Вспоминаем наши любимые Need for Speed

Need for Speed — одна из самых популярных гоночных серий в России и странах СНГ. Многие из нас проводили десятки и даже сотни часов в попытках заполучить Nissan Skyline в Underground или стать самым разыскиваемым гонщиком в Most Wanted.

Мы выбрали 10 лучших частей франшизы. Каждая из них подарила нам невероятное количество эмоций, драйва и адреналина.

10. Need for Speed: The Run (2011)

Начнём свой топ с гонки от Сан-Франциско до Нью-Йорка. В The Run авторы сильно сместили акценты: вместо обычных гонок или стритрейсинга — киношный боевик с полноценным сюжетом. Главный герой Джек Рурк погряз в долгах и скрывается от мафии, как вдруг получает предложение поучаствовать в гонке The Run с главным призом в $ 25 млн. Понимая, что это его единственный шанс, он тут же соглашается и отправляется в большое путешествие по всей территории США.

The Run не отличается какой-то невероятной физикой автомобилей и не впечатляет сюжетом. Это добротный гоночный боевик, который многие в 2011 году почему-то приняли в штыки. Проект стоит того, чтобы провести в нём вечерок-другой. При этом другой такой гонки попросту нет.

Игрок буквально участвует в длиннющем заезде через всю страну, а между гонками зачастую приходится ходить на своих двоих — не напрямую, а через QTE-сцены. Мы следим за боевиком, где вовремя надо нажимать кнопки. А потом снова садимся за руль и гоним через всю страну. Уникальный подход до сих пор выделяет The Run среди всей Need for Speed.

9. Need for Speed Heat (2019)

Последняя на сегодня итерация серии, которая перенесла место действия в местный Майами. Основная особенность NFS Heat — двойная жизнь главного героя.

Днём он участвует в официальных соревнованиях и зарабатывает деньги на апгрейды и тачки. Ночью же он превращается в отчаянного гонщика, который не боится опасностей и даже полиции. За победу в таких заездах у игрока растёт репутация, из-за чего местные барыги с радостью продают ему двигатели покачественнее.

У Heat были все шансы стать прямым конкурентом помпезной Forza Horizon, однако помешала странная физика автомобилей, жуткий гринд, невероятное ощущение повторения одного и того же, а также общее качество игры. Команду явно торопили к релизу, на что указывают многие шероховатости.

Однако пусть у Heat множество проблем, но это всё равно самая красивая NFS на данный момент — с глубоким тюнингом и без надоедливых донатов.

8. Need for Speed: Rivals (2013)

Наследница перезапусков Hot Pursuit (2010) и Most Wanted (2012), дебютный проект студии Ghost Games и первая гонка на движке Frostbite. Учитывая все вводные, получился удивительно компетентный релиз.

Rivals — полностью сетевая гонка, посвящённая классическому для серии противостоянию копов и гонщиков в очень живописном открытом мире. На вооружении у обеих сторон различные гаджеты: от полосы с шипами до мощного турбоускорения.

Ключевой проблемой Rivals стала даже не странноватая физика, хотя она сильно лучше, чем в других частях, а структура кампании. Выбор между карьерой гонщика или полицейского по факту просто запускает серию испытаний.

Разработчики будто бы не успели сделать что-то ещё, хотя оно и неудивительно, ведь Rivals создали в короткие сроки силами новой студии, да ещё и на движке, который совершенно не предназначен для гонок. Жаль, что после этого EA или Ghost решились на полный перезапуск, а не доработали именно эту концепцию.

7. Need for Speed: Most Wanted (2012)

Вторая игра во франшизе от студии Criterion, создавшей Burnout и NFS: Hot Pursuit (2010). В этот раз авторы полностью переделали концепцию и вернулись к истокам. Вместо выбранных гонок на карте — большой открытый мир. Вместо постепенного открытия новых тачек — поиск автомобилей по самым скрытым закоулкам игрового мира.

Однако название сыграло с Most Wanted злую штуку. Старички ожидали наследницу культового оригинала, а получили «ребёнка» от родителей Hot Pursuit (2010) и Burnout Paradise. Новички же не оценили местную физику с упором на дрифт и не очень интересную сюжетную кампанию. Причём, к удивлению, похожую концепцию позже использовали в уже упомянутой Rivals.

В конечном итоге гонку очень быстро забыли, а зря. Ребут Most Wanted получился очень необычным и предельно стильным. К сожалению, уже доподлинно известно, что Criterion незадолго до выхода начала масштабно переделывать игру, поскольку попросту не успевала к выходу. Чувствуете паттерн?

А ещё у Most Wanted необычный саундтрек — и он отлично подходит под атмосферу пышной гонки.

6. Need for Speed: Porsche Unleashed (2000)

Porsche Unleashed, наверное, до сих пор самая необычная часть Need for Speed. Издателю каким-то чудом удалось заполучить уникальное соглашение с Porsche, которое вылилось в появление гонки только с машинами немецкого производителя. Игру делали к 50-летию бренда, хотя и выпустили уже к 52-летию.

Но игрокам она запомнилась совершенно по другим причинам: на ПК это был настоящий автосимулятор. Не слишком сложный, но и не слишком простой. Идеальный баланс жанров, который в будущем, наверное, смогла повторить только DriveClub. Настоящее удовольствие Porsche Unleashed приносят не гонки или победы в заездах, а сам процесс вождения. В ней просто приятно ездить.

Вдобавок поклонники Porsche получили ещё и настоящий виртуальный музей любимого производителя. Идеальный подарок для фанатов. Причём игра до сих пор пользуется популярностью, и даже сейчас в неё стоит поиграть.

Правда, на консолях вышла совсем другая игра из-за совсем другой физической модели. Зато там было куда больше дополнительных режимов.

5. Need for Speed: Hot Pursuit 2 (2002)

NFS: Hot Pursuit 2 вышла за год до Underground и стала первой по-настоящему успешной игрой жанра «гонщик против полиции». Тут не было режима карьеры, тюнинга или возможности заработать деньги. Вместо этого — две ветки, которые разделяли миссии на категории: за гонщика или полицейского.

В первом случае игроку предстоит кататься с другими авантюристами и удирать от копов, которые не стесняются силовых методов. Во втором сценарии всё наоборот: пользователю нужно ловить лихачей и применять для этого все доступные методы. Стоит отметить красоту игрового мира Hot Pursuit — местные трассы очень живописны и запоминаются надолго.

Кстати, это была последняя игра серии, в которой версии на ПК и PS2 разительно отличались. Если версия для PlayStation щеголяла новомодными эффектами, чёткими текстурами и более удобным управлением, то игроки на РС довольствовались блёклым подобием проекта.

4. Need for Speed: Shift (2007) и Shift 2: Unleashed (2009)

В какой-то момент Need for Speed пыталась измениться. Так в один момент появилась Shift — самая серьёзная попытка сделать автосимулятор в духе Gran Turismo или Forza Motorsport.

И она оказалось удачной, поскольку будущие создатели Project CARS нашли хороший баланс. С одной стороны, они смогли удовлетворить нужды поклонников хардкорных автосимуляторов. С другой — сделали порог вхождения для любителей аркадных гонок достаточно низким. Так получилась Shift.

Успех первой части настолько воодушевил Electronic Arts, что уже спустя полтора года на свет появилась Shift 2: Unleashed. Издатель хотел сделать из Shift целую подсерию, как заведено у Call of Duty, однако только в случае, если разработчики из Slightly Mad Studios станут частью EA. Они отказались, поэтому третью часть просто отменили.

При этом вторая часть была доработанной версией оригинала, но с большей ставкой на ночные заезды и камеру из кокпита — для этого разработчики даже реализовали функцию с автоматическим поворотом головы. Когда машина подходила к повороту, гонщик сам начинал смотреть в нужную сторону для лучшего обзора.

3. Need for Speed: Underground (2003) и Underground 2 (2004)

Обе Underground — классика стритрейсинга, которая стала ответом Electronic Arts на рост популярности тематики в начале нулевых. Драйвовые гонки, глубокие возможности тюнинга и стайлинга, культовые шестикруговые трассы, драг, дрифт, гонки на выбывание. В Underground есть всё, чего может пожелать любой фанат уличных гонок, а сиквел добавил к этой формуле ещё и открытый мир. Для того времени это было что-то невероятное.

Поэтому постоянные просьбы фанатов сделать ремейк Underground совершенно неудивительны. EA попыталась выпустить переосмысление в 2015 году, однако оно очень быстро забылось. Но это не умаляет факта, что Underground — культовые игры, и мы навсегда запомним тот самый «Эрондондон» в первой части и дуэт Снуп Догга с The Doors во второй. Эх, были времена.

2. Need for Speed: Hot Pursuit (2010)

В 2010 году создатели культовой Burnout из Criterion Games выпустили перезапуск подсерии Hot Pursuit. Невероятно дорогие машины, безумные погони против копов с применением гаджетов, а также потрясная автомобильная эстетика стали основными фишками гонки.

В первую очередь Hot Pursuit завлекает своей физикой с упором на дрифт, благодаря которой проходить повороты — одно удовольствие. А автопарк в игре получился одним из самых разнообразных в серии: тут есть как обычные гоночные машины, так и гиперкары вроде Bugatti Veyron и Koenigsegg Agera.

Будем откровенны: если бы не игра ниже по списку, то мы бы с лёгкостью отдали первое место хиту Criterion Games. Редакция «Чемпионата» провела бесчисленные часы в мультиплеере Hot Pursuit и до сих пор с теплотой вспоминает эти времена. Это лучшая современная часть Need for Speed с большим отрывом.

В пользу успеха Hot Pursuit (2010) говорит тот факт, что она стала единственной Need for Speed , которая получила ремастер. Он вышел на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК к десятилетию гонки в 2020 году.

1. Need for Speed: Most Wanted (2005)

Лучшая игра в серии, без всяких лишних слов. Совершенно безукоризненная, дикая и живая гонка, в которую возвращаются даже спустя 17 лет после её выхода. Ещё в 2005 году стало понятно, что Most Wanted — практически вершина серии, которую будет очень сложно переплюнуть. И спустя 17 лет это так никому и не удалось.

Тут и навороченный тюнинг, и адреналиновые погони с действительно жёсткими копами, и много крутых тачек, и даже харизматичные злодеи. Это настоящая классика не только серии Need for Speed, но и всего гоночного жанра.

EA, пора бы придумать, как можно переплюнуть такой шедевр!