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EA починит Battlefield 2042, как играть в Elden Ring во сне, Destiny 2 банят на Steam Deck и новые версии Resident Evil

Как стример играет в Elden Ring во сне и за что банят владельцев Steam Deck / Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
Battlefield 2042
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Уникальный стрим Elden Ring, работа над ошибками Battlefield 2042, бан Destiny 2 на Steam Deck и бесплатное обновление игр Resident Evil.

Первая весенняя пятница, а вместе с ней и 53-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем об уникальной трансляции Elden Ring: стример спит, а зрители проходят игру вместо него. И о бесплатном обновлении сразу трёх игр серии Resident Evil. Ждали рейтрейсинг? Он будет!

53-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром.

Главное из 53-го выпуска

  • Как починят Battlefield 2042: карты теснее, игроков меньше, но геймплей круче. Поможет ли?
  • Не запускайте Destiny 2 на Steam Deck: это грозит баном. И на то есть веская причина.
  • Сразу три игры серии Resident Evil скоро получат бесплатное обновление. Да, так можно было!
  • И многое другое.
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