Чудо из ниоткуда. 10 игр, которые появились из фанатских модов

Многие игры до сих пор процветают только благодаря фанатскому творчеству. Многочисленные модификации для Skyrim, S.T.A.L.K.E.R. и так далее меняют некоторые механики, подтягивают картинку и вносят небывалое разнообразие в уже привычный игровой процесс.

Но иногда пранк выходит из-под контроля, и мод превращается в самостоятельный тайтл. Самыми известными примерами служат DotA и Counter-Strike. Но, кроме этих киберспортивных дисциплин, есть множество других игр, которые родились из уже готовых тайтлов. А иногда бывает такое, что они тоже становятся культовыми и даже обретают огромную фанатскую базу. О 10 таких мы и поговорим.

1. Team Fortress

В некотором роде Team Fortress повторила путь Counter-Strike. В 1996 году вышел одноимённый соревновательный мод для Quake, где две команды противостояли друг другу в разных режимах. Но проект настолько понравился игрокам, что разработчики решили взяться за продолжение. Успехи Джона Кука и Робина Уолкера не остались незамеченными. Valve не просто выкупила студию, но и позволила дуэту довести дело до конца.

Благодаря такой поддержке задумка постепенно трансформировалась в самостоятельную игру. Но при этом изначально авторы, всё ещё сохранявшие большое влияние, не хотели привязывать своё творение к Half-Life. Однако в 1998 году компания Гейба Ньюэлла всё же портировала более совершенную версию модификации в эту вселенную, переименовав её в Team Fortress Classic.

Сама разработка многопользовательского шутера затянулась на долгие девять лет. Но результат определённо того стоил, ведь Team Fortress 2 не только классно развлекает до сих пор, но и оказала огромное влияние на весь жанр командных шутеров. В том числе из-за неё появились современные популярные игры вроде Overwatch или Valorant.

2. Red Orchestra: Combined Arms

У Epic Games есть традиция – проводить конкурсы моддеров Make Something Unreal, где энтузиасты показывают свои лучшие модификации, созданные на Unreal Engine. В награду победитель получает лицензию на коммерческое использование движка и внушительный денежный приз.

Мод Red Orchestra: Combined Arms участвовал в одном из таких событий и сорвал многочисленные овации публики, благодаря чему вошёл в число триумфаторов соревнования.

Вложив все призовые в новообразованную студию Tripwire Interactive, авторы тут же взялись превращать свою работу в игру. Сама разработка продлилась до 2006 года. В итоге получился тактический шутер от первого лица, события которого развернулись на восточном фронте Второй мировой войны. От других подобных игр Combined Arms отличается повышенной сложностью и детализированной местностью, срисованной со спутниковых снимков.

3. Killing Floor

Коммерческая лицензия движка Unreal и в дальнейшем хорошо послужила Tripwire Interactive. Разработчики присмотрелись к другим интересным модификациям для Unreal Tournament. В итоге их внимание привлёк Killing Floor Mod. Его создателя тоже не обделили и пригласили в команду.

Суть Killing Floor заключается в постоянных потасовках с зомби. Игрок просто несётся по локации и уничтожает всё, что подаёт малейшие признаки жизни. В этом ему помогает обширный арсенал огнестрела и улучшений, а также специальная механика замедления времени. Она возникает рандомно, из-за чего вносит в сражение приятную (именно приятную!) смуту.

Все элементы оригинальной модификации полностью обновили, в результате чего простенькая поделка превратилась в кооперативный хоррор-шутер с оригинальным названием Killing Floor. Игра оказалась очень успешной и сразу привлекла внимание фанатов кооперативных игр и любителей жанра. Tripwire Interactive решила не останавливаться и сразу принялась за продолжение. Решили сделать просто: добавить динамики и улучшить все элементы, которые понравились аудитории. Сиквел плотно заполнен контентом, появились новые локации, противники и виды оружия.

4. DayZ

Что получится, если отправить офицера армии Новой Зеландии в 20-дневный курс выживания в дикой природе? Только пара условий: он иногда балуется программированием, а ещё пишет сценарии для сражений в Arma 2.

Правильно! Игра про выживание в суровых условиях и с зомби, которая окажет огромное влияние сразу на нескольких популярных жанров. Созданная Дином Холлом модификация DayZ всего за месяц привлекла миллион игроков. Всем им зашла концепция, когда тебя постоянно что-то напрягает. Где-то виден зомби, осталось мало ресурсов, ещё какой-то «френдли» идёт.

Неудивительно, что со временем проект превратился в полноценную игру. Да, она надолго застряла в раннем доступе, а технических проблем было столько, что даже фонтаны из обновлений не помогли. В итоге релиз состоялся только в 2018 году, когда игра уже растеряла первоначальный импульс и внимание аудитории, которой так же легко добилась.

Но тем не менее, стоит отдать DayZ должное. Концепция, состоящая из выживания на огромной карте и постоянный поиск экипировки, заложила первые основы для целого жанра, из которого выросло несколько гиперпопулярных игр. И вы сами знаете, кто был первым.

5. PUBG: Battlegrounds

Хотя DayZ и была популярна, многие отмечали, что в ней не хватало соревновательного элемента. Так же подумал и Брендан Грин, который работал под ником PlayerUnknown's. Но он не просто мечтал об изменениях, а знал, как реализовать их.

Он выпустил мод DayZ: Battle Royal на движке Arma 3. Само название Battle Royale отсылает к японскому роману «Королевская битва» Косюна Таками 1999 года. По нему же в 2000-м сняли одноимённый фильм, который показал концепцию соревнования, в котором нельзя доверять никому.

Позже модификацию заметила Sony. Японцы предложили Грину проконсультировать разработчиков H1Z1. Молодой разработчик увидел возможность реализовать свои идеи и тот опыт, который он получил во время работы над модификацией. Однако его амбиции не удалось удовлетворить. Реализовать задуманное получилось под крылом BlueHole, давшей финансы и полную творческую свободу. Так появился PUBG – battle royal со сковородками и короткими юбками, названная в честь никнейма автора и ставшая настоящим феноменом, чья популярность не спадает.

6. The Forgotten City

The Elder Scrolls 5: Skyrim вошла в историю, вне всяких сомнений. Сколько же она породила мемов, дискуссий и необычных историй, не сосчитать. И игра до сих пор живёт, и вовсе не благодаря Тодду Говарду, который умудряется продавать её через переиздания. «Скайрим» будет жить из-за энтузиастов и создателей модификаций, которые превратили любимую игру в конструктор. На базе Skyrim есть закосы под Sekiro: Shadows Die Twice, прописанные квесты с озвученными персонажами, и чёрт знает что ещё. Одна из таких в итоге превратилась в полноценную игру! Вышедшую, кстати, в 2021 году.

В 2015 году австралийский разработчик Ник Пирс создал модификацию The Forgotten City. Она буквально взорвала аудиторию, в сумме её скачали больше 3 млн раз! На волне хайпа девелопер привлёк внимание авторитетных премий и выиграл несколько наград, а также получил гранд от Epic Games и возможность использовать Unreal Engine. В итоге Пирс собрал маленькую команду из четырёх человек и принялся воплощать мечту в реальность.

Разработчик взялся за дело с энтузиазмом, однако на фоне было чувство тревоги. Пирс опасался, что Bethesda задушит его юристами и потребует закрыть разработку из-за нарушения авторских прав. Однако, к его удивлению, издатель дал добро. Взамен компания потребовала не удалять оригинальный мод и подкорректировать сценарий, а также запретила упоминать о The Forgotten City на странице модификации. В результате остались довольны даже фанаты первоисточника, в нём появились новые модельки персонажей, а двемерский город превратился в древнеримскую цивилизацию.

7. Enderal: The Shards of Order

Кое кто пошёл ещё дальше. Помимо The Forgotten City, на базе Skyrim есть и другая популярная модификация — Nehrim: At Fate’s Edge. И у неё есть сиквел! Enderal: The Shards of Order меняет привычный «Скайрим» до неузнаваемости, ведь над ним трудились пять лет. Студия SureAI переработала практически все элементы оригинальной игры. Изменились геймплей, прокачка, боевая система, механика быстрого перемещения, расширили список персонажей, рас и оружия. Не сосчитать! И это ещё много что решили вырезать.

История Enderal: The Shards of Order полностью самостоятельная. Даже место действия другое: события происходят на планете Вин. В 2016 также выпустили дополнение Forgotten Stories (оцените отсылку), которое расширило уже расширенную модификацию ещё сильнее. В неё вернули весь вырезанный контент и ещё навалили сверху. В этот список вошла и секретная концовка.

Модификация оказалась настолько популярной, что заслужила собственную страницу в Steam. И да, на неё тоже делают моды — эта цепочка, кажется, будет бесконечной. Приятный бонус: она распространяется бесплатно, но оригинальная Skyrim должна быть на аккаунте.

8. Chivalry: Medieval Warfare

Иногда фанаты заходят настолько далеко, что их работа перестаёт напоминать оригинал. Это и произошло с Age of Chivalry, созданной на основе Half-Life 2. Только в ней даже огнестрельного оружия и той самой монтировки нет, поскольку это больше не шутер, а экшен от первого лица в средневековом сеттинге. Вместо привычной жёлтой брони и гравипушки игроки взяли в руки мечи, копья, щиты и арбалеты. Вместо привычной сюжетной кампании про космос — масштабные битвы под лязги мечей и крики от боли.

На выбор предоставлено несколько классов, у каждого — свои способы завалить противника и характеристики. Солдаты отличаются типом брони, видом оружия и показателем манёвренности. Одним мочиловом дело не ограничилось: игроки могут захватывать замки и поселения, вырезать мирных крестьян и даже строить мосты. Модификацию создали несколько друзей, которые вряд ли ожидали такой успех. У неё много позитивных оценок, комментарии ломятся от восторженных отзывов. И да, поиграть в неё можно даже сейчас.

Вскоре появилась полноценная игра Chivalry: Medieval Warfare, созданная командой Torn Banner Studios. Всю оригинальную концепцию перенесли на новый движок, серьёзно прокачали графику и расширили боевую систему. Экшен моментально сорвал кассу и привлёк сотни тысяч игроков. И к ней уже делают сиквел, да, это ещё одно продолжение большой модификации!

9. The Ship

The Ship стала чуть ли не первой игровой вариацией популярной коллективной игры «Мафия». В качестве основы легла Half-Life 2, и это тоже случай, когда задумка сильно ушла от оригинала. Проект разработала маленькая команда Outerlight, а в 2006 он вышел в качестве отдельной игры.

Концепция всё же была немного другой: нужно вычислить среди пассажиров круизного лайнера киллера и убить его. У него задача точно такая же. У игрока есть только скудное описание жертвы и небольшой стартовый набор гаджетов. Мы притворялись и обманывали ещё до этих ваших Among Us и Dread Hunger!

При этом игроку постоянно что-то мешает. За персонажем необходимо ухаживать словно за бабулей. Его нужно кормить, поить, держать в тонусе и хорошем настроении, а также удовлетворять его потребность в общении и регулярно водить в туалет. Также стоит соблюдать определённые правила приличия: охранники и другие пассажиры лайнера не оценят, если неизвестный мужчина в плаще вдруг достанет пистолет или отмычки. Они сразу поднимут шум, что может заметить другой киллер. Или героя просто посадят в тюрьму. Где его, правильно, тоже найдут.

10. The Stanley Parable

19-летний Дейви Рейден очень хотел попасть в игровую индустрию. Дебютный проект должен был стать новым словом в повествовании и по-хорошему шокировать геймеров и критиков. Иначе зачем делать игры? После долгих раздумий будущий геймдизайнер зацепился за идею: что будет, если игроки откажутся слушать разработчиков?

Не обладая никакого опыта программирования, Рейден засел за изучение движка Source, который привлек его своей гибкостью. После долгих, упорных трудов и недолгого тестирования в кругу друзей появилась модификация The Stanley Parable.

Мод сразу вызвала фурор, из-за чего Дейви забыл о переезде в Австралию и сел создавать игру мечты. Для этого он привлек опытного разработчика Уильяма Пью. Несмотря на желание перенести всё без изменений, пришлось переработать полностью все составляющие. После двух лет упорных трудов и пребывания в Steam Greenlight, игра добралась до релиза.