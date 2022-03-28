Наш автор подсадил свою девушку на Elden Ring. Теперь она фанатка Миядзаки!

Elden Ring уже зарекомендовала себя как отличная точка входа для новичков в жанр хардкорных экшенов. В своей прошлой статье я описывал, как именно новой игре FromSoftware удалось исправить ошибки Dark Souls. Именно благодаря этому Elden Ring стала очень важной не только для фанатов студии, но и для обычных игроков, незнакомых с прошлыми творениями Хидетаки Миядзаки.

В этой статье я приведу самый наглядный пример, как FromSoftware удаётся привлечь к игре внимание даже девушек-геймеров. Расскажу, с какими трудностями столкнулась моя вторая половинка Вика и как она справляется с навалившимися на неё трудностями. Но сперва небольшая предыстория.

Истоки

Сразу скажу: девушка почти всю жизнь довольно плотно следит за игровой индустрией. Когда-то она набивала морды в Mortal Kombat 3, занимала первые места в NFS: Underground и убивала драконов в «Скайриме». Затем, конечно же, были поиски Цири в «Ведьмаке 3».

Приобщиться к серии Dark Souls Виктория не особо-то и хотела. Ещё бы — у проектов FromSoftware репутация «чрезмерно хардкорных игр», в которых кроме сложности как будто бы ничего больше и нет. Подобные заявления не только создавали некую элитарность, но и отпугивали новичков. Какой смысл им пытаться в это играть, если они испытывали трудности даже в условном «Ведьмаке 3»?

Ничего не изменилось и с выходом Dark Souls 3 в 2016 году. Девушка осторожно наблюдала за моим прохождением и отмечала, что игра выглядит действительно круто и довольно интересно было бы попробовать в неё сыграть. Затем была первая попытка приобщиться — и она полностью провалилась. Гундир оказался слишком сильным противником в начале игры, при этом девушка не могла совладать с эмоциями и постоянно нажимала кувырки попеременно с лёгкими ударами. Ещё несколько попыток, но всё тщетно. В результате Вика больше не захотела возвращаться в мир «Тёмных душ» и отложила эту идею в долгий ящик.

Hollow Knight и Ori приходят на помощь

С тех пор прошло несколько лет. Оказалось, что девушке очень нравятся хардкорные платформеры с необычными персонажами и осторожным исследованием загадочных миров. Под ними я подразумеваю проекты вроде Hollow Knight и дилогии Ori, обласканные критиками и обычными геймерами. Это действительно отличные игры в своём жанре, которые удачно используют некоторые элементы, знакомые фанатам FromSoftware.

Hollow Knight

В конечном итоге Вике захотелось новых свершений — и вот выходит Elden Ring. Я провожу в ней по 10 часов в день, игра просто безумно затягивает в себя с головой. За моим прохождением изредка наблюдает и она, в конечном итоге решаясь на ещё одну попытку переосмыслить для себя «соулслайки».

Первый же трай втянуться оказывается удачным. В этот раз авторы не стали добавлять сложного и обязательного босса с сильными атаками в самое начало игры. Вместо этого новичку предоставили возможность пройти небольшую пещеру и убить чуточку усиленного солдата Годрика — и вот она, первая победа. Добро пожаловать в Замогилье.

Получив дельный совет не показываться на глаза вон тому золотому всаднику с огромной алебардой, Вика начала исследовать открытый мир. «А как взять оружие в две руки?», «А куда идти, где меня не убьют с пары ударов?» — тут же посыпались вопросы. Я понимал, что философия Миядзаки подразумевает самостоятельные познания, но не мог не помочь. Ведь люди разные, и кому-то гораздо проще узнавать всё не методом тыка. Поэтому я решил объяснять некоторые игровые механики, чтобы помочь девушке избежать фрустрации от банального непонимания базовых вещей.

Первые смерти. Отрицание, гнев, принятие

Тем временем в ход пошёл первый караван около Замка Громовой Завесы. Его охраняет застава из рыцарей, и тут начались первые проблемы. Оказывается, ты не можешь заспамить атакой противника со щитом — он просто блокирует все твои удары, пока не закончится выносливость. Да и постоянные кувырки тоже ни к чему хорошему не приведут. Всё это так или иначе заканчивается экраном смерти.

Вика начинает понимать, что боевая система Elden Ring гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Оказывается, если не держать щит перед собой, то выносливость восстанавливается куда быстрее. А сильные атаки в прыжке достаточно быстро приводят к оглушению противника.

Между тем открытый мир действительно завлекает. Одна из моих любимых ситуаций: девушка «случайно» задевает маленького крабика и на разборки неожиданно врывается его батя — огромный и очень мощный крабыч. Раздаётся истошный крик вперемешку со смехом и заветная надпись «Вы погибли». Аналогичная ситуация происходит немного в другом месте — убиваешь обычного зомби, а на его месте вдруг появляется гигантский медведь. Девушка понимает, что в мире Elden Ring очень много ловушек и «подставных» ситуаций — тех самых, к которым ветераны Dark Souls уже давно привыкли.

Когда впервые скрафтил парочку светящихся шариков

Потихоньку, шаг за шагом Вика исследует всё Замогилье, находит Клык ищейки — один из самых мощных мечей в игре — и прокачивает его на +2. С улучшенным клинком поддаются первые подземные боссы и даже ночной всадник, который так испугал Вику своим первым появлением. Уничтожен и Бастард Леонин — первый серьёзный босс в игре в самом низу Замогилья. Наконец-то появилась какая-никакая уверенность в своих силах и желание исследовать Междуземье. Как выразилась Вика, «со времён «Ведьмака» это первая игра в открытом мире, которую очень интересно исследовать».

Хардкорное будущее

Сейчас Вика наиграла в Elden RIng около 25 часов. В свободное время она иногда посматривает видео по игре и стримы, удивляется находкам других игроков и сразу же изъявляет желание испробовать всё, окунувшись в экшен ещё раз.

Всю ситуацию я рассматриваю как личную победу — мне удалось завлечь в Elden Ring человека, который раньше на подсознательном уровне отвергал даже потенциальную возможность игры в «соулслайки». Не удивлюсь, если после прохождения игры девушке захочется оценить и другие творения FromSoftware. А там, глядишь, и до Bloodborne недалеко.