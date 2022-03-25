Лазейка: как сохранить свои цифровые предзаказы на PlayStation в России

Sony с начала марта активно отменяла предварительные заказы выходящих новинок: Gran Turismo 7, WWE 2K22, GTA 5, а недавно и Ghostwire: Tokyo. Однако некоторые ещё успели оплатить и другие предзаказы, поэтому мы решили рассказать, как можно сохранить доступ к игре даже после рефанда со стороны платформы.
Всё довольно просто. На PS4 или PS5 надо активировать автономный доступ, а также предварительно загрузить игру. Обычно загрузка открывается за пару суток до релиза, тогда как возвраты начинаются примерно за два часа до выпуска.
Инструкция для PlayStation 5
На консоли зайдите в «Настройки». Далее перейдите в меню «Пользователи и учетные записи», выберите «Другое», там — «Общий доступ к консоли и автономная игра». Включите функцию. Предварительно ещё опционально сделайте восстановление лицензий, чтобы все активации на консоли точно работали.
После этого возвращаемся в «Настройки» и переходим в пункт «Сеть», выбираем «Настройки» и отключаем «Подключение к интернету».
Инструкция для PlayStation 4
Способ полностью аналогичен. Переходим в «Настройки» -> «Управление учетной записью» -> «Активировать как основную PlayStation 4» -> «Активировать». Предварительно лучше также восстановить лицензии в том же меню.
Затем аналогично отключаем доступ к интернету в настройках.
Таким образом, Sony не сможет проверять лицензию для запуска, поскольку у консоли не будет доступа к интернету. А офлайн-активация без проблем будет работать. Даже когда компания вернёт деньги за игру, любезно положив их на кошелёк, доступ к игре сохранится до следующего подключения к сети.
К сожалению, предзаказов осталось совсем немного, но это поможет тем, кто успел купить:
- Weird West — 31 марта (предзагрузка 29 марта)
- LEGO Star Wars The Skywalker Saga — 5 апреля (предзагрузка 3 апреля)
- MLB The Show 22 — 5 апреля (предзагрузка 3 апреля)
- Saints Row — 23 августа (предзагрузка 21 августа)
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