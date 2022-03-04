Как стример играет в Elden Ring во сне и за что банят владельцев Steam Deck / Чемп.NEWS
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Уникальный стрим Elden Ring, работа над ошибками Battlefield 2042, бан Destiny 2 на Steam Deck и бесплатное обновление игр Resident Evil.
Первая весенняя пятница, а вместе с ней и 53-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем об уникальной трансляции Elden Ring: стример спит, а зрители проходят игру вместо него. И о бесплатном обновлении сразу трёх игр серии Resident Evil. Ждали рейтрейсинг? Он будет!
53-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром.
Главное из 53-го выпуска
- Как починят Battlefield 2042: карты теснее, игроков меньше, но геймплей круче. Поможет ли?
- Не запускайте Destiny 2 на Steam Deck: это грозит баном. И на то есть веская причина.
- Сразу три игры серии Resident Evil скоро получат бесплатное обновление. Да, так можно было!
- И многое другое.
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