«Больше чем игра». 8 историй, как EverQuest стала нашей любимой MMORPG

Игра развивается даже спустя три десятка лет и даже не думает умирать.

В Plane of Knowledge, главной «социальной» локации культовой MMORPG EverQuest, стало люднее обычного — многие игроки столпились у NPC, которого в городке не было целый год. Внешне локация тоже преобразилась: повсюду праздничные знамёна. Скоро искателям приключений придётся покинуть спокойное и мирное местечко: за пределами домашней локации их ожидают новые здания и тематические юбилейные рейды. Так игра отмечает свой 23-й день рождения.

16 марта 1999 года сервера EverQuest стали открытыми для всех желающих. Тысячи игроков покупали коробку с дистрибутивом и кодом на 30 дней игрового времени, создавали персонажа и отправлялись в незабываемые приключения. Это нисколько не преувеличение, игра изменила жизни сотен тысяч людей и ввела новые стандарты для игровой индустрии.

Новое праздничное задание в этом году отправляет игрока по пабам игрового мира в поисках картин в стиле знаменитой серии «Собаки играют в покер»

Экономика и валюта в ней были прочнее реально существующих мировых аналогов, по её мотивам выпустили романы и комиксы, планировался крупнобюджетный фильм, успехи лучших гильдий были важными событиями. Да и чего уж там: авторы World of Warcraft как минимум целый год безвылазно играли в EverQuest на ранних этапах разработки будущей революционной MMORPG, чтобы лучше понять её лучшие стороны. И, раз мы упомянули WoW, то нельзя не вспомнить, что ветераны Blizzard Джеффри Каплан и Роб Пардо познакомились именно в EverQuest.

С годами EverQuest становилась всё больше: в платных дополнениях добавлялись новые расы, классы, локации, рейды, задания, механики. И, что самое главное, игроки приходили. Разумеется, в истории игры были и неприятные моменты, когда из-за тех или иных обновлений и решений они уходили. Однако новые искатели приключений, пусть и в меньшем количестве, продолжали проникаться игрой. Большой наплыв игроков произошёл в 2012 году, когда EverQuest перешла на условно-бесплатную модель: больше не нужно было платить за саму игру, только за актуальное дополнение, а обязательную подписку сменила необязательная премиальная.

Любая MMORPG с годами начинает терять аудиторию, из-за чего выход нового контента прекращается, а затем наступает окончательное и бесповоротное отключение серверов игры. Примеров тьма: Shin Megami Tensei: Imagine, The Matrix Online, Vanguard: Saga of Heroes — все эти MMO оставались любимы небольшой аудиторией, но этой любви было недостаточно, чтобы оставить разработчика на плаву.

Есть MMORPG, которые достигли уже почтенного возраста, при этом закрываться они не собираются, но принципиально новый контент они уже вряд ли когда-нибудь получат — сразу же вспоминаются Final Fantasy XI, Dark Ages of Camelot, Karos и другие. Сколько бы EverQuest ни пророчили смерть (а это происходит уже три десятилетия), закрываться и просто становиться едва поддерживаемой она точно не собирается. Вот уже больше 15 лет подряд ближе к концу года выходит очередное платное дополнение с новыми локациями, миссиями, рейдами, заклинаниями, экипировкой, достижениями и прочим.

В итоге активным игрокам есть чем заниматься, пока не будут побеждены все рейдовые боссы, а вернувшихся авантюристов ждут незаконченные ранее приключения. Про новичков и говорить нечего — накопившегося за 23 года контента хватит на очень долгое время, особенно учитывая, что перед нами MMORPG, где прогрессия героя обычно затянута куда сильнее, чем в одиночных играх. Однако в первую очередь игра больше рассчитана на удержание «старичков», нежели на привлечение новичков — бесконечные споры и ругань могли бы стать основой для большой полноценной статьи.

Почему же EverQuest всё ещё популярна и любима? Почему её не бросают? Строить теории можно сколько угодно, но лучше спросить у самих игроков. Мы задали вопросы пользователям европейского сервера Antonius Bayle и получили воодушевляющие ответы. Некоторые пожелали остаться анонимными.

Монах Lorolgon из гильдии Ancient Dominion, управляющий компанией, 47 лет, Великобритания

Впервые я запустил EverQuest в конце 1999 года, через шесть месяцев после её выхода. Моя девушка хотела купить мне какую-нибудь игру, в итоге она пришла домой с новой MMO под названием EverQuest. Внутри коробки: карта и фигурка, как сейчас помню. Я провёл в MMO несколько лет, пока не наступила эра Planes of Power. Вернуться в игру помешал локдаун, то есть я снова провёл в ней несколько лет! EverQuest — больше, чем игра. Это социальный клуб, объединяющий людей. Когда начал бушевать COVID, такое объединение помогло многим из нас.

Шаман из гильдии Ancient Dominion, 35 лет, Великобритания

Я играл с 2000 по 2014 год и потом взял большой перерыв, который продлился до 2020-го. С тех пор я снова в игре. Главной причиной моего возвращения было игровое взаимодействие с друзьями. Я очень люблю EverQuest за её глубину и важный социальный аспект.

Бард из гильдии Ancient Dominion, США

Я играю в EverQuest с 1999 года, с 2007-го — на сервере Antonius Bayle. Три месяца назад я попала в гильдию Ancient Dominion. Она выходит в тройку лучших гильдий нашего сервера, но мы не хардкорные игроки, как наши коллеги из Shadows of Doom. Мы не требуем от резидентов присутствия на нашем Discord-сервере и участия в длительных ночных рейдах. Поэтому наш прогресс немного медленнее по сравнению с другими гильдиями. Сейчас мы сражаемся с Aten Ha Ra, финальным боссом актуального дополнения Terror on Luclin. EverQuest — место, где полно друзей и интересных занятий. Я люблю эту игру за не самый простой рейдинг, совместные тусовки в холле нашей гильдии и наш чат.

Главный город украшают праздничные баннеры. Отмечать день рождения игры будут аж до середины мая

Тёмный рыцарь Croghan из гильдии Ancient Dominion, супервайзер в компании по производству холодильного оборудования для супермаркетов, 38 лет, Германия

Впервые я поиграл в EverQuest в 1999 году, когда она была ещё в бете. С тех пор я постоянно играю, иногда делая перерывы. Мне нравится, что в игре практически нет ноющих детей. Большинство игроков уже взрослые, в чатах минимум драмы. Ни в одной игре мне не бывает так хорошо, как здесь. Мне очень по душе, как устроена её система. Большинство MMO посвящены поиску восклицательного или вопросительного знака на карте. Никакой аддон или плагин не поможет вам в EverQuest, здесь нужно, чтобы работал ваш мозг.



Я начинал играть ещё на сервере The Rathe, но, как только появился сервер AB, я стал играть там. Вскоре я вступил в немецкую гильдию Immortal Sunrise. Это был 2004 или 2005 год. Мы часто устраивали сходки в реале, и вскоре примерно 10 человек начали сближаться сильнее, чем все остальные. Мы съезжались с разных концов Германии. Среди этих ребят были Sukkubi и всё ещё играющий Pittix. Эти двое — мои лучшие друзья в реальной жизни. 10 лет назад моей компании понадобился человек, который мог бы работать рядом с городом Sukkubi, и я принял это предложение. Тогда я и познакомился со своей женой. Из той компании уже мало кто играет в EverQuest, но мы всё ещё друзья и постоянно видимся.

Клерик Dawnielle из гильдии Ancient Dominion, Нидерланды

Я начала играть в 1999 году, но делала большой перерыв длиной в 10 лет, во время которого завела детей. Я не бросаю эту игру из-за потрясающего сообщества и геймплея, взывающего приятные нотки ностальгии. Нельзя не сказать про рейды: это важная причина, почему многие из нас играют. Тем более мы играем вместе с мужем и продолжаем взаимодействовать друг с другом в игре. Мы познакомились вне игры, но оба играли, просто на разных серверах.

Тёмный рыцарь Selbedo из гильдии Legion Rising, Великобритания

Суммарно я провёл в EverQuest шесть лет. Я играл с 1999 по 2003 год, потом на время покинул игру и вернулся лишь в 2019-м, когда узнал, что некоторые приятели всё ещё играют. Мне стало интересно, что в ней происходит сейчас. Я люблю её за масштабы и ностальгию: мир игры становится всё больше, и в неё постоянно возвращаются бывалые игроки. Сейчас я возглавляю созданную в сентябре 2020 года гильдию Legion Rising, и я же её рейд-лидер. Управлять коллективом довольно непросто, но учитывая, что многие из игроков — такие же «возвращенцы», как и я, это занятие даже можно назвать весёлым. В рейдах мы часто добиваемся успехов, иногда удаётся победить с первого или второго захода. Это очень сложно, но очень увлекательно.

Пасхалок в игре не просто вагон, а целый километровый состав. Во время праздников можно найти особо жирные отсылки

Русской версии EverQuest никогда не было, что не могло не отразиться на её популярности. Большинство игроков знают о первой части благодаря второй, которую до 2016 года поддерживала издательская компания «Акелла». Но тем не менее небольшое сообщество, состоящее из пары сотен человек, было. Мы нашли несколько активных русскоговорящих игроков на европейском сервере и попросили их рассказать о своём опыте.

Клерик Zhir, 49 лет, Москва, Россия

Узнал про игру в 1999 году ещё до её выхода. Мы целой компанией (нас было человек 30) сначала играли в Ultima Online, но в какой-то момент она стала сильно портиться, и мы дружно предзаказали EverQuest. Когда до нас дошли коробки с игрой или ключи активации, мы пошли на PvP-сервер, где создали русскую гильдию Red Army. Я играл до 2005 года, пока не вышла World of Warcraft, куда перебрались многие из друзей.



Играть на американских серверах русскому геймеру очень сложно: нужно было вставать в 4 утра, чтобы порейдить, а после рейда — собраться на работу. Я периодически возвращаюсь в EQ ненадолго, посмотреть, как она поживает. И вот недавно вернулся снова. Игра нетребовательная, плюс фритуплейная — зайти можно в любой момент.



Сначала создал новую учётную запись, но потом удалось вернуть старый аккаунт через техподдержку. Побегал старыми героями на одних серверах, сделал новых на других, но проблема американских серверов никуда не исчезла, благо теперь есть европейский, где и играю до сих пор. Мир тесен, удалось даже встретить русского приятеля из прошлого, с которым теперь вместе играем.

Двое персонажей решили сыграть свадьбу и позвали гостей: на тортик, достижение и поздравления

Колдун Grettchen (также известный в русскоязычном сообществе как Сварливый) из гильдии Legion Rising, 49 лет, Владимирская область, Россия

Это был 1999 год. Я тогда играл только в Diablo 2, да и то на работе, сложно было назвать меня геймером. Приятель показал статью про EverQuest в одном игровом журнале. Меня поразили скриншоты с драконами и прочим, и я продал всё, что мог, чтобы купить себе компьютер и игру. Покупка MMO обошлась в 12 долларов, а её доставка — в 100. Игра добиралась долго! Когда мы установили её и кое-как разобрались, как начать играть, создали персонажа и попали в игровой мир, не передать словами, как нас тогда шокировала графика. Мы увидели эрудита, который оказался персонажем. Он поздоровался с нами и исчез. Это шокировало нас ещё сильнее!



Английский я учил только в школе, и играть было сложно. Я записывал слова в тетрадь и со временем подтянул знание языка. Получался такой русско-американский суржик. Играл за воина до 2004 года, а потом другой игрок «подарил» мне некроманта, за которого я периодически поигрывал, пока не потерял к нему доступ. Люди уходили пробовать другие MMO, и многие уже не возвращались, поэтому «дарение» аккаунтов было обычным делом. По EverQuest всегда есть ностальгия. Зайдёшь глянуть, что в игре да как — и ты уже залип. В игре много прекрасных дружелюбных людей, много глубоких и интересных систем. Сейчас я играю за недавно созданного колдуна. Планирую его прокачать, одеть и ходить в рейды с приятелями.

EverQuest постоянно обновляется, что позволяет ей всегда быть в хорошей форме. Поэтому игроков в очередной раз ждёт насыщенный на контент год: в конце весны откроют новые серверы, а старый квестовый контент получит достижения. Летом переработают систему Overseer и начнётся новое праздничное событие. В конце года выйдет очередное дополнение, и игроки снова отправятся в приключения.

EverQuest необычайно сильно встряхнула игровую индустрию, последствия её успеха до сих пор витают повсюду, пусть мы этого и не замечаем. Спустя 23 года десятки тысяч людей всё ещё охотно платят за игру, чтобы прикоснуться к чарующему миру Норрата, где приключения обязательно найдут каждого гостя. Поэтому эта игра будет жить ещё очень долго, как и захватывающие истории, которые она порождает каждый день.