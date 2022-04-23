Косплей: самые горячие героини Marvel и DC

В честь выхода первого трейлера «Тора: Любовь и гром», а также релиза «Бэтмена» Мэтта Ривза в цифре мы собрали нетривиальную подборку косплея с самыми горячими героями фильмов Marvel и DC.

Выпуск получился огненным — и каждый косплей запоминается по-своему. Будь то притягательный образ Женщины-кошки или невероятно детализированный косплей Железного человека.

Хела — «Тор: Рагнарёк»

Асгардскую богиню смерти и по совместительству сестру Тора зрители по всему миру узнали в третьей части приключений бога грома. Грозный, но оттого ещё более манящий образ злодейки воплотила Саша Ермолович. Запечатлела героиню Ева Давыдова.

Железный человек и Чёрная Вдова

Уже мало кто вспомнит, но в киновселенной Marvel Железный человек и Чёрная Вдова познакомились во второй части приключений Тони Старка. Ну, в той самой, где был русский Иван в исполнении Микки Рурка. Первую встречу двух культовых персонажей изобразили Антон Гарагуля и Алиса Арефьева. У них получился настолько качественный коллаб, будто это официальный косплей от самих Marvel, а не просто точные попадания в образ от любителей своего дела. Свою роль тут сыграл и фотограф Евгений Накрышский.

Женщина-кошка

Разбавим подборку Marvel героиней из комиксов DC. Тем более, что повод здесь самый подходящий — «Бэтмен» Мэтта Ривза наконец вышел в цифровом формате. Немалую роль в картине сыграла Женщина-кошка, которую в нашем материале сыграла Алёна Сысуева. В её руках персонаж засиял новыми красками и в очередной раз показал, почему Бэтмен от неё без ума.

Алая Ведьма

В прошлом году сериал «Ванда/Вижн» прогремел на весь мир. Элизабет Олсен наконец получила шанс показать своего персонажа с другой стороны — жены и матери, которая создала собственный мир любви и заботы. В скором времени героиня появится во второй части «Доктора Стрэнджа», и это отличный повод вспомнить культовый образ от Юлии Шуенковой. Её косплей Ванды уже вошёл в пантеон лучших воплощений персонажа — предлагаем вновь насладиться чувственным образом в объективе Фёклы Баклажановой.

Доктор Стрэндж

Раз уж мы затронули тему продолжения «Доктора Стрэнджа», то нельзя пройти мимо невероятно качественного косплея на персонажа. Егор Марков воплотил образ могучего мага, который не раз спасал наш мир от тотального уничтожения. Особенный упор в косплее сделан на заклинания — и выглядят они действительно здорово. Фото: Кира Митенкова.