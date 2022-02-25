Elden Ring не для всех, она сложная. Рассказываем, как облегчить страдания

Советы по Elden Ring — как не сойти с ума во время прохождения

Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice славятся своей сложностью. Авторы этих игр из студии FromSoftware приготовили для фанатов сюрприз. 25 февраля состоялся релиз Elden Ring, которая должна собрать в себя лучшее из прошлых релизов разработчиков. Новый проект не для всех. Для его прохождения понадобится много сил, выдержка и желание достигать цели. В этом материале мы расскажем о советах, которые помогут справиться с трудностями и не сойти с ума.

Внимательно изучайте локации

Совет может показаться банальным, но к нему стоит прислушаться. Открытый мир Elden Ring хранит в себе множество тайн. В каких-то локациях можно достать самое лучшее снаряжение, в других — полезные используемые ресурсы.

При осмотре локации ищите небольшие золотые древа. Под ними будут лежать семечки, необходимые для повышения количества фляг со здоровьем и магией. Чаще всего они встречаются на сюжетных развилках и после направляющих костров. Во многих зонах есть скрытые подземные места с сокровищами и целыми боссами. Изучайте все!

Подберите комфортное и эффективное снаряжение

От снаряжения в Elden Ring зависит все. В начале игры можно выбрать класс, который вам ближе. Выбор богатый — от чародея до самурая с катаной. Стоит помнить, что это лишь стартовый набор для игры. Вы в любой момент можете переквалифицироваться в мощного война или скрытного убийцу.

Обращайте внимание на характеристики и максимальный вес снаряжения. Если перегрузить персонажа, то он будет медленно передвигаться. Поэкспериментируйте и попробуйте подобрать идеальное снаряжение. Например, можно использовать быстрое оружие с мощной броней, или наоборот.

Постарайтесь выучить тайминги и атаки врагов

Практически от любой атаки в Elden Ring можно увернуться. Исключения составляют только особые атаки с применением магии. Если не можете пройти какой-то отрезок, то постарайтесь выучить атаки врагов и уклоняться от них. Дальше всё будет зависеть только вас.

Большую роль также играют и тайминги. Например, можно запомнить, что после легкой атаки у рыцаря пойдет круговая, которую стоит заблокировать. Подобный метод очень эффективен и срабатывает со всеми.

Старайтесь постоянно бить

Залог успеха битв заключается не только в таймингах и заучивании. В любой ситуации желательно бить без остановки. Это даст вам небольшое преимущество, позволит составить ход боя и держать противника под контролем.

Особенно это эффективно с боссами. Если будете забивать босса, то в скором времени вы выбьете его из колеи и он устанет. В этот момент можно подойти и нанести мощный удар, который облегчит сражение. Многие из сильных рядовых противников тоже поддаются оглушению.

Используйте коня с умом

Особенностью Elden Ring стала возможность верховой езды. На коне можно исследовать мир и сражаться с противниками. Животное очень эффективно, когда нужно расправиться с группой врагов, а делать это пешком не хочется.

Полезным конь будет и в сражениях с боссами. Для эффективной борьбы следует постоянно держать противникам на прицеле и следить за его атаками. Используйте коня как можно чаще. Ещё им полезно уходить из битвы в критической ситуации.

Грамотно распределяйте полученные руны и воспоминания боссов

Аналогом душ из Dark Souls в Elden Ring выступают руны. Их дают за каждого противника. За мощных врагов вознаградят большим количеством рун. Самый эффективны способ получить много рун — убить босса. Самое главное, грамотно их распределить.

Посмотрите, чего у вас не хватает. Проверьте наличие предмета у торговцев. Вкладывайте руны в характеристики, которые вам действительно нужны. То есть, например, при игре за тяжёлого война стоит прокачивать здоровье и силу. Такая же аналогия применима и к другим классам.

После победы над боссами даются воспоминания. Их можно потратить на ценную вещь вроде меча или заклинания босса, или же получить много рун. Прикиньте, что для вас важнее.

Если застряли на одном моменте, переведите дух и поищите другой путь

Наверняка будут ситуации, когда вы пытаетесь убить босса несколько часов, но прогресс даже не наблюдается. В таком случае лучше на время оставить попытки сражения и заняться чем-то другим. Например, отправиться исследовать мир и прокачивать навыки.

Можно сделать ещё лучше. Просто отвлекитесь от Elden Ring. Займитесь делами по дому, поработайте, порисуйте. Подобные процессы отвлекут вас от игры и позволят успокоить нервы. Часто самые сложные боссы с легкой головой проходятся за два счёта.

Elden Ring уже доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Средний рейтинг игры на Metacritic составил 97 баллов из 100.