Косплей: красавицы из «Ведьмака», «Скайрима» и Dragon Age

В нашей сегодняшней подборке косплея собрались красавицы из, пожалуй, самых любимых франшиз геймеров. Это и невероятные зимние просторы «Ведьмака», и суровые реалии «Скайрима». При этом есть и другие интересные образы. Например, к нам в гости заглянула сама Мисс Марвел!
«Ведьмак»
София Katssby предстала в образе Керис ан Крайт — той самой суровой девушки, которая становится избранной королевой Скеллиге в «Ведьмаке 3». Особенно впечатляет детализированная броня косплеера, её острый меч и щит. Фотографии подготовил Николай Жаров.
Dragon Age
Давненько в наших подборках не было персонажей из культовой вселенной Dragon Age. Александра Реил в кооперации с KIRA photoarts создала невероятно обворожительный фотосет Морриган. Той самой, что разговаривает стихами.
«Скайрим»
Одна из самых известных косплееров в мире Джессика Нигри продолжает радовать нас своими работами. Недавно она снова решила посмотреть на The Elder Scrolls 5: Skyrim — поистине легендарную игру, которой недавно стукнуло аж 11 лет. От девушки очень трудно оторвать взгляд, хотя она и воплощает образ убийцы.
«Призрак в доспехах»
Елена renton_torston перевоплотилась в киборга из культового аниме «Призрак в доспехах». Превращение в Мотоко Кусанаги произошло успешно, а сфотографировал всю эту красоту Lirtales.
Мисс Марвел
Lady Melamori к будущей премьере телесериала «Мисс Марвел» предстала в объективе KeyDou photo. Как обычно — в очень притягательном и нереально красивом образе. Нашей планете не стоит бояться, если у нас есть такие защитницы.
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