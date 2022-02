Лучшие хардкорные игры, которые заставят вас страдать и кайфовать одновременно

Недавно вышедший экшен Sifu произвел локальный фурор в игровом сообществе из-за высокой сложности. Хотя, казалось бы, известные своим жестким отношением к игроку «рогалики» и «соулслайки» уже давно стали неотъемлемым элементом индустрии. В этом материале мы вспомнили ещё десять примеров игр или серий, требующих от геймера максимальной отдачи и концентрации.

Contra

Легендарная «Контра», ставшая оммажем западным боевикам, пришла на консоли с аркад — следовательно, переняла философию таких проектов. А она всем хорошо известна: вытянуть как можно больше четвертаков из охочих до электронных развлечений товарищей. Поэтому в ход шёл целый спектр подлостей: от бесконечных врагов и отсутствия линейки здоровья до потери оружия вместе с жизнью. И без того сложная игра становилась ещё в несколько раз забористее, стоило только лишиться мощной пушки.

Справедливости ради, две первые части, портированные на NES в сильно изменённом виде, не то что бы особо сложные. А вот пройти Contra 3: Alien Wars или хорошо известную российскому брату-геймеру Hard Corps — та ещё задачка из-за сильно возросшей динамики, града пуль и постоянных взрывов на экране. Последние было сложно реализовать на 8-битном железе, зато на новом поколении игровых систем разработчики разгулялись по полной.

Ninja Gaiden

Temco Koei задействовала ровно те же приемы, что и коллеги из Konami. В их экшене тоже есть внезапные враги из-за границы экрана, но акцент на платформинге ещё сильнее. Протагонистом здесь всё же был не стероидный качок с крупнокалиберной пушкой, а прыткий ниндзя, поэтому и строение уровней было соответствующим.

Занятно, что переродившаяся в новом формате Ninja Gaiden вовсе не стала более доступной. Напротив, игроки буквально слагали легенды о зверствах, которые для них уготовили безжалостные гейм-дизайнеры. Впрочем, не прошло и года, как студия вняла мольбам изнеженной аудитории и выпустила обновлённую версию с облегчённым, буквально насмехающимся над героем и игроком уровнем сложности. Да и последовавшие вскоре продолжения оказались более дружелюбными к тем, кто не готов страдать в познании искусства ниндзюцу.

Battletoads

Пожалуй, ни один топ самых сложных игр всех времен не обходился без культового проекта Rare. Удивительный сплав битемапа и платформера, где геймплей радикально менялся от уровня к уровню. Этим Battletoads постоянно выбивала из зоны комфорта. Не тот случай, когда можно было освоить базовый набор приемов и лишь оттачивать его в процессе прохождения — приходилось подстраиваться на ходу.

И если в одних случаях гибель всего лишь лишала жизни, то в других — ещё и возвращала назад к последнему чекпойнту. Особенно эта «подлянка» давала о себе знать на третьем уровне с печально известной гонкой, о которой давно слагают легенды. Хотя в действительности это далеко не самый сложный сегмент игры.

В России же по-настоящему народным стал кроссовер с Double Dragon, во многом из-за более щадящей сложности. А в позапрошлом году состоялся перезапуск серии — увы, встреченный в штыки из-за «кислотного» арт-дизайна, хотя достоинств у игры тоже хватает.

Cuphead

Своей популярностью Cuphead, прежде всего, обязана восхитительному визуальному стилю. Авторы поставили перед собой задачу воссоздать дух классических диснеевских мультфильмов довоенного периода и справились с ней на ура. А ещё это отличная маскировка — под милой и кропотливо нарисованной анимацией скрывается зубодробительный геймплей, отсылающий к эпохе спрайтовых игр.

Разработчики предложили необычную структуру уровней — бóльшая часть локаций представляет собой не типичный забег до финиша, а битву с боссом. При должном умении одолеть последнего можно минуты за две, но… чаще он убивает секунд за 40. Поэтому нужно по классике «зубрить» последовательность паттернов и смотреть в оба — без хорошей реакции просто не выжить.

Super Meat Boy

Super Meat Boy представляет собой напружиненный платформер, в котором игрок несётся слева направо по красивым уровням, летает над пропастями и совершает другие выкрутасы над ловушками. Первостепенная задача очень простая, даже немного первобытная: нужно добежать до конечной точки. Но вот сделать это нахрапом, с первого раза и без потраченных нервов, не получится.

И да, это тот самый случай, когда главным врагом становится окружение — ямы, циркулярные пилы, и так далее. Ключ к успеху — хорошее знание местной физики, позволяющей филигранно отталкиваться от стен и правильно рассчитывать траекторию прыжка. А ещё здесь относительно короткие уровни, и соприкосновение с враждебной средой автоматически отсылает к началу.

В 2020 году вышло продолжение Super Meat Boy Forever, которое игрокам не очень понравилось из-за смены ряда элементов и, главное, самой сути геймплея — теперь это раннер.

Celeste

Многие считают творение Мэдди Торсона духовным наследником вышеупомянутой Super Meat Boy. С этим сложно не согласиться. Схожие ретростиль и игровой процесс, заставляющий раз за разом пробовать новую тактику в попытке преодолеть смертоносные ловушки.

Вот только механики тут посложнее ввиду наличия у персонажа способностей, которыми приходится то и дело пользоваться, дабы избежать столкновений с враждебной средой. Также присутствует приключенческий элемент — уровни богаты всевозможными тайниками. Практической ценности от найденных бонусов немного, но любителям досконально изучать игры такая возможность определенно придётся по вкусу.

Getting Over It with Bennett Foddy

На момент выхода Getting Over It with Bennett Foddy на тех же мобилках уже с избытком хватало платформеров (как правило, замаскированных под гонки) с причудливой физикой. Одной из первых, к слову, была Gravity Defied, которая помогла пережить тысячи скучных лекций в эпоху кнопочных телефонов. Однако такие проекты объединяло важное обстоятельство — разделение на уровни.

Совсем другая история приключилась с Getting Over It with Bennett Foddy. Здесь вся игра состоит из одного и, на самом деле, не особо большого уровня. Но уверяем, в тех условиях, что для вас припас разработчик, путь до финиша будет тянуться вечность.

Мало того, что физика намеренно корявая, так ещё и главный герой сидит в котле и может лишь цепляться за объекты с помощью горного молотка. Одна малейшая ошибка, и вы уже летите вниз, теряя полчаса-час драгоценного прогресса. Никаких чекпойнтов. Создатель Беннетт Фодди даже как-то обмолвился, что задумал игру как некий социальный эксперимент. Дескать, много ли людей смогут добраться до цели через нескончаемое страдание?

Hotline Miami

Как несложно догадаться по названию и логотипу, игра отсылает к столь любимым многими 80-м и боевикам той поры. Что если бы Vice City делали во времена NES и не особо считались с впечатлительными игроками? Несмотря на примитивную графику, жестокости тут не занимать. Но насилие и сюрреалистичный визуальный стиль — половина дела. Hotline Miami отсылает к культуре 40-летней давности не только стилистически, но и концептуально: одно попадание — и вы труп.

В итоге приходится полагаться на старый, но недобрый и совсем непривычный для современной индустрии метод проб и ошибок вместо того, чтобы отсиживаться за укрытиями и ждать восстановления здоровья.

Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne

С точки зрения гейм-дизайна серия Souls не была первопроходцем. Боёвка, завязанная на своевременной блокировке атак и кувырках в сторону, хорошо проявила себя ещё в вышеупомянутой Ninja Gaiden. Но так уж вышло, что по-настоящему мейнстримовым творение Team Ninja не стало, а вот работа Хидетаки Миядзаки под названием Demon's Souls выстрелила.

Во многом этому поспособствовало удачное стечение обстоятельств — статус одного из первых знаковых эксклюзивов PS3 и мрачный сеттинг, словно подчеркивающий беспощадность тех тягот, что выпадут на долю игрока. А ещё здесь были новаторские онлайн-элементы — подсказки других игроков, возможность вторгаться в чужие миры и помогать другим.

Успех оказался таким громким, что вслед за Demon’s Souls последовали уже мультиплатформенная Dark Souls и целый ряд подражателей. Фактически родился целый жанр, а в 2020 году вышел ремейк оригинальной Demon's Souls, по сути сформировавшей отдельный жанр хардкорных ролевых экшенов.

Comix Zone

На выходе Comix Zone прошла мимо России — у нас в середине 90-х было обыденным явлением играть в «Денди» и «Сегу», а по ту сторону приподнятого занавеса народ уже во всю наслаждался новыми консолями. Однако постепенно к игре пришёл культовый статус и в России. На тот момент там была выдающаяся графика в стилистике комиксов и «металлический» саундтрек. Ну, насколько это позволял звуковой чип.

А ещё Comix Zone запомнилась всем благодаря сложности — не зубодробительной, но достаточной для того, чтобы угодить в наш топ. Короткую продолжительность авторы компенсировали хитрыми врагами, любящими блокировать удары, и множеством ловушек. Особенно это чувствуется уже на третьем уровне, где оппоненты вступили в дьявольский сговор с платформингом. Приходилось, опять же, заучивать уровни и заодно искать секреты, ведь спрятанные предметы сильно облегчают прохождение.

Бонус: Dota 2 и League of Legends

Если оставить в стороне шутки про вечный спор между лоллерами и дотерами «чья же игра круче», то можно сделать простой вывод: обе — отличные, но со своими оговорками. И сложностями, конечно же, иначе они бы не попали в наш список. Хардкор в них обусловлен не сложными боссами или малым количеством чекпойнтов, а механиками и их количеством. И обе ставят геймеру несколько условий, одно из которых — знать, как работает каждый персонаж.

В каждой игре их давно больше сотни, поэтому изучить каждого — та ещё задача. А потом их ещё надо уметь правильно комбинировать, собирать нужные артефакты (которые тоже контрят друг с другом). Формально, в обоих тайтлах даже финальные боссы есть — чемпионаты мира, победа на которых гарантирует славу и финансовое благополучие.