Гейб Ньюэлл лично развозит Steam Deck, а хардкорная Sifu станет ещё сложнее / Чемп.NEWS

Россия без Steam Deck, а в США Гейб сам доставляет новинку покупателям. Ещё об успехе кино «Анчартед» и неработающих дисках Gran Turismo 7.

Первый день весны, а вместе с ним и 52-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем о старте продаж Steam Deck, портативного ПК от Valve. И про новую сложность в Sifu, которая станет ещё хардкорнее. Казалось бы: да куда дальше! Справятся ли игроки с трудностями?

52-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром.

Главное из 52-го выпуска

Игроки получили Gran Turismo 7 за неделю до релиза. Что пошло не так?

Фильм по мотивам Uncharted собирал хорошую кассу даже до проката в Китае.

Для экшена Sifu анонсированы новые образы главного героя и DLC.

И многое другое.

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