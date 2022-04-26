Полное прохождение квеста Ренни в Elden Ring: ищем легендарное оружие и секретную концовку

В Elden Ring множество дополнительных квестов, каждый из которых расширяет историю мира, позволяет игроку отыскать разнообразные предметы и помогает получить уникальные концовки. Одна из самых продолжительных линеек заданий принадлежит белоснежной ведьме Ренни.

За её поручениями предстоит спуститься в опасный подземный город и сразить несколько очень опасных боссов. В этом руководстве мы расскажем, как выполнить её миссию и открыть уникальный финал в Elden Ring, непохожий ни на один другой.

Первая встреча с Ренни. Как познакомиться с ведьмой и получить колокольчик призыва

Игрок может встретиться с ведьмой в самом начале игры. После выхода в открытый мир необходимо немного пройти на север и добраться до храма Элле. В этой локации путник сможет впервые прокачать оружие на наковальне, закупиться полезными предметами у торговца и получить артефакт для призыва напарников.

Предварительно необходимо поговорить с Мелиной и открыть ездовое животное. Подробную информацию о получении коня можно узнать в нашем отдельном материале. Возвращаемся в храм Элле и активируем место благодати. Перематываем время в соответствующем меню на ночь. После отдыха неподалёку на камнях появится загадочный персонаж в белых одеждах и с синей кожей — это и есть Ренни.

Разговариваем с ведьмой и выбираем вариант «Я могу призвать призрачного скакуна». В качестве подарка получим «Колокольчик для призыва духов» и «Прах волков-одиночек». В этот раз ведьма назовёт себя Ренной, однако при следующей встречей девушка сообщит герою своё настоящее имя.

Башня Ренни. Как найти ведьму в Лиурнии

Следующая встреча с Ренни произойдёт намного позже. Необходимо попасть в локацию Озёрная Лиурния и пройти на северо-запад до разрушенного замка. Ближайшее место благодати — «Дорогая к поместью». Возле него также сидит кузнец Иджи, это близкий друг Ренни, у которого можно прокачать оружие или купить кузнечные камни.

Отправляемся исследовать локацию и в северной части находим босса — королевского рыцаря Лоретту. Побеждаем его, активируем место благодати и выходим за пределы крепости через левый верхний угол.

Следуем на восток, пока не доберёмся до башни Ренни. Поднимаемся на её вершину и разговариваем с ведьмой. Выбираем вариант «Служить Ренни Колдунье». Это действие активирует квест. Спускаемся на нижние ярусы башни и поочерёдно разговариваем со всеми прислужниками ведьмы — кузнецом Иджи, магом Селувисом и воином Блайдом. Теперь игроку придётся найти путь в секретный подземный город Нокрон.

Обратите внимание, что ведьма может не появиться в башне. Это означает, что игрок ранее согрешил, то есть убил нейтрального персонажа. В это случае необходимо раздобыть небесную росу. Первый предмет можно найти рядом с воротами после снятия печати внутри академии чародеев.

Следуем в Храм клятв, который расположен в центре Озёрной Лиурнии и используем статую для снятия грехов. Теперь Ренни должна появиться в своей башне. Этот же приём поможет, если вы разругались с другим персонажем или настроили его против себя. Имейте ввиду — оживить в Elden Ring никого нельзя.

Как попасть в подземный город Нокрон

Для посещения Вечного города игрокам предстоит победить сюжетного босса Радана. Но перед этим нужно добыть о нём побольше информации. Для этого стоит по очереди поговорить с Иджи, Селувисом и Блайдом. Первый находится недалеко от места благодати «Дорога к поместью», у мага есть личная башня недалеко от Ренни, а Блайд уже ждёт в устье реки Сиофра. Но сначала Селувис.

От башни Ренни следуем на юг и добираемся до башни Селувиса, чтобы взять квест. Разговариваем с магом, он даст зелье, которое нужно передать девушке по имени Нефели. Вообще, снадобье можно и не отдавать, лучше оставить его для другого персонажа, так как у Нефели тоже есть своя квестовая линия с хорошей наградой — кузнечным камнем на +25. Поэтому можно обмануть Селувиса и сказать, что зелье отдано — тогда и получим письмо.

Отправляемся в Руины поселения, которые расположены в Замогилье. В подвале побеждаем лёгкого босса, открываем дверь и знакомимся с Селеной.

Передаём чародейке письмо Селувиса. Девушка сообщит герою полезную информацию и предложит убить Радана. У неё также сразу же можно прикупить несколько заклинаний. Теперь идём в лес Замогилья и спускаемся под землю к реке Сиофра, где нужно найти Блайда и рассказать ему услышанное.

Добираемся до Блайда и сообщаем ему о Радане. Воин расскажет герою о фестивале, проходящем в замке Рыжей Гривы.

Добираемся до точки благодати «Непроходимый великий мост» и используем портал рядом, чтобы попасть в необходимую локацию.

Здесь нужно поговорить со стариком, который находится в дальней части замка. После этого в крепости начнётся большой фестиваль, на который съезжаются разные искатели приключений с целью убить Радана и получить его силу. И это предстоит сделать вам.

Как победить Радана Бича Звёзд

Битва с Бичём звёзд одна из самых трудных в игре, особенно для неподготовленного героя. В сражени с Раданом игрок может задействовать золотые знаки призыва на арене, чтобы подключить к битве нейтральных персонажей. В течение всей схватки даже после их смерти можно повторно активировать новые метки для призыва. Это позволит значительно снизить сложность боя.

Перед началом битвы до Радана ещё нужно добежать, это делается в две фазы. Во время первой следите за его выстрелами и уворачивайтесь в самый последний момент или прячьтесь за мусором, разбросанном по всему полю боя. После трёх залпов Радан начнёт выпускать целый веер копий и запускать их в воздух — в этот момент лучше сразу запрыгнуть на коня и по диагонали бежать к Радану, постепенно сокращая дистанцию.

Рекомендации по убийству Радана стандартные: учите его паттерны и анимации ударов. Если долго не получается убить босса, то в первую очередь необходимо улучшить текущее вооружение и немного прокачаться. Для уничтожения босса можно использовать разные способы и билды. Адептам рукопашного боя нужно внимательно следить за выпадами Бича Звёзд и отвечать, убедившись в безопасности манёвра, маги могут забросать Радана заклинаниями сидя верхом на Торренте. Любители других билдов могут попробовать свалить воина с помощью арбалетов и луков.

Будьте особенно осторожны при переходе во вторую фазу, когда Радан стремительно взлетит в космос и принесёт оттуда огромную горящую звезду — от этого лучше увернуться, иначе ваншотнет. После возвращения босс обзаведётся новыми опасными атаками.

Как спуститься в Нокрон, получить Клинок убийцы пальцев и найти прах ложной слезы

После победы над Раданом запустится короткий видеоролик, в котором ещё один метеорит приземлится на землю. Телепортируемся к месту благодати «Форт Хейт, запад» и следуем к большому кратеру. Ранее этого отверстия в земле не существовало.

Спускаемся по правой стороне вниз и проходим в пещеру. Продолжаем спуск и через небольшой туннель попадаем в Вечный город.

Перебираемся от одного дома до другого, выходим к следующей контрольной точке и двигаемся вперёд, пока не окажемся на длинном мосту.

Проходим по нему и после большой арки спускаемся налево к месту благодати «Лес предков». На скриншоте выше указан правильный маршрут до безопасной точки.

От неё необходимо спрыгнуть на небольшой уступ соседнего здания. Далее перепрыгиваем от одного зданию к другому и через крышу башни попадаем на платформу.

На героя поочерёдно нападут серебряные слёзы. Побеждаем обоих противников, заходим за угол и по узкому мосту доходим до большой церкви.

В одном из проходов за белым туманом можно получить «Прах ложной слезы». Для этого потребуется активировать горгулью мечевидным ключём и снять завесу.

Спускаемся на нижний этаж и выходим наружу. Рядом нужно активировать место благодати.

Пробегаем по прямой до небольшого здания, поднимаемся по лестнице и в сундуке находим «Клинок убийцы Пальцев».

Как получить и активировать Карианскую перевёрнутую статую. Где найти Знак проклятия

Возвращаемся в башню Ренни и разговариваем с ведьмой. Чародейка предоставит герою артефакт «Карианская перевёрнутая статуя».

Перемещаемся к месту благодати «Вход в читальный зал» и на пьедестале с большим шаром активируем полученный предмет. Это действие перевернёт башню.

Теперь необходимо спуститься в самый низ локации. Сначала перепрыгиваем пропасть и через отверстие в стене попадаем в большую зону. Будьте осторожны — любое падение приведёт к смерти героя. Спускаемся по краю и добираемся до длинной узкой платформы в центре башни. На игрока нападёт сильный маг, которого охраняют призрачные рыцари.

Не обязательно с ними сражаться, достаточно добежать до этой платформы и спрыгнуть на люстру вниз. Используем круглые светильники и деревянные балки, чтобы добраться до лифта.

Активируем кнопку и выходим из помещения на большой длинный мост. Бежим прямо до Священной башни Лиурнии.

На её верхушке найдём «Знак проклятия». С помощью этого артефакта герой сможет активировать уникальный финал в самом конце игры.

Как открыть забытый сундук в библиотеке Райи Лукарии

Возвращаемся к башне Ренни и двигаемся от неё на север. На этот раз необходимо добраться до другого строения — башни Ренны. Поднимаемся на самый верх и используем телепорт, который перенесёт игрока в подземную локацию. Проходим немного вперёд и поднимаем куклу Ренни.

Рядом активируем место благодати. Четыре раза разговариваем с маленькой Ренни — соответствующий пункт меню отобразится на экране. Если этого не сделать, то герой не встретиться с призраком.

Пробегаем через всю локацию и добираемся до места благодати «Бассейн водопада Нокстеллы».

Проходим через пещеру и встречаем красного фантома «Зловещая тень». Победить его проще всего при помощи магии. В награду получим «Выброшенный ключ от сундука». Сразу же идите дальше и спускайтесь на платформе вниз к озеру Гнили, чтобы активировать место благодати.

Перемещаемся в Великую библиотеку Райи Лукарии и достаём из сундука «Кольцо тёмной луны».

Возвращаемся в подземный город и пробираемся через озеро Гнили до следующего места благодати.

По пути можно активировать безопасные платформы, однако герой всё равно будет находиться под влиянием отрицательного эффекта. В Великом клуатре спускаемся вниз и бежим к открытому гробу. Он находится у края пропасти слева от большой лестницы с врагами.

Будьте осторожны — креветки наносят большой урон и легко могут убить слабого персонажа. Активируем гроб и оказываемся в большой пещере. Проходим через золотистый туман, за которым игрока уже поджидает сильный босс.

Как победить босса Астель, Рождённый Бездной

Противник постоянно использует разнообразные заклинания, которые наносят большой урон. Изредка босс атакует клешнями и хвостом. Стоит остерегаться лучей. К тому же придётся часто отбегать от врага подальше, чтобы уклониться от его атаки. Иногда Астель телепортируется в другое место арены. При перемещении врага в другую зону герою необходимо отбежать подальше, чтобы появившаяся сфера не нанесла урон. Не забудьте позвать напарника для отвлечения босса.

Идеального способа убийства этого противника не существует. Если битва очень трудная, то желательно вернуться к Астелю позднее или воспользоваться помощью других игроков.

Как закончить квест Ренни и где достать «Двуручник тёмной луны»

После победы над противником проходим сквозь пещеру, используем лифт и выбираемся наружу. Двигаемся вперёд в собор Мануса Целеса. Убивать по пути дракона не обязательно — достаточно оббежать его и активировать место благодати. Рядом с безопасной точкой находится яма. Спускаемся в пещеру и в самом её конце находим Ренни.

После небольшой кат-сцены разговариваем с чародейкой и в награду получаем легендарное оружие «Двуручник тёмной луны». На этом квест ведьмы завершён. После победы над финальным боссом, Зверем Элдена, игрок сможет выбрать «Знак проклятия» у статуи Марики и запустить особенный финал.

По завершении квеста можно вернуться к башне Ренни и убить Блайда, который чувствует огромный приток ревности к Ренни. За победу над воином игрок получит его сет брони и оружие «Королевский двуручник».