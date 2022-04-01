Опрос: выбираем самую ожидаемую игру апреля

Релизов не так много, но обратить внимание есть на что.

Хотя в России большинство новинок без «костылей» не купить, но что-то всё же осталось, поэтому мы решили рассказать о них. Правда, стоит отметить, что в индустрии начинается какой-то мёртвый период — судя по графикам, он продлится чуть ли не до осени. Крупные релизы разом пропали с радаров.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — 5 апреля

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, ПК

Полный перезапуск LEGO-видеоигр, для которого разработчики создали новый движок, полностью переработали все игровые механики и воссоздали события девяти фильмов. Фанаты в полушутку говорят, что в LEGO-версии наверняка исправят многие проблемы трилогии фильмов Disney.

Трейлеры игры выглядят впечатляюще. Официально в России релиз отменён, в Steam даже возвращают деньги за предзаказы, однако владельцы Xbox и PlayStation могут приобрести игру в другом регионе.

Новость по теме Россиянам отменили предзаказы LEGO Star Wars: The Skywalker Saga в Steam

MLB The Show 22 — 5 апреля

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch

Лучший симулятор бейсбола, который с прошлого года начал выходить за пределами семейства PlayStation. Подписчики Xbox Game Pass и вовсе бесплатно получат игру Sony в день выхода.

Star Wars: The Force Unleashed — 20 апреля

Nintendo Switch

Многие называют The Force Unleashed для PS2 и Wii лучшими версиями игры. Несмотря на техническое превосходство у PS3, Xbox 360 и ПК, куда более интересным экшен получился именно на консолях постарше. И именно эту версию портируют на Nintendo Switch.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe — 27 апреля

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК

Интерактивная адвенчура, где игрок каждую секунду делает выбор, который повлияет на финал. На одно прохождение уйдёт от двух до 30 минут. Игра стала культовой давно, а разработчики анонсировали расширенное издание. И спустя несколько лет ожидания оно наконец-то выйдет.

Свежий трейлер переиздания начинается с фразы: «Она великолепная. Почему? Это спойлер. Нужно просто довериться мне». Лучше и не скажешь!

Nintendo Switch Sports — 29 апреля

Nintendo Switch

В своё время Wii Sports стала мировым хитом, убедив десятки миллионов людей приобрести себе Wii. Это был набор игр, где задействовали особенности моушен-контроллеров консоли. Спустя 15 лет для Nintendo Switch наконец-то выходит духовный наследник.

Многие уже называют Nintendo Switch Sports чуть ли не главным релизом года. Тут можно с семьёй играть в футбол, волейбол, боулинг и многое другое, а Nintendo уже обещает периодически расширять игру новыми видами спорта.

Релизы калибром поменьше

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition (7 апреля) — релиз ремастера классики на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

(7 апреля) — релиз ремастера классики на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. The House of the Dead: Remake (7 апреля) — релиз ремейка культового тира про зомби от SEGA. Эксклюзив Switch.

(7 апреля) — релиз ремейка культового тира про зомби от SEGA. Эксклюзив Switch. 13 Sentinels: Aegis Rim (13 апреля) — выход сюжетной стратегии на Switch. Бывший эксклюзив PS4.

(13 апреля) — выход сюжетной стратегии на Switch. Бывший эксклюзив PS4. Chernobylite (21 апреля) — релиз адвенчуры на PS5 и Xbox Series. До этого вышла на PS4, Xbox One и ПК.

(21 апреля) — релиз адвенчуры на PS5 и Xbox Series. До этого вышла на PS4, Xbox One и ПК. Zombie Army 4: Dead War (26 апреля) — выход кооп-шутера на Nintendo Switch. Ранее вышел на PS4, Xbox One и ПК.

Давайте выберем главный релиз месяца.