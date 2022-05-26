Detroit: Become Human про вампиров. Обзор Vampire: The Masquerade — Swansong

Сейчас вселенная «Мира тьмы» напоминает Warhammer — игр много, а толку мало. Лицензию выдают всем направо и налево, но за качеством никто не следит. Даже королевскую битву уже сделали, хотя она и смогла снискать свою долю славы.
Мы же сегодня уделим внимание Vampire: The Masquerade – Swansong. Это игра от молодой команды Big Bad Wolf Studio, которая ранее отметилась неплохой The Council. Новинка, в общем-то, продолжает традиции дебютного проекта разработчиков.
Это он его так рад увидеть
С чего всё начинается
Затравка интригует. Как знают поклонники Vampire: The Masquerade, вампиры в этом мире соблюдают Маскарад, то есть скрывают своё существование от людей. Однако в Бостоне происходит «красный код» — случилось что-то очень опасное. Но никто не знает, что именно. Тут-то и начинаются события игры.
Дальше рассказывать не будем!
И что перед нами?
Vampire: The Masquerade — Swansong — это сюжетное приключение в духе Detroit: Become Human или Heavy Rain, где вам предстоит исследовать локации и вести диалоги, которые повлияют на дальнейшее развитие сюжета. Ключевая разница заключается в куда более высокой сложности.
Swansong не даёт расслабиться:
- слишком долго исследуешь локацию — можешь пропустить улику;
- выбрал не ту реплику — потерял одну из сюжетных веток;
- прокачал не те навыки — не можешь что-то выполнить.
Изредка тут происходит нечто подобное
Такого тут масса, при этом о многих исходах вы можете даже не подозревать. В плане реиграбельности Swansong вообще отличная, главное не читать гайды, поскольку так вы потеряете вообще весь геймплей. Периодически приходится буквально брать бумажку и пытаться решить головоломку уже за пределами виртуального пространства.
В такие моменты Swansong очень радует, поскольку разработчикам удаётся найти идеальные баланс между интригующим интерактивным фильмом и реальной игрой (кто бы что ни говорил, но Detroit: Become Human не хватает сложности). Однако с этой самой сложностью возникают другие проблемы.
Не обошлось без недостатков
Во-первых, тут три главных героя. Во-вторых, каждого из них надо прокачивать отдельно. Вот тут начинаются проблемы, поскольку у всех персонажей свои уникальные умения, однако прокачка у каждого выглядит стандартно: красноречие, взлом и тому подобное.
И вот ты абсолютно не понимаешь, за какого героя что лучше прокачивать. Что пригодится в следующем уровне?
При этом чаще всего на уровнях есть возможность получить всё важное независимо от прокачки, из-за чего вся эта RPG-катавасия сводится к возможности альтернативно заполучить требуемое. И зачем? Да, приятно, что существуют альтернативные пути, но это какие-то усложнения на пустом месте.
Среди других неприятных сторон стоит отметить бюджетность и какие-то совсем стоковые модели персонажей: в The Council была стилизованная графика, из-за чего она в целом выглядела прямо неплохо, хотя технически многократно проигрывает новой Swansong. Тут же команда пытается сделать в более кинематографические ракурсы с полноценной постановкой, что у неё в целом получается, если сделать скидку на модели и анимации.
Впрочем, это всё не мешает восприятию самой игры — недостатки не ощущаются какими-то инородными.
Привет, Mass Effect: Andromeda?
Это замечательно
А вот с постройкой мира, персонажами, сюжетом и сценарием разработчики справились прекрасно. Лично я терпеть не могу игры, где надо много читать, однако тут это сделано по большей части хорошо. Записки так или иначе дают либо интересные, либо важные знания о мире или миссии.
Вдобавок стоит читать биографию персонажей, в том числе главных. Это позволяет лучше понять мотивацию и характер каждого из них, да и в диалогах помогает — так становится понятно, на что давить во время конфликтов и каким образом лучше переубедить кого-то.
История Swansong получилась комплексной и интригующей, со множеством ответвлений. Вот пришли вы на место преступления, где надо найти сведения про определённых людей, однако вы также можете изучить локацию и узнать вообще все детали случившегося (и даже больше!) — подобное цепляет и влияет на дальнейшее развитие сюжета. Именно поэтому надо быть особенно внимательными.
Кто сказал Silent Hill 4?
В подобные моменты Swansong хочется носить на руках, однако тут возникают проблемы — больше всего бесит, что местами приходится заниматься «пиксельхантингом», поскольку многие активные для взаимодействия вещи совсем не очевидны. Что-то очень легко пропустить. Иногда можно по 20 минут накручивать круги по локации, чтобы понять, что случайно не увидел активную кнопку. Подобное периодически случается. К сожалению, из-за этого легко пропустить важные сторонние линии. Тут бы разработчикам сделать более щадящую систему.
В итоге у самих загадок неплохой уровень сложности — они не совсем глупые, но и не слишком заковыристые. А самая большая сложность заключается в нахождении нужных предметов — и вот подобное кажется несколько вымученным. Чуть ли не квест из конца 90-х.
Хотя даже неудачные модели при определённых ракурсах выглядят отлично!
Вердикт
Vampire: The Masquerade — Swansong подойдёт тем, кто хочет не только понаблюдать за вампирскими разборками издалека, но и принять в них активное участие. Это отличное сюжетное приключение, которое можно проходить разными способами и с разными исходами.
Не обошлось без недостатков, однако на фоне достоинств они кажутся совсем уж несущественными.
Что понравилось
- Интригующая история с вариативностью
- Три главных героя со своими взглядами на мир
- Отличное построение лора и мира игры
- Интересные записки и выписки биографии
- Достойная реализация при недостатке денег
Что не понравилось
- Команде явно не хватало денег
- Важные вещи очень легко пропустить
- Прокачка выглядит совершенно лишней.
Каждая трапеза будто бы происходит в чертогах разума
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