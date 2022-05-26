Detroit: Become Human про вампиров. Обзор Vampire: The Masquerade — Swansong

Сейчас вселенная «Мира тьмы» напоминает Warhammer — игр много, а толку мало. Лицензию выдают всем направо и налево, но за качеством никто не следит. Даже королевскую битву уже сделали, хотя она и смогла снискать свою долю славы.

Мы же сегодня уделим внимание Vampire: The Masquerade – Swansong. Это игра от молодой команды Big Bad Wolf Studio, которая ранее отметилась неплохой The Council. Новинка, в общем-то, продолжает традиции дебютного проекта разработчиков.

Это он его так рад увидеть

С чего всё начинается

Затравка интригует. Как знают поклонники Vampire: The Masquerade, вампиры в этом мире соблюдают Маскарад, то есть скрывают своё существование от людей. Однако в Бостоне происходит «красный код» — случилось что-то очень опасное. Но никто не знает, что именно. Тут-то и начинаются события игры.

Дальше рассказывать не будем!

И что перед нами?

Vampire: The Masquerade — Swansong — это сюжетное приключение в духе Detroit: Become Human или Heavy Rain, где вам предстоит исследовать локации и вести диалоги, которые повлияют на дальнейшее развитие сюжета. Ключевая разница заключается в куда более высокой сложности.

Swansong не даёт расслабиться:

слишком долго исследуешь локацию — можешь пропустить улику;

выбрал не ту реплику — потерял одну из сюжетных веток;

прокачал не те навыки — не можешь что-то выполнить.

Изредка тут происходит нечто подобное

Такого тут масса, при этом о многих исходах вы можете даже не подозревать. В плане реиграбельности Swansong вообще отличная, главное не читать гайды, поскольку так вы потеряете вообще весь геймплей. Периодически приходится буквально брать бумажку и пытаться решить головоломку уже за пределами виртуального пространства.

В такие моменты Swansong очень радует, поскольку разработчикам удаётся найти идеальные баланс между интригующим интерактивным фильмом и реальной игрой (кто бы что ни говорил, но Detroit: Become Human не хватает сложности). Однако с этой самой сложностью возникают другие проблемы.

Не обошлось без недостатков

Во-первых, тут три главных героя. Во-вторых, каждого из них надо прокачивать отдельно. Вот тут начинаются проблемы, поскольку у всех персонажей свои уникальные умения, однако прокачка у каждого выглядит стандартно: красноречие, взлом и тому подобное.

И вот ты абсолютно не понимаешь, за какого героя что лучше прокачивать. Что пригодится в следующем уровне?

При этом чаще всего на уровнях есть возможность получить всё важное независимо от прокачки, из-за чего вся эта RPG-катавасия сводится к возможности альтернативно заполучить требуемое. И зачем? Да, приятно, что существуют альтернативные пути, но это какие-то усложнения на пустом месте.

Но глобально это моя главная презентация к Swansong — прокачка кажется ненужной и на пустом месте усложняет игру, хотя это вообще не требуется.

Среди других неприятных сторон стоит отметить бюджетность и какие-то совсем стоковые модели персонажей: в The Council была стилизованная графика, из-за чего она в целом выглядела прямо неплохо, хотя технически многократно проигрывает новой Swansong. Тут же команда пытается сделать в более кинематографические ракурсы с полноценной постановкой, что у неё в целом получается, если сделать скидку на модели и анимации.

Впрочем, это всё не мешает восприятию самой игры — недостатки не ощущаются какими-то инородными.

Привет, Mass Effect: Andromeda?

Это замечательно

А вот с постройкой мира, персонажами, сюжетом и сценарием разработчики справились прекрасно. Лично я терпеть не могу игры, где надо много читать, однако тут это сделано по большей части хорошо. Записки так или иначе дают либо интересные, либо важные знания о мире или миссии.

Вдобавок стоит читать биографию персонажей, в том числе главных. Это позволяет лучше понять мотивацию и характер каждого из них, да и в диалогах помогает — так становится понятно, на что давить во время конфликтов и каким образом лучше переубедить кого-то.

История Swansong получилась комплексной и интригующей, со множеством ответвлений. Вот пришли вы на место преступления, где надо найти сведения про определённых людей, однако вы также можете изучить локацию и узнать вообще все детали случившегося (и даже больше!) — подобное цепляет и влияет на дальнейшее развитие сюжета. Именно поэтому надо быть особенно внимательными.

Кто сказал Silent Hill 4?

В подобные моменты Swansong хочется носить на руках, однако тут возникают проблемы — больше всего бесит, что местами приходится заниматься «пиксельхантингом», поскольку многие активные для взаимодействия вещи совсем не очевидны. Что-то очень легко пропустить. Иногда можно по 20 минут накручивать круги по локации, чтобы понять, что случайно не увидел активную кнопку. Подобное периодически случается. К сожалению, из-за этого легко пропустить важные сторонние линии. Тут бы разработчикам сделать более щадящую систему.

В итоге у самих загадок неплохой уровень сложности — они не совсем глупые, но и не слишком заковыристые. А самая большая сложность заключается в нахождении нужных предметов — и вот подобное кажется несколько вымученным. Чуть ли не квест из конца 90-х.

Хотя даже неудачные модели при определённых ракурсах выглядят отлично!

Вердикт

Vampire: The Masquerade — Swansong подойдёт тем, кто хочет не только понаблюдать за вампирскими разборками издалека, но и принять в них активное участие. Это отличное сюжетное приключение, которое можно проходить разными способами и с разными исходами.

Не обошлось без недостатков, однако на фоне достоинств они кажутся совсем уж несущественными.

Что понравилось

Интригующая история с вариативностью

Три главных героя со своими взглядами на мир

Отличное построение лора и мира игры

Интересные записки и выписки биографии

Достойная реализация при недостатке денег

Что не понравилось

Команде явно не хватало денег

Важные вещи очень легко пропустить

Прокачка выглядит совершенно лишней.