспехах»

Елена renton_torston перевоплотилась в киборга из культового аниме «Призрак в доспехах». Превращение в Мотоко Кусанаги произошло успешно, а сфотографировал всю эту красоту Lirtales.

Мисс Марвел

Lady Melamori к будущей премьере телесериала «Мисс Марвел» предстала в объективе KeyDou photo. Как обычно — в очень притягательном и нереально красивом образе. Нашей планете не стоит бояться, если у нас есть такие защитницы.