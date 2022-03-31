Россиянам отменили предзаказы «LEGO: Звёздные войны: Скайуокер. Сага» в Steam

Российские пользователи Steam рассказали об отменах предварительных заказов «LEGO: Звёздные войны: Скайуокер. Сага» в Steam. Игрокам пришло письмо с соответствующей информацией. Деньги за уже оплаченные предзаказы будут возвращены.
Саму игру при этом сняли с продажи для России. Проверка «Чемпионата» подтвердила: в Steam не осталось крупных игр по франшизе LEGO.
Это было ожидаемо, так как Warner Bros. ещё 9 марта заявила о прекращении выпуска нового контента для России. Это относится не только к играм, к фильмам и сериалам — тоже. Из-за ограничений россияне рискуют пропустить Hogwarts Legacy и Gotham Knights. Не исключено, что в этот же список попадёт следующая игра NetherRealm (Mortal Kombat) и Rocksteady («Отряд самоубийц: Убить лигу справедливости»).
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