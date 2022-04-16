Косплей: самые чувственные героини Genshin Impact

Недавно для Genshin Impact вышло крупное обновление 2.6. В игре появилась локация Бездна, новый сезонный фестиваль, персонаж Камисато Аято и многие другое. В честь этого грандиозного события мы решили собрать пять самых красивых сетов из культовой RPG.

Кэ Цин

Пятизвёздочную трудягу Кэ Цин знает, пожалуй, каждый фанат Genshin Impact. Но никто не любит персонажа так сильно, как Саша Холланд, которая воплотила образ героини в своей нежной манере. А запечатлел всю эту красоту Ovsyan.

Кокоми

Гениальный тактик и божественная жрица Кокоми способна повелевать не только водной стихией, но и нашими сердечками. Особенно когда за дело берётся Анна Кармин, а снимает её islen. У косплеера получился очень яркий и необычный образ, который наглядно демонстрирует все прелести своих дипломатических способностей.

Ноэлль

Образ чувственной горничной Ноэлль воплотила Анастасия Рыскина. Это не только мощный геоперсонаж, но и помощница на все руки, без которой не обходится ни один игровой банкет, деловой ужин или барбекю с друзьями. Косплееру удалось показать милую героиню, способную прийти на помощь в любой ситуации и согреть горячим чаем в трудные минуты. Фото: GREED | PHOTO.

Нин Гуан

Хозяйка Нефритового дворца проницательная Нин Гуан не зря считается одной из самых красивых героинь «Геншина». Особенно когда за её воплощение берётся Lady Melamori (Мария Давыдова). У девушки, как и всегда, получился очень приятный образ, от которого просто невозможно оторвать глаз. Сфотографировала это чудо KeyDou photo.

Синьора

Мы очень редко публикуем образы злодеек, пора исправляться. Высокомерная и очень коварная Синьора постоянно доставляет игрокам проблемы в заданиях Архонтов. Ситуацию усугубляет то, что это очень красивая девушка, с которой хочется сотрудничать, а не сражаться. Ведь за её воплощение взялась Кристина Борисова, а запечатлел AKVALANG.